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Νέες δυνατότητες εξοικονόμησης αποκτούν οι νέοι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, καθώς τέσσερα δημοφιλή σήματα της αγοράς εστίασης εντάσσονται στο δίκτυο συνεργατών του προγράμματος.

Τα GOODY’S BURGER HOUSE, EVEREST, LA PASTERIA και OLYMPUS PLAZA αποτελούν πλέον μέρος των επιχειρήσεων που προσφέρουν ειδικά προνόμια στους κατόχους της κάρτας, παρέχοντας έκπτωση 20% σε όλα τα εταιρικά καταστήματα.

Η συνεργασία δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο καθημερινών παροχών για τη νεολαία, δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους να απολαμβάνουν αγαπημένες επιλογές εστίασης με χαμηλότερο κόστος, σε μια περίοδο όπου η εξοικονόμηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις καθημερινές τους επιλογές.

Ένα διευρυμένο δίκτυο προνομίων για τη νέα γενιά

Η ένταξη των τεσσάρων brands ενισχύει τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων να προσφέρει πρακτικά οφέλη στους νέους, διευρύνοντας συνεχώς το φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση.

Μέσα από τη συνεργασία δημόσιων φορέων και επιχειρήσεων δημιουργείται ένα μεγαλύτερο δίκτυο παροχών, που καλύπτει καθημερινές ανάγκες αλλά και δραστηριότητες ψυχαγωγίας, πολιτισμού, εκπαίδευσης, μετακίνησης και τουρισμού.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), που υλοποιεί το πρόγραμμα στην Ελλάδα, συνεχίζει να επενδύει στη δημιουργία συνεργειών που ενισχύουν την κοινωνική συμμετοχή των νέων και προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες.

Η συνεργασία με τα τέσσερα αναγνωρίσιμα brands της εστίασης εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της καθημερινότητας των νέων, παρέχοντας επιλογές που συνδυάζουν οικονομία, ποιότητα και ευκολία.

Η στόχευση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τους νέους

Η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου, σημείωσε ότι η ένταξη αγαπημένων brands των νέων στο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, καθώς προσφέρει προνόμια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νέας γενιάς.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η συνέχιση των δράσεων που κάνουν την καθημερινότητα των νέων «πιο προσιτή, ευχάριστη και γεμάτη επιλογές», μέσα από συνεργασίες που δημιουργούν απτά οφέλη.

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ συνεχίζει παράλληλα την υλοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που αφορούν τη μάθηση, την κινητικότητα, την καινοτομία και την ενεργό συμμετοχή των νέων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων (European Youth Card – EYCA) αποτελεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που προσφέρει μειωμένες τιμές και ειδικά προνόμια σε νέους ηλικίας 13 έως 30 ετών σε περισσότερες από 35 χώρες.

Στην Ελλάδα υλοποιείται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και λειτουργεί ως εργαλείο ενημέρωσης, κινητικότητας και πρόσβασης σε υπηρεσίες και δραστηριότητες που αφορούν την καθημερινότητα των νέων.

Οι κάτοχοι της κάρτας έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, οι μεταφορές, ο αθλητισμός, ο τουρισμός, η ψυχαγωγία και το λιανεμπόριο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκατομμύρια νέοι χρησιμοποιούν ήδη την κάρτα, αξιοποιώντας χιλιάδες προσφορές και εκπτώσεις που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν την αυτονομία και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή.

Με την προσθήκη των GOODY’S BURGER HOUSE, EVEREST, LA PASTERIA και OLYMPUS PLAZA, το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη καθημερινή χρησιμότητα, προσφέροντας στους νέους περισσότερες επιλογές και οικονομικά οφέλη.

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