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Τέσσερις νέες παραγγελίες δεξαμενόπλοιων σε ναυπηγεία της Νότιας Κορέας πρόσθεσε ο Χάρης Βαφειάς στο επενδυτικό πρόγραμμα της Stealth Maritime, ανεβάζοντας στα 20 τα υπό ναυπήγηση πλοία, συνολικής αξίας 2,05 δισ. δολαρίων. Με τις νέες παραγγελίες, ο στόλος του ομίλου Βαφειά φτάνει τα 110 πλοία, συνολικής αξίας 4 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney η ναυτιλιακή εταιρεία του ομίλου Βαφειά συμφώνησε για την κατασκευή δύο ακόμη δεξαμενόπλοιων μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου τύπου LR2 και δύο υπερδεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου τύπου VLCC. Οι τέσσερις αυτές παραγγελίες δεν είχαν μέχρι σήμερα δημοσιοποιηθεί στο σύνολό τους.

Με τις νέες συμφωνίες, το βιβλίο παραγγελιών της Stealth Maritime περιλαμβάνει πλέον έξι MR, έξι LR2, τέσσερα Suezmax και τέσσερα VLCC.

Από τα 20 δεξαμενόπλοια, τα 16 κατασκευάζονται σε ναυπηγεία του νοτιοκορεατικού ομίλου HD Hyundai, ενώ τα τέσσερα VLCC έχουν ανατεθεί στη Hanwha Ocean, έναν από τους σημαντικότερους κατασκευαστές υπερδεξαμενόπλοιων διεθνώς.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων των τεσσάρων νέων πλοίων, το πρώτο LR2 αναμένεται το 2029, ενώ το δεύτερο LR2 και τα δύο VLCC προγραμματίζεται να παραδοθούν το 2030.

Η νέα επένδυση αποτελεί συνέχεια των ναυπηγικών συμφωνιών που έχει συνάψει η Stealth Maritime στη Νότια Κορέα στη διάρκεια του 2026.

Τον Ιανουάριο είχαν γίνει γνωστές πρόσθετες παραγγελίες για δύο Suezmax και δύο LR2 στον όμιλο Hyundai, ενώ τον Απρίλιο ακολούθησε συμφωνία για δύο VLCC στη Hanwha Ocean, συνολικής αξίας περίπου 265 εκατ. δολαρίων.

Τον Ιούλιο, η εταιρεία προχώρησε σε παραγγελία δύο ακόμη MR, αξίας περίπου 53 εκατ. δολαρίων το καθένα, με αποτέλεσμα το ναυπηγικό της πρόγραμμα να φτάσει τότε τα 16 δεξαμενόπλοια.

Με τις τελευταίες παραγγελίες, ο συνολικός στόλος του ομίλου Βαφειά, συμπεριλαμβανομένων των υπό ναυπήγηση πλοίων, ανέρχεται σε 110 μονάδες. Από αυτές, οι 45 είναι δεξαμενόπλοια, οι 40 φορτηγά πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου και οι υπόλοιπες 25 πλοία μεταφοράς υγραερίου και άλλων αερίων φορτίων (gas carriers). Η συνολική αξία του στόλου υπολογίζεται σε 4 δισ. δολάρια.

Η κατανομή των νέων παραγγελιών σε τέσσερις κατηγορίες δεξαμενόπλοιων ενισχύει την παρουσία της Stealth Maritime τόσο στην αγορά μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου, μέσω των MR και LR2, όσο και στη μεταφορά αργού πετρελαίου, μέσω των μεγαλύτερων Suezmax και VLCC.