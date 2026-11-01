Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νικήτρια των προεδρικών εκλογών στη Βουλγαρία αναδεικνύεται, σύμφωνα με τα exit polls, η απερχόμενη πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα, ενισχύοντας την πολιτική κυριαρχία του πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος αντιτίθεται στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και έχει ταχθεί υπέρ της αποκατάστασης των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση εξόδου της εταιρείας Alpha Research, που δημοσιοποίησε η δημόσια τηλεόραση BNT, η Γιότοβα συγκεντρώνει 52,5% στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Κυριακής, έναντι 43,4% του αντιπάλου της, πρώην υπηρεσιακού πρωθυπουργού Αντρέι Γκιούροφ.

Το 4,1% των ψηφοφόρων επέλεξε να μην υποστηρίξει κανέναν από τους δύο υποψηφίους.

Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται σταδιακά κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η νίκη της, η 62χρονη Γιότοβα θα γίνει η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται πρόεδρος της Βουλγαρίας.

Ενισχύεται η πολιτική κυριαρχία του Ράντεφ

Το αποτέλεσμα συνιστά σημαντική πολιτική ενίσχυση για τον Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος της χώρας προτού αποχωρήσει από το αξίωμα για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.

Η Γιότοβα υπηρέτησε επί εννέα χρόνια ως αντιπρόεδρός του, πριν εκείνος εγκαταλείψει την προεδρία και οδηγήσει το κόμμα του, Προοδευτική Βουλγαρία, σε σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου.

Η επικράτησή της στις προεδρικές εκλογές θα προσφέρει στον Ράντεφ ένα ακόμη πολιτικό στήριγμα, ενισχύοντας την επιρροή του στους βασικούς θεσμούς της χώρας.

«Από αύριο η Βουλγαρία θα είναι πιο σταθερή και πιο ήρεμη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πέταρ Βιτάνοφ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Προοδευτικής Βουλγαρίας, μετά τη δημοσιοποίηση των exit polls.

Η εκλογική αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει και των δημοτικών εκλογών που θα διεξαχθούν σε έναν χρόνο, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για την προσπάθεια του Ράντεφ να ενισχύσει την επιρροή του και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Η Ουκρανία στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης

Η στάση απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία αποτέλεσε βασικό σημείο διαφοροποίησης μεταξύ των δύο υποψηφίων.

Ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή του στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, καθώς και στις κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Παράλληλα, έχει καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ευρωπαϊκού μπλοκ.

Αντίθετα, ο Αντρέι Γκιούροφ, πανεπιστημιακός καθηγητής και πρώην υποδιοικητής της κεντρικής τράπεζας, τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της Ουκρανίας.

Κατά τη σύντομη θητεία του ως υπηρεσιακού πρωθυπουργού είχε υπογράψει δεκαετή συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας με το Κίεβο, επιβεβαιώνοντας τη στήριξή του στην ουκρανική πλευρά.

Η αναμέτρηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, καθώς πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών προκάλεσαν ανθρώπινες απώλειες.

Τα περιστατικά αυτά ανέδειξαν τον κίνδυνο επέκτασης των συνεπειών του πολέμου στη Μαύρη Θάλασσα και ενίσχυσαν τη συζήτηση για την ασφάλεια της Βουλγαρίας.

Η Γιότοβα και το μήνυμα της ειρήνης

Η Ιλιάνα Γιότοβα, πρώην δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής, επέλεξε να προβάλει κατά την προεκλογική περίοδο το μήνυμα της ειρήνης και της σταθερότητας.

Απέφυγε να αποδώσει ευθέως στο Κρεμλίνο την ευθύνη για τις πρόσφατες επιθέσεις με drones στη Μαύρη Θάλασσα, επικαλούμενη έλλειψη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων.

Παράλληλα, πρότεινε την επιβολή μορατόριουμ στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίσει ποιος θα μπορούσε να επιβάλει αποτελεσματικά μια τέτοια απαγόρευση.

Σύμφωνα με την Μποριάνα Ντιμίτροβα, διευθύνουσα εταίρο της Alpha Research, η εκλογική αναμέτρηση δεν περιορίστηκε στο δίλημμα μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης.

Όπως εξήγησε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση BNT, το βασικό μήνυμα της Γιότοβα ήταν ότι επιδιώκει να αποτελέσει «πρόεδρο της ειρήνης».

Η τοποθέτηση αυτή, σε συνδυασμό με το περιβάλλον οικονομικής και χρηματοπιστωτικής αβεβαιότητας, φαίνεται ότι επηρέασε σημαντικό μέρος του εκλογικού σώματος.

Σύμφωνα με το exit poll, η Γιότοβα εξασφάλισε επίσης τη στήριξη μέρους των ψηφοφόρων του Αναγέννηση (Revival), ενός εθνικιστικού κόμματος με φιλοκρεμλινικές θέσεις, ο αρχηγός του οποίου είχε καταλάβει την τρίτη θέση στον πρώτο γύρο.

Ο θεσμικός ρόλος της προεδρίας

Παρότι οι αρμοδιότητες του προέδρου της Βουλγαρίας είναι σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπικές, η απευθείας εκλογή από τους πολίτες προσφέρει στο αξίωμα σημαντικό πολιτικό κύρος, τόσο στο εσωτερικό όσο και στη διεθνή σκηνή.

Ο πρόεδρος αποτελεί επίσης αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων και διαθέτει δικαίωμα άσκησης βέτο στη νομοθεσία, το οποίο ωστόσο μπορεί να ανατραπεί με πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο.

Η διαφαινόμενη επανεκλογή της Γιότοβα προσφέρει επομένως πρόσθετο θεσμικό βάρος στην πολιτική κατεύθυνση του Ράντεφ, σε μια περίοδο κατά την οποία η στάση της Βουλγαρίας απέναντι στη Ρωσία και στην Ουκρανία παραμένει ζήτημα ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας.

Η οριστική εικόνα θα διαμορφωθεί με την ανακοίνωση των επίσημων εκλογικών αποτελεσμάτων.