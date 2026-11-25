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Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του παγκόσμιου εμπορικού στόλου των επόμενων ετών διαδραματίζουν οι Έλληνες εφοπλιστές, ενισχύοντας την επενδυτική τους δραστηριότητα σε όλες τις βασικές κατηγορίες πλοίων, με ιδιαίτερη έμφαση στα μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενόπλοια και στα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου.

Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του ναυλομεσιτικού οίκου Xclusiv Shipbrokers, από τις 2.200 παραγγελίες νεότευκτων πλοίων που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως εντός του 2026 στους τέσσερις βασικούς κλάδους της ναυτιλίας, οι 455 προέρχονται από ελληνικά συμφέροντα, αντιστοιχώντας στο 20,7% του συνόλου.

Πρόκειται για 211 δεξαμενόπλοια, 100 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, 99 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και 45 πλοία μεταφοράς υγραερίου και φυσικού αερίου.

Η συμμετοχή των Ελλήνων στις φετινές παραγγελίες υπερβαίνει το μερίδιό τους στο συνολικό παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών στις τρεις βασικές κατηγορίες συμβατικών εμπορικών πλοίων.

Στα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου το ελληνικό μερίδιο στις νέες παραγγελίες ανέρχεται σε 16,4%, έναντι 11,3% στο συνολικό βιβλίο παραγγελιών, στα δεξαμενόπλοια σε 30,7% έναντι 27% και στα containerships σε 14,5% έναντι 12,6%.

«Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν την ουσιαστική συμβολή των Ελλήνων πλοιοκτητών στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς μεταφορικής ικανότητας της παγκόσμιας ναυτιλίας», επισημαίνουν οι αναλυτές της Xclusiv Shipbrokers.

Στροφή στα μεγάλα φορτηγά πλοία

Στον κλάδο του ξηρού φορτίου, σχεδόν το ήμισυ του ελληνικού βιβλίου παραγγελιών αφορά συμβόλαια που υπογράφηκαν εντός του 2026. Τα 100 πλοία που παραγγέλθηκαν φέτος αντιστοιχούν στο 48,3% των 207 υπό παραγγελία πλοίων ελληνικών συμφερόντων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 33,3% σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η προτίμηση των Ελλήνων στα πλοία μεγάλης μεταφορικής ικανότητας. Τα Capesizes και Newcastlemaxes αντιπροσωπεύουν το 45% των ελληνικών παραγγελιών στον κλάδο, έναντι 24% διεθνώς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 25 Newcastlemaxes που περιλαμβάνονται στο ελληνικό βιβλίο παραγγελιών, τα 22 παραγγέλθηκαν φέτος, ενώ οι Έλληνες πλοιοκτήτες βρίσκονται πίσω από τις 23 από τις συνολικά 32 παραγγελίες Capesizes παγκοσμίως το 2026.

«Η συγκέντρωση αυτή προσδίδει στις ελληνικές επενδυτικές αποφάσεις ιδιαίτερη σημασία για τον μελλοντικό ανταγωνισμό στις κατηγορίες πλοίων μεγαλύτερης χωρητικότητας», αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου.

Ωστόσο, η αύξηση των παραγγελιών δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες ανά κατηγορία πλοίων. Το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών στον κλάδο του ξηρού φορτίου έχει φθάσει στο 15,7% της μεταφορικής ικανότητας του υφιστάμενου στόλου, από 10,7% πριν από έναν χρόνο.

Στην κατηγορία των Capesizes και VLOCs, ο αριθμός των υπό παραγγελία πλοίων αντιστοιχεί στο 282% των πλοίων ηλικίας 21 ετών και άνω, ενώ στα μικρότερα Handysizes το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 62%.

Η διαφορά αυτή δείχνει ότι στα μεγάλα φορτηγά πλοία υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια καθαρής αύξησης του στόλου, πέραν της αντικατάστασης των παλαιότερων μονάδων. Αντίθετα, στα Handysizes οι παραγγελίες παραμένουν συγκρατημένες, με τους Έλληνες να έχουν παραγγείλει μόλις ένα από τα 73 πλοία της συγκεκριμένης κατηγορίας διεθνώς φέτος.

Τα δεξαμενόπλοια απορροφούν το 46% των ελληνικών παραγγελιών

Στο επίκεντρο της ελληνικής επενδυτικής δραστηριότητας βρίσκονται τα δεξαμενόπλοια, με 211 παραγγελίες, οι οποίες αντιστοιχούν στο 46% του συνόλου των ελληνικών παραγγελιών στους τέσσερις εξεταζόμενους κλάδους.

