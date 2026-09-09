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«Από το 2019 εγκρίθηκαν 94 ενημερωτικά δελτία, μέσω των οποίων αντλήθηκαν περίπου 25,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 7 δισ. ευρώ μόνο κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026. Παράλληλα, το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 308%, φθάνοντας τα 25,6 δισ. ευρώ, ενώ δημιουργήθηκαν 144 νέα αμοιβαία κεφάλαια» ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου μιλώντας σήμερα στο επετειακό Επενδυτικό Συμπόσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 35 ετών από την ίδρυση της Επιτροπής ως αυτοτελούς νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου

Η κ. Λαζαράκου έδωσε έμφαση στην πορεία μετασχηματισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στα σημαντικά αποτελέσματα της τελευταίας επταετίας και στις προκλήσεις της επόμενης ημέρας.

Όπως είπε μεταξύ άλλων από το 2019, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κινήθηκε σε πέντε βασικούς άξονες: τη συμβολή στην ανάπτυξη της αγοράς, την ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας, τη θεσμική μεταρρύθμιση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη διεθνή συνεργασία. Η περίοδος αυτή υπήρξε ιδιαίτερα απαιτητική, λόγω της πανδημίας και των διεθνών οικονομικών και γεωπολιτικών αναταράξεων, ωστόσο η Επιτροπή ενίσχυσε την εποπτική της αποτελεσματικότητα και εκσυγχρόνισε διαδικασίες και εργαλεία.

Στο διάστημα αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε 2.188 αποφάσεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή περισσότερες από 4.000 αποφάσεις, αποτυπώνοντας τον όγκο και την πολυπλοκότητα του έργου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 288 έλεγχοι, απεστάλησαν 615 επιστολές, διεκπεραιώθηκαν περισσότερες από 1.200 καταγγελίες και εκδόθηκαν 249 προειδοποιήσεις για μη αδειοδοτημένους παρόχους.

Όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν κυρώσεις. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 42,6 εκατ. ευρώ σε 668 περιπτώσεις, εκ των οποίων 71 αφορούσαν υποθέσεις χειραγώγησης που παραπέμφθηκαν στην Εισαγγελία. Παράλληλα, οι εκκρεμείς υποθέσεις άνω της πενταετίας, που ανέρχονταν σε 150, μηδενίστηκαν το 2023 και παραμένουν στο μηδέν, ενώ οι ανοικτές καταγγελίες μειώθηκαν από 268 σε 135.

Η ενίσχυση της εποπτείας συνοδεύτηκε από σημαντική ανάπτυξη της αγοράς. Από το 2019 εγκρίθηκαν 94 ενημερωτικά δελτία, μέσω των οποίων αντλήθηκαν περίπου 25,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 7 δισ. ευρώ μόνο κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026. Παράλληλα, το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 308%, φθάνοντας τα 25,6 δισ. ευρώ, ενώ δημιουργήθηκαν 144 νέα αμοιβαία κεφάλαια.

Καθοριστικό βήμα αποτελεί και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Επιτροπής, έργο ύψους 15 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση της κυβερνοασφάλειας, την ενοποίηση συστημάτων και αξιοποίηση δεδομένων και την αναβάθμιση της παρακολούθησης της αγοράς.

Παράλληλα, ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό με 25 νέα στελέχη που προσλήφθηκαν το 2025 και με 46 εξειδικευμένες νέες θέσεις που δρομολογούνται. Η Επιτροπή επενδύει επίσης σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και SupTech, μεταξύ άλλων για τον εντοπισμό μη αδειοδοτημένων παρόχων στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επόμενη ημέρα συνδέεται με την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς, την ενσωμάτωσή της στο ευρύτερο οικοσύστημα της Euronext και τη δημιουργία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία, τα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζουν τις αγορές, η πρόκληση για την εποπτεία δεν είναι μόνο να συμβαδίσει με την αλλαγή, αλλά να την προβλέψει.

Στόχος είναι μια ελληνική κεφαλαιαγορά πιο ανταγωνιστική, πιο καινοτόμος και πιο ανθεκτική, όπου η ανάπτυξη και η ισχυρή εποπτεία λειτουργούν συμπληρωματικά και η εμπιστοσύνη των επενδυτών αποτελεί θεμέλιο της περαιτέρω ανάπτυξής της.

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