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Τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου στόλου δεξαμενόπλοιων, με παρουσία σε τέσσερις επιμέρους αγορές, προωθεί ο Γιάννης Ιγγλέσης μέσω της JHI Steamship.

Έναν χρόνο μετά την αναδιάρθρωση των οικογενειακών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, η εταιρεία αναπτύσσει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, επενδύοντας σε διαφορετικές κατηγορίες πλοίων ώστε να αποκτήσει περισσότερες επιλογές απασχόλησης και να περιορίσει την εξάρτησή της από μία μόνο ναυλαγορά.

Η τελευταία κίνηση αφορά την παραγγελία δύο δεξαμενόπλοιων μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου, τύπου MR, χωρητικότητας 50.000 dwt το καθένα, στο νοτιοκορεατικό ναυπηγείο K Shipbuilding. Οι παραδόσεις προγραμματίζονται για το πρώτο τρίμηνο του 2029, ενώ το οικονομικό ύψος της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Με τη νέα παραγγελία, το ναυπηγικό πρόγραμμα της JHI Steamship αυξάνεται στα εννέα δεξαμενόπλοια, καλύπτοντας τέσσερις κατηγορίες: MR, aframax/LR2, suezmax και VLCC.

Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον βρίσκεται στη σύνθεση του νέου στόλου. Η παρουσία σε διαφορετικά μεγέθη δεξαμενόπλοιων επιτρέπει στην εταιρεία να δραστηριοποιείται τόσο στη μεταφορά αργού πετρελαίου όσο και προϊόντων διύλισης, αξιοποιώντας διαφορετικές εμπορικές διαδρομές και κύκλους της ναυλαγοράς.

Πρόκειται για στρατηγική που μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη εμπορική ευελιξία, χωρίς να εξαλείφει την έκθεση στις διακυμάνσεις της αγοράς των δεξαμενόπλοιων.

Παράλληλα, η επιλογή της Νότιας Κορέας για την κατασκευή οκτώ από τα εννέα πλοία αναδεικνύει τον προσανατολισμό της JHI προς την κορεατική ναυπηγική βιομηχανία. Η ουσία της επενδυτικής στρατηγικής του Γιάννη Ιγγλέση είναι ότι η JHI δεν περιορίζεται στην ανανέωση ή την αύξηση της χωρητικότητας. Επιχειρεί να διαμορφώσει μια αυτόνομη ναυτιλιακή πλατφόρμα, με διαφοροποιημένο στόλο και δυνατότητα ανάπτυξης σε περισσότερα τμήματα της αγοράς των tankers.