Πρωταγωνιστούν τα μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, με 68 VLCCs και 50 Suezmaxes, που συγκεντρώνουν αθροιστικά το 56% των φετινών ελληνικών παραγγελιών tankers.

Οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν τοποθετήσει περίπου τις μισές παραγγελίες Suezmaxes παγκοσμίως και το 39% των παραγγελιών στην κατηγορία VLCC/ULCC.

Η ηλικιακή σύνθεση του παγκόσμιου στόλου δικαιολογεί σε σημαντικό βαθμό την ανάγκη ανανέωσης, καθώς περίπου το 48% των δεξαμενόπλοιων είναι ηλικίας 16 ετών και άνω.

Την ίδια στιγμή, όμως, το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών έχει αυξηθεί στο 26,1% της μεταφορικής ικανότητας του υφιστάμενου στόλου, από 15,3% πριν από έναν χρόνο.

Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων. Περίπου το 76% της υπό παραγγελία χωρητικότητας των VLCC/ULCC και το 73% των Suezmaxes αναμένεται να ενταχθεί στον παγκόσμιο στόλο από το 2028 και μετά.

«Ο εμπορικός αντίκτυπος θα εξαρτηθεί εν μέρει από το πόση μεταφορική ικανότητα των παλαιότερων πλοίων θα αποσυρθεί πριν από την πραγματοποίηση αυτών των παραδόσεων», υπογραμμίζουν οι αναλυτές της Xclusiv Shipbrokers.

Στα μικρότερα containerships ποντάρουν οι Έλληνες

Διαφορετική είναι η επενδυτική στρατηγική στον κλάδο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν παραγγείλει 99 πλοία εντός του 2026, αριθμός που αντιστοιχεί στο 39,9% του συνολικού ελληνικού βιβλίου παραγγελιών στον συγκεκριμένο κλάδο.

Το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται κυρίως στις κατηγορίες Feeders, Handies και Panamaxes.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το βιβλίο παραγγελιών των containerships έχει φθάσει στο 44,5% της υφιστάμενης μεταφορικής ικανότητας σε TEU, έναντι 32% πριν από έναν χρόνο.

Ωστόσο, στην κατηγορία των Feeders, τα 642 υπό παραγγελία πλοία αντιστοιχούν μόλις στο 54% των 1.184 πλοίων ηλικίας 21 ετών και άνω.

«Αυτό δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες αντικατάστασης παλαιότερων πλοίων σε έναν κλάδο που βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντική συνολική αύξηση της μεταφορικής του ικανότητας», σημειώνουν οι αναλυτές.

Επενδύσεις και στα πλοία μεταφοράς LNG και LPG

Στον τομέα της μεταφοράς φυσικού αερίου και υγραερίου, οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν προχωρήσει σε 45 παραγγελίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 25 μεγάλα πλοία μεταφοράς υγραερίου VLGCs και 16 LNG carriers χωρητικότητας από 141.000 έως 200.000 κυβικά μέτρα.

Και στους δύο κλάδους, ωστόσο, η αναμενόμενη αύξηση της προσφοράς πλοίων είναι σημαντική. Το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών των VLGCs αντιστοιχεί ήδη στο 48,3% της μεταφορικής ικανότητας του υφιστάμενου στόλου, ενώ στα LNG carriers το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 36,5%.

Η εξίσωση των ναύλων και της ανακύκλωσης πλοίων

Το μεγάλο στοίχημα για την παγκόσμια ναυτιλία τα επόμενα χρόνια θα είναι η δυνατότητα απορρόφησης της νέας μεταφορικής ικανότητας, σε συνδυασμό με τον ρυθμό απόσυρσης και ανακύκλωσης των πλοίων μεγαλύτερης ηλικίας.

Η πορεία των ναύλων θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα, καθώς σε περιόδους υψηλής κερδοφορίας οι πλοιοκτήτες έχουν ισχυρότερο κίνητρο να διατηρούν σε εμπορική εκμετάλλευση ακόμη και πλοία προχωρημένης ηλικίας.

«Σε όλα αυτά τα επενδυτικά προγράμματα, τα έσοδα των πλοίων θα επηρεάσουν τόσο την προθυμία των πλοιοκτητών να αποσύρουν παλαιότερες μονάδες όσο και την ικανότητα της αγοράς να απορροφήσει τις νέες παραδόσεις», καταλήγουν οι αναλυτές της Xclusiv Shipbrokers.

Με περισσότερες από μία στις πέντε νέες παραγγελίες παγκοσμίως, οι Έλληνες εφοπλιστές δεν περιορίζονται στην ανανέωση των στόλων τους, αλλά διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό τις συνθήκες προσφοράς πλοίων και ανταγωνισμού στον επόμενο κύκλο της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς.