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Μέσα σε μόλις έναν χρόνο η C3is συμφερόντων Χάρη Βαφειά κατάφερε να αλλάξει εντελώς την οικονομική της εικόνα. Από ζημιές 5,3 εκατ. δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 πέρασε σε καθαρά κέρδη 10 εκατ. δολαρίων στο αντίστοιχο διάστημα του 2026, με την ενίσχυση της παρουσίας της στα tankers να αποδεικνύεται καθοριστική.

Η χρονική συγκυρία λειτούργησε υπέρ της εισηγμένης. Η παραλαβή δύο product tankers μέσα στο 2026 αύξησε την έκθεσή της σε μια αγορά που κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Και επειδή πρόκειται για εταιρεία με σχετικά μικρό στόλο, η προσθήκη κάθε νέου πλοίου μπορεί να έχει άμεση και ισχυρή επίδραση στα συνολικά οικονομικά μεγέθη. Αυτό φαίνεται κυρίως στο TCE, τον βασικό δείκτη που αποτυπώνει την ημερήσια απόδοση των πλοίων. Στο δεύτερο τρίμηνο έφτασε τα 40.260 δολάρια ημερησίως, σημειώνοντας άνοδο περίπου 145% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Τα έσοδα από ταξίδια ακολούθησαν την ίδια πορεία. Διαμορφώθηκαν στα 24 εκατ. δολάρια, υπερδιπλάσια από τα 10,7 εκατ. δολάρια του δεύτερου τριμήνου του 2025. Το adjusted EBITDA αυξήθηκε στα 11,8 εκατ. δολάρια, από 2,8 εκατ. δολάρια.

Η βελτίωση δεν αποτελεί μόνο στιγμιότυπο ενός ισχυρού τριμήνου. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους η C3is συγκέντρωσε έσοδα 35,6 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 13,2 εκατ. δολαρίων, ενώ το adjusted EBITDA έφθασε τα 18,7 εκατ. δολάρια, σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τις επόμενες κινήσεις της εταιρείας έχει η ενίσχυση της ρευστότητας. Τα μετρητά και οι προθεσμιακές καταθέσεις είχαν φτάσει τα 33,2 εκατ. δολάρια, έναντι 14,9 εκατ. δολαρίων στο τέλος του 2025. Στο ποσό αυτό προστίθεται η χρηματοδοτική κίνηση του Ιουλίου, όταν η εταιρεία άντλησε ακόμη 6 εκατ. δολάρια μέσω δημόσιας προσφοράς. Το αυξημένο ταμειακό απόθεμα της δίνει πλέον μεγαλύτερη ευχέρεια σε μια περίοδο κατά την οποία οι αξίες των πλοίων παραμένουν υψηλές και οι ευκαιρίες στην αγορά απαιτούν διαθέσιμη ρευστότητα.

Η εικόνα, πάντως, δεν ήταν χωρίς πιέσεις. Το κόστος των bunkers αυξήθηκε κατά 64,5% μέσα στο τρίμηνο, καθώς οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων επιβάρυναν τα λειτουργικά έξοδα. Η αύξηση αυτή θα μπορούσε υπό διαφορετικές συνθήκες να περιορίσει αισθητά τα περιθώρια κέρδους. Στην τρέχουσα αγορά, όμως, η άνοδος των ναύλων αποδείχθηκε πολύ ισχυρότερη από την επιβάρυνση του κόστους.

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία είναι η μικρότερη από τις πέντε ναυτιλιακές του ομίλου και έχει μηδενικό δανεισμό.

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