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Σε αυτό το νησί, όταν οι κάτοικοι σηκώνουν τα ποτήρια τους για μια πρόποση, συνηθίζουν να λένε «A kent’annos!», δηλαδή «Να ζήσεις μέχρι τα 100!». Μια ευχή που σε πολλά μέρη του κόσμου μπορεί να ακούγεται αισιόδοξη, στη Σαρδηνία, όμως, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να γίνει πραγματικότητα.

Το ιταλικό νησί, που βρίσκεται ακριβώς νότια της Κορσικής, συγκαταλέγεται στις αυθεντικές «Μπλε Ζώνες» (Blue Zones) του πλανήτη, τις περιοχές που έχουν συνδεθεί με ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά μακροζωίας. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται η Οκινάουα στην Ιαπωνία, η Ικαρία στην Ελλάδα και η Νικόγια στην Κόστα Ρίκα.

Η Σαρδηνία απέκτησε τον χαρακτηρισμό της Μπλε Ζώνης το 1999, όταν έρευνα αποκάλυψε ότι σε ορισμένες περιοχές του νησιού υπήρχε ασυνήθιστα υψηλή συγκέντρωση ανθρώπων που είχαν καταφέρει να ξεπεράσουν τα 100 χρόνια ζωής.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αναπόφευκτο: τι είναι αυτό που κάνει τους κατοίκους της Σαρδηνίας να ζουν τόσο πολύ;

Ο Τζουζέπε Φορνίλο, διευθυντής ξενοδοχείου στην περιοχή, εξηγεί ότι η απάντηση δεν βρίσκεται σε κάποιο μεμονωμένο μυστικό ή σε μία συγκεκριμένη συνήθεια.

«Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες», αναφέρει στην Daily Mail, επισημαίνοντας μεταξύ αυτών τον πιο χαλαρό τρόπο ζωής και την απουσία έντονου άγχους.

Η απομόνωση που διαμόρφωσε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής

Η συγκεκριμένη Μπλε Ζώνη βρίσκεται στην κεντρική επαρχία Νουόρο, μια περιοχή η οποία μέχρι περίπου πριν από δύο δεκαετίες παρέμενε σχετικά δύσκολα προσβάσιμη, κυρίως εξαιτίας του ανεπαρκούς οδικού δικτύου.

Για χρόνια, οι κάτοικοι των απομονωμένων χωριών στηρίζονταν σε μεγάλο βαθμό στην άμεση κοινότητά τους, αναπτύσσοντας στενούς κοινωνικούς δεσμούς και έναν τρόπο ζωής πολύ διαφορετικό από εκείνον των μεγάλων αστικών κέντρων.

Η καθημερινότητά τους περιλάμβανε συνεχή φυσική δραστηριότητα, καθώς εργάζονταν στη γη και παρέμεναν δραστήριοι χωρίς να χρειάζεται να εντάξουν οργανωμένη άσκηση στο πρόγραμμά τους.

Παράλληλα, η διατροφή τους στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στα προϊόντα που μπορούσαν να καλλιεργήσουν οι ίδιοι. Το φαγητό ήταν περισσότερο τοπικό και άμεσα συνδεδεμένο με τη γη, τις εποχές και τη γεωργική παραγωγή της περιοχής.

Ανάμεσα στις καλλιέργειες βρίσκονταν φυσικά και τα σταφύλια, με αποτέλεσμα το κρασί να αποτελεί σταθερό κομμάτι της καθημερινής διατροφής.

«Οι πολυφαινόλες συνέβαλαν στην καλή τους υγεία», εξηγεί ο Φορνίλο, αναφερόμενος στα συστατικά που περιέχονται μεταξύ άλλων και στο κρασί.

Φύση, θάλασσα και ένας διαφορετικός ρυθμός καθημερινότητας

Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί επίσης αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας της Σαρδηνίας. Το Chia Laguna Resort βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο και σε μεγάλο βαθμό ανέγγιχτο τοπίο, χαρακτηριστικό της μεσογειακής φύσης του νησιού.

Η πυκνή βλάστηση, με τα αειθαλή φυτά και τα χαρακτηριστικά αρώματα της Μεσογείου, συναντά τη θαλασσινή αύρα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό από τους έντονους ρυθμούς των μεγαλουπόλεων.

Τα πραγματικά «διαμάντια» της περιοχής, ωστόσο, βρίσκονται στις ακτές της.

Η Le Dune di Campana έχει πάρει το όνομά της από τους εντυπωσιακούς αμμόλοφους που σχηματίζουν κυματιστούς όγκους άμμου δίπλα στη θάλασσα.

Λίγο πιο πέρα, η χρυσαφένια αμμουδιά της Monte Cogoni εκτείνεται μέχρι τον ιστορικό Πύργο της Chia, ο οποίος χρονολογείται από τον 16ο αιώνα και δεσπόζει πάνω από την περιοχή, χτισμένος σε έναν μικρό λόφο.

Τι περιλαμβάνει το τραπέζι της μακροζωίας

Ξεχωριστή θέση στον τρόπο ζωής της Σαρδηνίας έχει φυσικά η διατροφή, η οποία αποτελεί έναν από τους παράγοντες που έχουν συνδεθεί με τη μακροζωία των κατοίκων της.

Οι επισκέπτες του resort μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 13 διαφορετικά εστιατόρια, ενώ σχεδόν σε όλα τα μενού υπάρχουν πιάτα που φέρουν το σύμβολο της Μπλε Ζώνης.

Η συγκεκριμένη ένδειξη χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζουν τα γεύματα που παρασκευάζονται με συστατικά τα οποία συνδέονται με το παραδοσιακό διατροφικό πρότυπο της μακροζωίας.

Ανάμεσα στις επιλογές βρίσκεται το farro, ένα αρχαίο δημητριακό που σερβίρεται με κολοκυθάκια, ντομάτες και κάπαρη, συνδυάζοντας απλές πρώτες ύλες της μεσογειακής κουζίνας.

Στο τραπέζι μπορεί επίσης να φτάσουν ψητές γαρίδες με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και τσίλι, σε ένα ακόμη πιάτο που βασίζεται σε χαρακτηριστικά συστατικά της τοπικής και μεσογειακής διατροφής.

Και φυσικά, δύσκολα θα μπορούσε να λείπει το κρασί, το οποίο εδώ και γενιές αποτελεί μέρος της καθημερινότητας των κατοίκων. Έτσι, το γεύμα μπορεί να συνοδευτεί από ένα ποτήρι κρασί — ή ακόμη και τρία.

Στη Σαρδηνία, επομένως, η μακροζωία δεν αποδίδεται σε κάποιο μοναδικό «μαγικό» συστατικό. Η φυσική δραστηριότητα, η επαφή με τη φύση, οι στενοί κοινωνικοί δεσμοί, η τοπική διατροφή και ένας λιγότερο αγχωτικός τρόπος ζωής συνθέτουν ένα μοντέλο καθημερινότητας που έχει συνδεθεί με τη μεγάλη συγκέντρωση αιωνόβιων κατοίκων του νησιού.

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