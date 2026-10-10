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Σημαντικές περικοπές, συνολικού ύψους 159 δισ. ευρώ, προβλέπει η νέα πρόταση για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα, περιορίζοντας αισθητά το αρχικό σχέδιο της Κομισιόν.

Η ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία συντονίζει τις διαπραγματεύσεις, εισηγείται τη μείωση του συνολικού προϋπολογισμού για την περίοδο 2028-2034 κατά περίπου 8%, επιχειρώντας να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις μιας ομάδας κρατών με επικεφαλής τη Γερμανία, που ζητούν δραστικό περιορισμό των δαπανών.

Το νέο ιρλανδικό διαπραγματευτικό έγγραφο, γνωστό ως negobox, προβλέπει περικοπές 122 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόταση που είχε παρουσιάσει η κυπριακή προεδρία τον Ιούνιο.

Όπως τονίζει το Politico, η εξέλιξη προετοιμάζει το έδαφος για δύσκολες διαπραγματεύσεις μεταξύ των 27 ηγετών της ΕΕ, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν το ζήτημα στη σύνοδο κορυφής της επόμενης εβδομάδας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει διχασμένη ανάμεσα στις δημοσιονομικά αυστηρές χώρες, που απαιτούν περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ από την πρόταση προϋπολογισμού ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ, και σε μια αντίπαλη ομάδα κρατών της νότιας και ανατολικής Ευρώπης, γνωστή ως «Φίλοι της Συνοχής» (Friends of Cohesion), η οποία αντιτίθεται στις μειώσεις.

Πού μπαίνει το «ψαλίδι» – Προστατεύονται αγρότες και περιφέρειες

Σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει τη στήριξη των «Φίλων της Συνοχής», η Ιρλανδία επέλεξε να προστατεύσει από τις περικοπές τις αγροτικές επιδοτήσεις και τα κονδύλια περιφερειακής ανάπτυξης, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του συνολικού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και αποτελούν ιδιαίτερα ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα.

Αντίθετα, το μεγαλύτερο μέρος των μειώσεων επικεντρώνεται σε άλλες κατηγορίες δαπανών.

Συγκεκριμένα, η πρόταση προβλέπει:

– Περικοπές 75 δισ. ευρώ στα κονδύλια για την ανταγωνιστικότητα.

– Μείωση 38 δισ. ευρώ στη χρηματοδότηση της εξωτερικής και αναπτυξιακής βοήθειας.

– Περιορισμό 10 δισ. ευρώ στις διοικητικές δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, το Δουβλίνο προτείνει την πλήρη κατάργηση ενός αποθεματικού έκτακτης ανάγκης, γνωστού ως «EU Facility cushion», το οποίο θα επέτρεπε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινητοποιεί χρηματοδοτικούς πόρους για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων κρίσεων κατά τη διάρκεια της επταετούς δημοσιονομικής περιόδου.

Ωστόσο, η ιρλανδική πρόταση θεωρείται απίθανο να ικανοποιήσει τις χώρες που ζητούν αυστηρότερη δημοσιονομική πολιτική, καθώς αυτές έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι δεν πρέπει να επιβληθούν δυσανάλογες περικοπές στις νέες πανευρωπαϊκές προτεραιότητες, όπως η ανταγωνιστικότητα, η άμυνα και η αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Σφοδρές αντιδράσεις από τις δημοσιονομικά αυστηρές χώρες

«Η ιρλανδική πρόταση προκαλεί απογοήτευση και απέχει πολύ από μια αποδεκτή βάση συμβιβασμού», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης στο Politico. «Η μεγάλη αύξηση των δαπανών του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα είναι οικονομικά δυσβάσταχτη και καθόλου βιώσιμη. Δίνοντας προτεραιότητα σε πολιτικές του 20ού αιώνα, η πρόταση αποτυγχάνει να προετοιμάσει την ΕΕ για τον 21ο αιώνα», πρόσθεσε.

Ο ίδιος αξιωματούχος εμφανίστηκε ακόμη πιο επικριτικός, τονίζοντας ότι «αυτό το διαπραγματευτικό έγγραφο δεν μπορεί να αποτελέσει βάση συμφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών».

