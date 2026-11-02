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Καθώς η Tesla επιδιώκει έναν δύσκολο στόχο – την έγκριση της τεχνολογίας «Full Self-Driving» σε ολόκληρη την Ευρώπη – η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία διεξάγει μια εκστρατεία πίεσης, παρουσιάζοντας τις ρυθμιστικές αρχές ασφάλειας ως ανίκανους γραφειοκράτες που εμποδίζουν την τεχνολογία της που σώζει ζωές.

Η εταιρεία του Έλον Μασκ έχει ασκήσει άμεση πίεση στις ρυθμιστικές αρχές για να μειώσουν την αυστηρότητα των ελέγχων ασφάλειας, έχει υποβάλει τη δική της έρευνα με τολμηρούς ισχυρισμούς για τη μείωση των ατυχημάτων και έχει χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κινητοποιήσει τους οπαδούς της Tesla ώστε να απαιτήσουν ταχείες εγκρίσεις.

Η στρατηγική έχει αποδώσει μέχρι στιγμής, καθώς εξασφάλισε μια κρίσιμη πρώτη έγκριση στην Ολλανδία, η οποία άνοιξε τον δρόμο για μια πανευρωπαϊκή ψηφοφορία που αναμένεται σύντομα από τις ρυθμιστικές αρχές των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επτά άλλες χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Τσεχία, το Βέλγιο και η Δανία, έχουν χορηγήσει στην Tesla εθνικές εγκρίσεις για την τεχνολογία υποβοήθησης του οδηγού, η οποία δεν είναι πλήρως αυτόνομη.

Ωστόσο, η εκστρατεία της Tesla βασίζεται σε ελαττωματική έρευνα για την ασφάλεια, η οποία δεν μπορεί να στηρίξει τους ισχυρισμούς της εταιρείας προς τις αρχές ή το κοινό, σύμφωνα με επτά ερευνητές οδικής ασφάλειας που εξέτασαν τη μεθοδολογία της για το Reuters.

Η αυτοκινητοβιομηχανία απέστειλε ευρέως τις ελαττωματικές μελέτες στις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, επιδιώκοντας την υποστήριξή τους, αφού εξασφάλισε την έγκριση στην Ολλανδία. Η ολλανδική αξιολόγηση είχε τεράστια σημασία, καθώς η διαδικασία της ΕΕ απαιτούσε πρώτα την έγκριση από ένα κράτος-μέλος που θα συμφωνούσε να υποστηρίξει την τεχνολογία για έγκριση σε επίπεδο ΕΕ. Οι ρυθμιστικές αρχές άλλων χωρών βασίζονται πλέον σε μεγάλο βαθμό στην ολλανδική έρευνα για να αποφασίσουν πώς θα ψηφίσουν.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης αξιολόγησης, η Tesla προσπάθησε επανειλημμένα να περιορίσει την ένταση της εξέτασης από τη ρυθμιστική αρχή και πίεσε να καθοριστούν οι όροι και οι μέθοδοι της αξιολόγησης και των δοκιμών της.

Τα ολλανδικά στελέχη συχνά απαντούσαν με συμβιβαστικές επιστολές, τονίζοντας την επιθυμία της ρυθμιστικής αρχής να συνεργαστεί με την Tesla για «κοινούς» ή «αμοιβαίους» στόχους, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με την αμεροληψία της μεταξύ πέντε εμπειρογνωμόνων σε θέματα ρύθμισης των αυτόνομων οχημάτων.

Η Tesla, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, δημιούργησε έναν «πίνακα αποδεικτικών στοιχείων» σχετικά με την ασφάλεια του συστήματος FSD, τον οποίο, όπως ανέφερε, μοιράστηκε με τις ρυθμιστικές αρχές των κρατών-μελών της ΕΕ τον Απρίλιο. Η έρευνα της εταιρείας, η οποία αφορά συγκεκριμένα την Ευρώπη, συγκρίνει τα αυτοκίνητα Tesla εξοπλισμένα με FSD που οδηγούνται από τους δικούς της επαγγελματίες οδηγούς-μηχανικούς με όλα τα αυτοκίνητα Tesla που οδηγούνται από απλούς ιδιοκτήτες σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τα σχετικά ποσοστά ατυχημάτων, καθώς το δείγμα των μιλίων που διανύθηκαν με οχήματα υπό τον έλεγχο του FSD ήταν πολύ μικρό.

Οι ερευνητές αμφισβήτησαν επίσης τη χρήση από την Tesla επαγγελματιών οδηγών-μηχανικών ως ομάδας σύγκρισης. Στις λεπτομέρειες της μελέτης για την Ευρώπη, η Tesla προειδοποιεί ότι οι συγκρίσεις της μεταξύ της οδήγησης με FSD και των συμπεριφορών των ανθρώπων πίσω από το τιμόνι δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως «αιτιώδεις εκτιμήσεις», αναγνωρίζοντας ότι η απόδοση του FSD σε αυτούς τους δείκτες δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε χαμηλότερα ποσοστά ατυχημάτων.

Ωστόσο, η Tesla και ο Μασκ δεν αποκαλύπτουν τους περιορισμούς της έρευνας στις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες κατηγορούν τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές για τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα.

