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Μια επενδυτική ευκαιρία που δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτη διακρίνουν οι αναλυτές της Morgan Stanley στη μεγάλη διόρθωση της Wall Street, έπειτα από μια εβδομάδα κατά την οποία τόσο ο S&P 500 όσο και ο Dow Jones εισήλθαν σε περιοχή διόρθωσης, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η ομάδα στρατηγικής της αμερικανικής τράπεζας, με επικεφαλής τον Μάικλ Γουίλσον, εκτιμά ότι οι προοπτικές της εταιρικής κερδοφορίας και οι αισθητά χαμηλότερες αποτιμήσεις δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για ανάκαμψη των μετοχών, μετά το πρόσφατο κύμα μαζικών ρευστοποιήσεων.

Μάλιστα, οι αναλυτές εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά τις αρχές Απριλίου.

«Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία που περιμέναμε υπομονετικά και δεν σκοπεύουμε να τη χάσουμε», ανέφερε η ομάδα του Γουίλσον σε σημείωμά της τη Δευτέρα. «Οι αγορές βρίσκουν τον πυθμένα τους μέσα σε ένα περιβάλλον αρνητικών ειδήσεων και απομόχλευσης. Και είχαμε άφθονα και από τα δύο».

Ο S&P 500 συμπλήρωσε επτά διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, καταγράφοντας το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από τον Φεβρουάριο του 2020, όταν ξεκινούσε η πανδημία. Ο βασικός δείκτης της Wall Street έχει υποχωρήσει κατά 12% από το τελευταίο ιστορικό υψηλό του στις αρχές Οκτωβρίου, καθώς οι έντονες ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνολογίας επιτάχυναν τη διόρθωση.

Οι αποτιμήσεις δημιουργούν ευκαιρίες

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, οι αποτιμήσεις έχουν πλέον υποχωρήσει σε επίπεδα που δικαιολογούν την αύξηση της έκθεσης στις μετοχές.

Την ώρα που οι αναλυτές εξακολουθούν να αναθεωρούν ανοδικά τις εκτιμήσεις τους για τα εταιρικά κέρδη, ο δείκτης τιμής προς αναμενόμενα κέρδη (forward P/E) του S&P 500 έχει υποχωρήσει από σχεδόν 23 φορές στα τέλη Οκτωβρίου στις 16,5 φορές σήμερα, χαμηλότερα από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο των 17,4 φορών.

Αντίστοιχα, ο τεχνολογικός Nasdaq 100 διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή κερδών κάτω από 17 φορές, σε επίπεδα χαμηλότερα ακόμη και από τα χαμηλά της πανδημίας.

«Το sell-off έχει δημιουργήσει ελκυστικότερα σημεία εισόδου στις μεγάλες εταιρείες υποδομών cloud και data centers (hyperscalers), στις βιομηχανικές επιχειρήσεις, στις ποιοτικές κυκλικές μετοχές με βελτιούμενες εκτιμήσεις κερδοφορίας και στις εταιρείες που επωφελούνται από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης», επισημαίνουν οι αναλυτές της τράπεζας.

Το μεγάλο χάσμα στις προβλέψεις για τα κέρδη του 2027

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η Morgan Stanley στη μεγάλη απόκλιση μεταξύ των προσδοκιών που ενσωματώνονται στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις και των εκτιμήσεων για την εταιρική κερδοφορία.

Σύμφωνα με την ομάδα του Γουίλσον, οι τρέχουσες τιμές των μετοχών φαίνεται να προεξοφλούν μείωση των εταιρικών κερδών κατά περίπου 6% το 2027.

Ωστόσο, η ίδια η Morgan Stanley προβλέπει αύξηση 14%, ενώ η μέση εκτίμηση των αναλυτών της αγοράς διαμορφώνεται ακόμη υψηλότερα, στο 17%.

Οι στρατηγικοί αναλυτές εντοπίζουν αρκετούς παράγοντες που θα μπορούσαν να στηρίξουν την ανάκαμψη, μεταξύ των οποίων η διεύρυνση της βιομηχανικής δραστηριότητας, η ανθεκτικότητα των καταναλωτών υψηλού εισοδήματος και η αυξανόμενη υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Στους θετικούς παράγοντες περιλαμβάνονται επίσης οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας και η προοπτική περιορισμού της μεταβλητότητας των επιτοκίων.

Η Fed παραμένει ο βασικός κίνδυνος

Παρά την αισιοδοξία τους, οι αναλυτές της Morgan Stanley αναγνωρίζουν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις αμερικανικές μετοχές παραμένει η διατήρηση μιας επιθετικής νομισματικής πολιτικής από την Fed.

Εκτιμούν, ωστόσο, ότι οι επενδυτές έχουν ήδη ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό αυτόν τον κίνδυνο στις αποτιμήσεις.

«Κατά την άποψή μας, οι τιμές της αγοράς αντανακλούν μια υπερβολικά επιθετική στάση της Fed σε σχέση με την πολιτική που τελικά θα ακολουθήσει», σημειώνουν.

Όπως εξηγούν, ένας σημαντικά ταχύτερος κύκλος αυξήσεων των επιτοκίων θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους για την πιστωτική αγορά και την οικονομική ανάπτυξη.

Ωστόσο, η Morgan Stanley αναμένει ότι η Fed θα λάβει υπόψη της αυτούς τους κινδύνους και θα επιλέξει πιο μετριοπαθή επικοινωνιακή στάση στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου από εκείνη που προεξοφλεί σήμερα μέρος των επενδυτών.