«Χρειαζόμαστε επειγόντως περισσότερο δημοσιονομικό ρεαλισμό και λιγότερη δημοσιονομική φαντασιοπληξία», ανέφερε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας την έκφραση «financial La La Land».

Η Γερμανία και οι σύμμαχοί της είχαν ήδη επικρίνει την προηγούμενη κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου, επειδή στην πρόταση που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο οι περικοπές περιορίζονταν σε μόλις 32 δισ. ευρώ.

Οι πρέσβεις των 27 κρατών-μελών της ΕΕ αναμένεται να τοποθετηθούν επί του νέου διαπραγματευτικού εγγράφου σε συνεδρίαση την Κυριακή, κατά την οποία θα προετοιμάσουν και τη συζήτηση των Ευρωπαίων ηγετών την Πέμπτη.

Οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό έως το τέλος του έτους, προτού οι εκλογικές αναμετρήσεις σε Γαλλία, Πολωνία και Ιταλία απειλήσουν να περιπλέξουν περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις.

Οι πέντε νέοι ευρωπαϊκοί φόροι και οι διαφωνίες για τα έσοδα

Στο σκέλος των εσόδων, η ιρλανδική προεδρία δεν προχώρησε σε ουσιαστικές αλλαγές στο πακέτο των πέντε νέων ευρωπαϊκών φόρων, ή αλλιώς «ιδίων πόρων», που είχε προτείνει πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις αποσκοπούν στη δημιουργία πρόσθετων εσόδων συνολικού ύψους 66 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Η επιλογή αυτή προκαλεί απογοήτευση σε χώρες όπως η Γαλλία, η οποία είχε ασκήσει πιέσεις στο Δουβλίνο να συμπεριλάβει στο νέο διαπραγματευτικό έγγραφο τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για επιβολή πρόσθετων φόρων στους τεχνολογικούς κολοσσούς, στις διαδικτυακές πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών και στις εταιρείες κρυπτονομισμάτων.

Στόχος του Παρισιού ήταν η διεύρυνση των πιθανών πηγών εσόδων για την ΕΕ.

Ορισμένες από τις προτάσεις της Κομισιόν, μεταξύ των οποίων ο εταιρικός φόρος που είναι γνωστός ως CORE και μια εισφορά που συνδέεται με το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) και επιβαρύνει ρυπογόνες επιχειρήσεις, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στη διάρκεια διαπραγματεύσεων που συνεχίζονται για περισσότερο από έναν χρόνο.

Μάλιστα, θεωρείται πλέον απίθανο να υλοποιηθούν με τη σημερινή τους μορφή.

Παρά τις πιέσεις για απόσυρση των πιο αμφιλεγόμενων επιλογών, η Ιρλανδία διατήρησε και τους πέντε φόρους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προτείνοντας μόνο τεχνικές τροποποιήσεις προκειμένου να περιοριστούν οι αντιδράσεις.

Ειδικότερα, εισηγήθηκε τη σταδιακή εφαρμογή των εισφορών που συνδέονται με το ETS για τις οικονομικά ασθενέστερες χώρες, οι οποίες πλήττονται δυσανάλογα από το συγκεκριμένο μέτρο.

Παράλληλα, πρότεινε την αύξηση των εσόδων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού από την εισφορά στις εισαγωγές προϊόντων με υψηλό αποτύπωμα άνθρακα, μια επιλογή που συγκεντρώνει την αποδοχή των περισσότερων κυβερνήσεων.

Κρίσιμη σύνοδος για τη χρηματοδότηση της ΕΕ

Οι διαφωνίες γύρω από τους νέους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να κορυφωθούν κατά τη συζήτηση των ηγετών την Πέμπτη.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να καταλήξει κατά τη διάρκεια της συνόδου σε ένα συγκεκριμένο πακέτο πιθανών νέων φόρων, το οποίο θα μπορεί να γίνει αποδεκτό από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών.

Η προσπάθεια εξεύρεσης συμβιβασμού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ΕΕ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις για περιορισμό των δαπανών, τη διατήρηση της χρηματοδότησης παραδοσιακών πολιτικών, όπως η γεωργία και η συνοχή, και την ανάγκη ενίσχυσης νέων στρατηγικών προτεραιοτήτων, όπως η ανταγωνιστικότητα και η άμυνα.

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