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Η αναταραχή στις αγορές κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης παραμένει διαχειρίσιμη και απέχει σημαντικά από το σημείο στο οποίο θα απαιτούνταν παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλό του, Πιερ Γκραμένια.

Μιλώντας στο Bloomberg Television, στο περιθώριο των ετήσιων συνεδριάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στην Μπανγκόκ, ο επικεφαλής του ESM επιχείρησε να καθησυχάσει τις αγορές, παρά την έντονη άνοδο του κόστους δανεισμού της Γαλλίας και τις ανησυχίες για πιθανή μετάδοση της κρίσης σε άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

«Διαθέτουμε ένα πλήρες φάσμα εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και, προφανώς, παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση», δήλωσε.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι «δεν βρισκόμαστε σε καμία περίπτωση στο στάδιο όπου θα πρέπει να παρέμβει ο ESM».

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημοσιονομικές και πολιτικές δυσκολίες της Γαλλίας έχουν προκαλέσει ισχυρές πιέσεις στα κρατικά της ομόλογα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τους φόβους για μια νέα ευρωπαϊκή κρίση χρέους.

Υψηλότερα τα spreads, αλλά χωρίς ενδείξεις γενικευμένης κρίσης

Ο Πιερ Γκραμένια αναγνώρισε ότι οι διαφορές αποδόσεων μεταξύ των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης έχουν διευρυνθεί τους τελευταίους δύο μήνες.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι τα σημερινά επίπεδα παραμένουν πολύ χαμηλότερα από εκείνα που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους.

«Τα spreads που βλέπουμε σήμερα είναι υψηλότερα από ό,τι πριν από δύο μήνες, αλλά παραμένουν περιορισμένα σε σύγκριση με τα επίπεδα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρωζώνη διαθέτει σήμερα πολύ μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και σταθερότητα, γεγονός που περιορίζει τον κίνδυνο η αναταραχή σε μία χώρα να εξελιχθεί σε συστημική κρίση.

«Η Ευρωζώνη διαθέτει σήμερα μεγάλη ισχύ και σταθερότητα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του αντανακλούν την εκτίμηση ότι, παρά την αύξηση των αποδόσεων και την επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος, οι αγορές εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς να εμφανίζουν τις ακραίες συνθήκες πίεσης που είχαν παρατηρηθεί κατά την προηγούμενη κρίση.

Γαλλία: Η δημοσιονομική κρίση και η επιστροφή των φόβων για το χρέος

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκεται η Γαλλία, όπου ο συνδυασμός δημοσιονομικών προβλημάτων και πολιτικής αβεβαιότητας έχει προκαλέσει εκτεταμένες πωλήσεις κρατικών ομολόγων.

Η άνοδος των αποδόσεων έχει οδηγήσει το κόστος δανεισμού της χώρας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την περίοδο της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης.

Οι εξελίξεις έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο οι πιέσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης θα μπορούσαν να επηρεάσουν και άλλες χώρες του κοινού νομίσματος.

Ο Γκραμένια, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου κατά την περίοδο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, εμφανίστηκε πάντως επιφυλακτικός απέναντι σε τέτοιες συγκρίσεις.

Χαρακτήρισε μάλιστα την προηγούμενη κρίση ως την «εφηβική κρίση» της Ευρωζώνης, θέλοντας να υπογραμμίσει ότι η νομισματική ένωση έχει πλέον αποκτήσει μεγαλύτερη θεσμική ωριμότητα και αντοχές.

Το μήνυμά του είναι ότι η σημερινή αναταραχή, όσο σοβαρή και αν είναι για τη Γαλλία, δεν ισοδυναμεί με επανάληψη της κρίσης που είχε απειλήσει τη συνοχή του ευρώ.

Το μήνυμα προς το Παρίσι: «Κάθε χώρα πρέπει να κάνει τη δουλειά της»

Ο επικεφαλής του ESM έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής, επισημαίνοντας ότι η πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στις πιέσεις των αγορών είναι η ίδια η οικονομική πολιτική των κρατών-μελών.

Παρά τις ανησυχίες για τα γαλλικά δημόσια οικονομικά, αναγνώρισε ότι το Παρίσι έχει παρουσιάσει ένα φιλόδοξο σχέδιο προϋπολογισμού.

«Η Γαλλία συμμορφωνόταν πάντοτε με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει έναν πολύ φιλόδοξο προϋπολογισμό».

Ο Γκραμένια υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της σημερινής κατάστασης προϋποθέτει πρώτα απ’ όλα την ανάληψη ευθύνης από τις ίδιες τις κυβερνήσεις.

«Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει σε μια τέτοια κατάσταση είναι κάθε χώρα, όχι μόνο η Γαλλία, να κάνει τη δουλειά της», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Η Γαλλία έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να το πράξει».

Η αναφορά του δεν περιορίζεται στη γαλλική περίπτωση, αλλά αποτελεί ευρύτερο μήνυμα προς τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία παραμένει καθοριστικός παράγοντας για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Γιατί ο ESM παραμένει στο περιθώριο

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας αποτελεί βασικό μέρος του θεσμικού πλαισίου προστασίας της Ευρωζώνης, διαθέτοντας εργαλεία χρηματοδοτικής στήριξης για χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

Ωστόσο, οι δηλώσεις Γκραμένια υποδηλώνουν ότι η σημερινή άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, ακόμη και στην περίπτωση της Γαλλίας, δεν θεωρείται επαρκής λόγος για την ενεργοποίησή του.

Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία: η αύξηση του κόστους δανεισμού δεν συνεπάγεται αυτομάτως κρίση χρηματοδότησης ή ανάγκη διεθνούς διάσωσης.

Για την ώρα, ο ESM παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, διατηρώντας διαθέσιμα τα εργαλεία του χωρίς να διαπιστώνει ανάγκη άμεσης παρέμβασης.

Το βασικό μήνυμα του Γκραμένια είναι ότι η Ευρωζώνη διαθέτει σήμερα ισχυρότερες άμυνες σε σχέση με το παρελθόν, αλλά η σταθερότητα αυτή δεν απαλλάσσει τις εθνικές κυβερνήσεις από την υποχρέωση να αντιμετωπίσουν τις δημοσιονομικές τους προκλήσεις.

Η Γαλλία παραμένει στο επίκεντρο της δοκιμασίας, με τις αγορές να αναμένουν πλέον κατά πόσο οι εξαγγελίες για τον προϋπολογισμό θα μετατραπούν σε συγκεκριμένες πολιτικές που θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

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