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Τρεις κοστολογημένες προτάσεις για την ενίσχυση των μετακινήσεων προς και από τη Χίο βρίσκονται υπό εξέταση, ενόψει της πλήρους αναστολής λειτουργίας του Κρατικού Αερολιμένα Χίου «Όμηρος», από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027. Την πρωτοβουλία ανέλαβε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διερευνώντας θαλάσσιες και συνδυασμένες συνδέσεις που θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα δρομολόγια.

Οι προτάσεις παρουσιάστηκαν σε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, την οποία συγκάλεσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Στυλιανός Ξανθόπουλος. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, των Δήμων Χίου και Μυτιλήνης, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και εκπρόσωποι βουλευτών της Χίου, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Πανεπιστημίου.

Η επιστημονική ομάδα του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών παρουσίασε τρία σενάρια, τα οποία μπορούν να εξεταστούν είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά. Η διερεύνηση περιλαμβάνει, πέρα από τη μελέτη της επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου της Χίου, εκτιμήσεις για τους τύπους πλοίων, τις λειτουργικές ταχύτητες, την κατανάλωση καυσίμων, τη συχνότητα των δρομολογίων και τους συνολικούς χρόνους μετακίνησης.

Η πρώτη πρόταση αφορά την προσθήκη έβδομου εβδομαδιαίου δρομολογίου, κάθε Σάββατο, στην υφιστάμενη γραμμή Πειραιάς–Χίος–Μυτιλήνη, ώστε η Χίος να αποκτήσει καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Αττική. Η συγκεκριμένη προσθήκη κρίθηκε από τους συμμετέχοντες αναγκαία και εφικτή.

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει νέα υπηρεσία ταχύπλοου από τον Πειραιά ή το Λαύριο προς τον λιμένα Μεστών, με τρία δρομολόγια την εβδομάδα. Η σύνδεση προτείνεται να συνοδεύεται από οργανωμένη λεωφορειακή μεταφορά προς την πόλη της Χίου.

Η τρίτη επιλογή στηρίζεται στη συνδυασμένη μετακίνηση μέσω Μυτιλήνης. Προτείνεται πρόσθετη ταχύπλοη σύνδεση Μυτιλήνης–Χίου, με συχνότητα δύο δρομολογίων ημερησίως, συντονισμένων με τις πτήσεις από και προς τη Μυτιλήνη. Το σενάριο περιλαμβάνει και λεωφορειακή σύνδεση του αεροδρομίου «Οδυσσέας Ελύτης» με το λιμάνι.

Σύμφωνα με την αρχική τεχνική διερεύνηση, οι δύο ταχύτερες εναλλακτικές —μέσω Μεστών και μέσω Μυτιλήνης— μπορούν, υπό τις απαιτούμενες οργανωτικές προϋποθέσεις, να περιορίσουν τον συνολικό χρόνο μετακίνησης περίπου στις 4–4,5 ώρες.

Κοινή διαπίστωση στη συνάντηση ήταν ότι η αεροπορική σύνδεση δεν μπορεί να υποκατασταθεί πλήρως. Οι πρόσθετες επιλογές κρίνονται απαραίτητες για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της αναστολής στην καθημερινότητα των κατοίκων, στην οικονομική δραστηριότητα και στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Για την εξασφάλιση επιπλέον ταχύτερης σύνδεσης διαμορφώθηκε κοινή κατεύθυνση περαιτέρω επεξεργασίας των προτάσεων, με κριτήρια την πρακτική εφαρμοσιμότητα, το κόστος και τη βιωσιμότητά τους.

Στη συζήτηση αναφέρθηκαν οι θεσμικές δυνατότητες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την προώθηση των αναγκαίων διαδικασιών. Παράλληλα, επισημάνθηκαν οι περιορισμοί και οι αντικειμενικές δυσκολίες που δημιουργεί η εξαιρετικά δυσμενής οικονομική συγκυρία. Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, η θεαματική αύξηση του κόστους των καυσίμων προκαλεί κρίσιμα ζητήματα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του ακτοπλοϊκού δικτύου συνολικά.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα συνεχίσει άμεσα την επιστημονική και τεχνικοοικονομική επεξεργασία των επιλογών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. Στόχος είναι να διαμορφωθεί μια ρεαλιστική, εφαρμόσιμη και βιώσιμη λύση, η οποία θα τεθεί προς αξιολόγηση στους αρμόδιους φορείς.

Η πρωτοβουλία αξιοποιεί την επιστημονική γνώση του Πανεπιστημίου για την αντιμετώπιση ενός επείγοντος προβλήματος της νησιωτικότητας, υποστηρίζοντας τη συνεργασία των φορέων που έχουν την αρμοδιότητα να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση

Σύμφωνα με τον κατάλογο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συμμετείχαν:

Καθηγητής Στυλιανός Ξανθόπουλος, πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Εμμανουήλ Κουτουλάκης, γενικός γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Κωνσταντίνος Μουτζούρης, περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.

Ιωάννης Μαλαφής, δήμαρχος Χίου.

Παναγιώτης Χριστόφας, δήμαρχος Μυτιλήνης.

Διονύσιος Θεοδωράτος, πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ).

Γεώργιος Αλεξανδράτος, πρόεδρος Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Αντώνης Φαράκλας, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, CEO Chartworld Corp.

Καθηγητής Σεραφείμ Κάπρος, πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Capt. Γιώργος Γεωργούλης, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αντώνης Πιτσιλός, πρόεδρος Ναυτιλιακής Λέσχης Χίων.

Αθανάσιος Μακρής, ναύαρχος ε.α., διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανου Γκίκα.

Κωνσταντίνος Κωστάκος, διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του βουλευτή Χίου Νότη Μηταράκη.

Ιωάννης Μανάρας, εκπρόσωπος του βουλευτικού γραφείου του βουλευτή Χίου Νότη Μηταράκη.