Οι υπερβολικοί ισχυρισμοί της Tesla προς τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές αποτελούν το πιο πρόσφατο επεισόδιο σε μια μακρά ιστορία υπερβολών της εταιρείας όσον αφορά την ασφάλεια του FSD και την ετοιμότητά του για πλήρως αυτόνομη οδήγηση. Η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ομοσπονδιακές έρευνες και αγωγές στις ΗΠΑ για ατυχήματα και θανάτους που αποδίδονται στα συστήματα υποβοήθησης οδηγού FSD ή Autopilot.

Το κύριο πρόβλημα, όπως δήλωσαν όλοι οι ερευνητές, είναι ότι η Tesla προβάλλει υπερβολικούς ισχυρισμούς για τη δημόσια ασφάλεια, οι οποίοι υπερβαίνουν κατά πολύ τα αποτελέσματα της έρευνάς της τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Ο Ντάνιελ ΜακΓκι, καθηγητής μηχανικής και διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Οδικής Ασφάλειας του Πανεπιστημίου της Αϊόβα, δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή μελέτη της Tesla παρουσιάζει «ενδεχομένως χρήσιμα στοιχεία για την απόδοση του συστήματος», αλλά απέχει πολύ από το να αποδείξει ότι το FSD σώζει ζωές.

Παράλληλα, στελέχη της ολλανδικής ρυθμιστικής αρχής RDW χαλάρωσαν ορισμένες πτυχές της αξιολόγησης ασφάλειας του FSD ως απάντηση σε επανειλημμένες καταγγελίες της Tesla, κατά τη διάρκεια της εξέτασης του συστήματος που ξεκίνησε το 2024, όπως αποκαλύπτει η αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και της ρυθμιστικής αρχής. Η RDW κατέληξε τελικά στο συμπέρασμα ότι το FSD θα μπορούσε να βελτιώσει την ασφάλεια εάν χρησιμοποιούνταν σωστά και συνέστησε την έγκριση σε επίπεδο ΕΕ.

Η αλληλογραφία μεταξύ των δύο πλευρών, εγείρει ανησυχίες σχετικά με το αν η Tesla άσκησε αθέμιτη επιρροή στην αξιολόγηση ασφάλειας της δικής της τεχνολογίας.

Επιπροσθέτως, η ικανοποίηση ορισμένων απαιτήσεων της Tesla από την RDW έρχεται σε σύγκρουση με τον ρόλο μιας ρυθμιστικής αρχής που επιδιώκει να προστατεύσει τη δημόσια ασφάλεια.

Η ρυθμιστική αρχή RDW απάντησε στο Reuters ότι διεξήγαγε μια «εκτενή ανεξάρτητη έρευνα», η οποία περιελάμβανε δοκιμές σε κλειστές πίστες και δημόσιους δρόμους, υπό διάφορες συνθήκες. Η RDW αρνήθηκε να διευκρινίσει πώς μέτρησε τις επιδόσεις ασφάλειας κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών.

Πέντε από τις ρυθμιστικές αρχές των επτά άλλων χωρών της ΕΕ που έχουν εγκρίνει μέχρι στιγμής το FSD – η Δανία, το Βέλγιο, η Κροατία, η Εσθονία και η Σλοβενία – αρνήθηκαν να σχολιάσουν ή δεν απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα της Tesla για την ασφάλεια, την εκστρατεία πίεσης που διεξήγαγε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ανταλλαγές μεταξύ της Tesla και της RDW που παρέθεσε το Reuters.

Αξιωματούχοι στη Λιθουανία και την Τσεχία δήλωσαν ότι οι ισχυρισμοί της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν επηρέασαν την αξιολόγησή τους για την τεχνολογία της.

Σημειωτέον πως, το Reuters υποστηρίζει πως η Tesla έχει πολλάκις προβάλλει παραπλανητικούς ισχυρισμούς στην Ευρώπη, παραποιώντας τη δική της έρευνα, σύμφωνα με ειδικούς που εξέτασαν τη μεθοδολογία της. Τον περασμένο μήνα, η Tesla ανακοίνωσε στο X ότι είχε αποφασίσει να δημοσιοποιήσει την ευρωπαϊκή μελέτη ασφάλειας που, όπως ισχυρίστηκε, είχε παραδώσει μήνες νωρίτερα στις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές. Κατά τη δημοσίευση της έρευνας, η οποία δεν αναφέρεται σε θανάτους, η Tesla ανέφερε ότι ο μέσος όρος των 53 θανάτων από τροχαία ατυχήματα την ημέρα στην Ευρώπη είναι «σε μεγάλο βαθμό αποτρέψιμος με την τεχνολογία που διαθέτουμε σήμερα». «Ωστόσο, σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης», ανέφερε η Tesla, «αυτό το όφελος για την ασφάλεια παραμένει εγκλωβισμένο πίσω από τη γραφειοκρατία».

Παράλληλα, οι υποστηρικτές της Tesla σε όλη την Ευρώπη έχουν χρησιμοποιήσει την ίδια ρητορική σε οργισμένες αναρτήσεις στο X, κατηγορώντας τις ρυθμιστικές αρχές για τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο τη σύγκρουση των ρυθμιστικών αρχών και του Έλον Μασκ.