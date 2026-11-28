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Με διπλή πρωτιά στην παγκόσμια αγορά δεξαμενόπλοιων, τόσο στις παραγγελίες νεότευκτων όσο και στις αγορές μεταχειρισμένων πλοίων, οι Έλληνες εφοπλιστές ενισχύουν τη θέση τους στον κλάδο της θαλάσσιας μεταφοράς πετρελαίου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι υψηλοί ναύλοι και η αναδιάταξη των ενεργειακών εμπορικών ροών έχουν ανεβάσει κατακόρυφα το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ναυλομεσιτικού οίκου Allied και της Allied QuantumSea Research, με στοιχεία έως τις 20 Νοεμβρίου 2026, τα ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα έχουν προχωρήσει κατά τους τελευταίους 12 μήνες σε παραγγελίες 157 δεξαμενόπλοιων και στην αγορά 99 μεταχειρισμένων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των πλοίων στα 256.

Στον τομέα των ναυπηγήσεων, οι Έλληνες προηγούνται με σημαντική διαφορά των Κινέζων, οι οποίοι έχουν παραγγείλει 99 δεξαμενόπλοια. Ακολουθούν οι Ελβετοί με 32, οι Ιάπωνες με 29 και οι πλοιοκτήτες από τη Σιγκαπούρη με 28.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν μία στις δύο παραγγελίες πλοίων ελληνικών συμφερόντων αφορά δεξαμενόπλοιο. Από τα συνολικά 318 πλοία που έχουν παραγγείλει οι Έλληνες το τελευταίο δωδεκάμηνο, τα 157 είναι tankers, τα 69 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, τα 60 containerships και τα 32 πλοία μεταφοράς αερίου.

Ανάλογη είναι η εικόνα στην αγορά μεταχειρισμένων δεξαμενόπλοιων. Με 99 αγορές, οι Έλληνες βρίσκονται στην κορυφή της διεθνούς κατάταξης, με τους Νοτιοκορεάτες να ακολουθούν με 68 πλοία, τους Κινέζους με 34, τους επενδυτές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 31 και τους Τούρκους με 12.

Συνολικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο έχουν αλλάξει χέρια 635 δεξαμενόπλοια παγκοσμίως, με τα ελληνικά συμφέροντα να αντιπροσωπεύουν το 15,6% των αγορών.

Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες εμφανίζονται ιδιαίτερα δραστήριοι και στην πλευρά των πωλητών, έχοντας διαθέσει στην αγορά 124 δεξαμενόπλοια. Η κινητικότητα αυτή αποτυπώνει τη διαχείριση και αναδιάρθρωση των ελληνόκτητων στόλων, με πωλήσεις υφιστάμενων μονάδων και παράλληλες επενδύσεις σε νεότευκτα.

Η ελληνική επενδυτική δραστηριότητα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα παραγγελιών δεξαμενόπλοιων διεθνώς. Από τις αρχές του 2026 έχουν καταγραφεί 776 παραγγελίες, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 118,3 εκατ. dwt, έναντι 600 πλοίων και 56,1 εκατ. dwt σε ολόκληρο το 2025.

Ενώ ο αριθμός των παραγγελιών έχει αυξηθεί κατά 29,3%, η συνολική μεταφορική ικανότητα έχει υπερδιπλασιαστεί, γεγονός που καταδεικνύει τη στροφή των πλοιοκτητών προς μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια.

Εντυπωσιακή είναι η αύξηση των παραγγελιών για τα γιγαντιαία δεξαμενόπλοια τύπου VLCC, οι οποίες έχουν φθάσει τις 249, έναντι 83 το 2025. Στα Suezmax οι παραγγελίες αυξήθηκαν από 98 σε 118, στα Aframax/LR2 από 61 σε 100 και στα MR από 125 σε 189.

Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συνοδεύεται από μεγάλη άνοδο στις αξίες των μεταχειρισμένων πλοίων. Σύμφωνα με τις ενδεικτικές αποτιμήσεις της Allied, ένα VLCC ηλικίας πέντε ετών αποτιμάται στα 220 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 86% μέσα σε ένα δωδεκάμηνο. Η αξία ενός αντίστοιχου πλοίου ηλικίας 15 ετών έχει εκτιναχθεί κατά 180%, στα 165 εκατ. δολάρια.

Στο περιβάλλον αυτό, οι Έλληνες εφοπλιστές κινούνται ταυτόχρονα σε τρία μέτωπα: παραγγέλνουν νεότευκτα, αποκτούν πλοία άμεσα διαθέσιμα προς εκμετάλλευση και αξιοποιούν τις υψηλές αποτιμήσεις για την πώληση μονάδων του υφιστάμενου στόλου τους.

Η διπλή πρωτιά στις παραγγελίες και στις αγορές μεταχειρισμένων επιβεβαιώνει ότι τα δεξαμενόπλοια βρίσκονται στο επίκεντρο της επενδυτικής δραστηριότητας του ελληνικού εφοπλισμού.