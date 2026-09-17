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Σε αυτό το νησί, όταν οι κάτοικοι τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους δεν λένε απλώς «στην υγειά μας». Η ευχή που ακούγεται είναι «A kent’annos!», δηλαδή «Να ζήσεις μέχρι τα 100!». Και στη Σαρδηνία, αυτή η ευχή δεν αποτελεί υπερβολή, αλλά μια πραγματικότητα που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον επιστημόνων από όλο τον κόσμο.

Το ιταλικό νησί, που βρίσκεται ακριβώς νότια της Κορσικής, αποτελεί μία από τις αυθεντικές «Μπλε Ζώνες» (Blue Zones) του πλανήτη, δηλαδή τις περιοχές όπου καταγράφονται εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανθρώπων που φτάνουν σε πολύ προχωρημένη ηλικία.

Στην ίδια λίστα βρίσκονται επίσης η Οκινάουα στην Ιαπωνία, η Ικαρία στην Ελλάδα και η Νικόγια στην Κόστα Ρίκα.

Η Σαρδηνία χαρακτηρίστηκε επίσημα ως Μπλε Ζώνη το 1999, όταν επιστημονική έρευνα εντόπισε ασυνήθιστα μεγάλη συγκέντρωση κατοίκων που είχαν ξεπεράσει τα 100 χρόνια ζωής.

Το ερώτημα που συνεχίζει να απασχολεί τους ερευνητές είναι ένα: ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας των κατοίκων της;

Δεν υπάρχει ένα μυστικό, αλλά ένας τρόπος ζωής

Ο Giuseppe Fornillo, διευθυντής ξενοδοχείου στην περιοχή, εξηγεί ότι η μακροζωία των κατοίκων της Σαρδηνίας δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα.

«Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες», αναφέρει στη Daily Mail, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τον πιο ήρεμο τρόπο ζωής και την απουσία έντονου άγχους.

Η καθημερινότητα των κατοίκων στις παραδοσιακές κοινότητες της Σαρδηνίας χαρακτηρίζεται από στενούς κοινωνικούς δεσμούς, σωματική δραστηριότητα και επαφή με τη φύση.

Η ζωή κοντά στη φύση και η διατροφή που βασίζεται στην παραγωγή

Η συγκεκριμένη Μπλε Ζώνη βρίσκεται στην κεντρική επαρχία Nuoro, μια περιοχή που μέχρι περίπου πριν από δύο δεκαετίες παρέμενε σχετικά απομονωμένη λόγω του δύσκολου οδικού δικτύου.

Οι κάτοικοι των μικρών χωριών στηρίζονταν κυρίως στην τοπική κοινότητα και παρέμεναν δραστήριοι μέσα από τη γεωργία και την καθημερινή εργασία στη γη.

Παράλληλα, η διατροφή τους βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε όσα μπορούσαν να καλλιεργήσουν οι ίδιοι.

Σημαντικό ρόλο είχαν τα σταφύλια, με αποτέλεσμα το κρασί να αποτελεί παραδοσιακό μέρος της καθημερινής διατροφής.

«Οι πολυφαινόλες συνέβαλαν στην καλή τους υγεία», σημειώνει ο Fornillo, αναφερόμενος στις φυσικές ενώσεις που περιέχονται στο κρασί και σε φυτικές τροφές.

Ένα τοπίο που συνδυάζει θάλασσα και μεσογειακή φύση

Το Chia Laguna Resort βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο και σχεδόν ανέγγιχτο φυσικό περιβάλλον.

Η πυκνή μεσογειακή βλάστηση, τα αειθαλή φυτά και τα χαρακτηριστικά αρώματα της περιοχής συνδυάζονται με τη θαλασσινή αύρα, δημιουργώντας ένα τοπίο που αποτελεί μέρος της εμπειρίας της Σαρδηνίας.

Ωστόσο, τα μεγαλύτερα «διαμάντια» της περιοχής είναι οι παραλίες της.

Η Le Dune di Campana ξεχωρίζει για τους εντυπωσιακούς αμμόλοφους της, που σχηματίζουν κυματιστούς σχηματισμούς άμμου, ενώ η χρυσή ακτή της Monte Cogoni φτάνει έως τον Πύργο της Chia, ένα ιστορικό κτίσμα του 16ου αιώνα που δεσπόζει πάνω από την περιοχή.

Η «δίαιτα της μακροζωίας» στο τραπέζι

Η διατροφή αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της φιλοσοφίας των Μπλε Ζωνών.

Οι επισκέπτες της περιοχής μπορούν να δοκιμάσουν πιάτα σε ένα από τα 13 εστιατόρια του resort, όπου πολλά πιάτα φέρουν το ειδικό σύμβολο της Μπλε Ζώνης, indicating ότι περιλαμβάνουν συστατικά που συνδέονται με τη μακροζωία.

Στο μενού περιλαμβάνονται παραδοσιακές επιλογές όπως:

farro , ένα αρχαίο δημητριακό που σερβίρεται με κολοκυθάκια, ντομάτες και κάπαρη,

, ένα αρχαίο δημητριακό που σερβίρεται με κολοκυθάκια, ντομάτες και κάπαρη, ψητές γαρίδες με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και τσίλι.

Και φυσικά, η εμπειρία συνοδεύεται από ένα ποτήρι τοπικό κρασί — ή και περισσότερα.

Γιατί στη Σαρδηνία η μακροζωία δεν αντιμετωπίζεται ως στόχος, αλλά ως αποτέλεσμα ενός τρόπου ζωής που συνδυάζει απλή διατροφή, κίνηση, κοινωνικές σχέσεις και επαφή με τη φύση.

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