Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με μία ακόμη εξαγορά στην Ιταλία, η D-Marin συνεχίζει την επέκτασή της στην ευρωπαϊκή αγορά του θαλάσσιου τουρισμού, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό της την Porto San Rocco Marina Resort, στη Μούτζια, κοντά στην Τεργέστη. Η συμφωνία ανεβάζει από οκτώ σε εννέα τις μαρίνες του ομίλου στην Ιταλία, με τη συγκεκριμένη χώρα να αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη αγορά του σε αριθμό εγκαταστάσεων. Πρόκειται για σημαντική διεύρυνση της παρουσίας της εταιρείας, η οποία το 2023 διέθετε μόλις μία μαρίνα στην ιταλική αγορά, την Punta Faro, που είχε αποκτήσει το 2022.

Η Porto San Rocco βρίσκεται στον Κόλπο της Τεργέστης, κοντά στα σύνορα με τη Σλοβενία και την Κροατία. Η γεωγραφική της θέση επιτρέπει την πρόσβαση σε τρεις διαφορετικές ακτογραμμές της Αδριατικής, προσφέροντας στην D-Marin τη δυνατότητα να ενισχύσει τις υπηρεσίες της προς ιδιοκτήτες σκαφών που πραγματοποιούν ταξίδια μεταξύ των συγκεκριμένων χωρών.

Η Porto San Rocco διαθέτει 546 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη μήκους από 8 έως 60 μέτρα, ενώ συνδυάζει τις λιμενικές υποδομές με εγκαταστάσεις φιλοξενίας και αναψυχής. Στο συγκρότημα περιλαμβάνονται ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα, πισίνα, γυμναστήριο, χώροι ευεξίας, σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων και συνεδριακή αίθουσα. Η πρόσβαση στη μαρίνα διευκολύνεται από τις οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις της ευρύτερης περιοχής της Τεργέστης. Ο διευθύνων σύμβουλος της D-Marin, Oliver Dörschuck, επισήμανε ότι η Porto San Rocco συμπληρώνει το υφιστάμενο δίκτυο του ομίλου στην Ιταλία και την Κροατία.

«Η Porto San Rocco βρίσκεται σε κομβικό σημείο ανάμεσα στην Ιταλία και την υπόλοιπη Αδριατική και μπορεί να φιλοξενήσει σκάφη μήκους έως 60 μέτρων», ανέφερε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εταιρεία επιδιώκει να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες υποδομές, συνεργαζόμενη με το προσωπικό της μαρίνας και την τοπική κοινωνία, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επενδυτική επέκταση από την Αδριατική έως τη Σαρδηνία

Η εξαγορά ενισχύει την παρουσία της D-Marin στη Βόρεια Αδριατική, όπου ήδη δραστηριοποιείται μέσω της Punta Faro. Το ιταλικό δίκτυο του ομίλου εκτείνεται επίσης στη Λιγουρία, την Τοσκάνη και τη Σαρδηνία, περιλαμβάνοντας εγκαταστάσεις σε σημαντικούς προορισμούς του θαλάσσιου τουρισμού. Στις πρόσφατες προσθήκες συγκαταλέγονται η Marina di Olbia και η Molo Brin στη Σαρδηνία, ενώ η εταιρεία αναπτύσσει παράλληλα τις δραστηριότητές της στο Λιβόρνο, με υποδομές που απευθύνονται και στην αγορά των μεγάλων πολυτελών σκαφών. Η επέκταση αυτή επιτρέπει στην D-Marin να δημιουργεί ένα ευρύτερο δίκτυο προορισμών ελλιμενισμού, αξιοποιώντας κοινές υπηρεσίες διαχείρισης, ψηφιακές εφαρμογές και τεχνολογίες παρακολούθησης των εγκαταστάσεων. Στην Porto San Rocco προβλέπεται η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ομίλου στην εξυπηρέτηση πελατών, στην ψηφιακή διαχείριση και στις βιώσιμες υποδομές. Δεν έχουν, πάντως, ανακοινωθεί συγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα ή προϋπολογισμός αναβάθμισης της μαρίνας.

Εκκρεμούν οι εγκρίσεις για την εξαγορά

Η συναλλαγή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς απαιτούνται οι εγκρίσεις των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών. Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της D-Marin ήταν η Intesa Sanpaolo, μέσω του τμήματος IMI CIB, ενώ η Latham & Watkins παρείχε νομική υποστήριξη.

Το τίμημα της εξαγοράς δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Με τη νέα συμφωνία, η D-Marin διευρύνει περαιτέρω την παρουσία της στην Ιταλία, έχοντας προσθέσει οκτώ μαρίνες στο χαρτοφυλάκιό της σε σχέση με τη βάση αναφοράς του 2023. Η ταχύτητα αυτής της επέκτασης αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει ο όμιλος στην ιταλική αγορά και στη διασύνδεσή της με τους υπόλοιπους προορισμούς της Αδριατικής και της Μεσογείου.

Διαβάστε ακόμη

Γραμμή 4: Πώς θα γίνει η επανεκκίνηση του μετροπόντικα στην Κυψέλη

Πετρέλαιο θέρμανσης: Προς εκκίνηση κάτω από τα 1,60 ευρώ με πρόσθετη επιδότηση 35 λεπτών

Δυο αδέλφια προσπαθούν να σώσουν το αυθεντικό μπλε της Ιαπωνίας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