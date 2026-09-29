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Σε διεθνή κόμβο ναυτιλιακής έρευνας μετατράπηκε για τρεις ημέρες η Χίος, με περισσότερους από 200 ερευνητές και συγγραφείς από 90 πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και οργανισμούς 25 χωρών να συμμετέχουν στο ECONSHIP 2026.

Στο 3ο European Conference on Shipping, Intermodalism & Ports παρουσιάστηκαν 126 επιστημονικές εργασίες σε 30 παράλληλες συνεδρίες, με επίκεντρο τις μεγάλες αλλαγές που βρίσκονται ήδη μπροστά στη διεθνή ναυτιλία: την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την ανταγωνιστικότητα, τις ευρωπαϊκές πολιτικές για ναυτιλία και λιμάνια, αλλά και την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στην έρευνα και την εκπαίδευση.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως περιφερειακό συνέδριο της International Association of Maritime Economists (IAME).

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η συζήτηση για την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική. Η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας Μαρίνα Χατζημανώλη αναφέρθηκε στην ενίσχυση του Κυπριακού Νηολογίου, στη ναυτιλιακή συνδεσιμότητα και στην προσέλκυση νέων στα ναυτικά επαγγέλματα, ανακοινώνοντας παράλληλα δύο υποτροφίες για Κύπριες φοιτήτριες στο πρόγραμμα Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο καθηγητής Θάνος Πάλλης έθεσε από την πλευρά του το ζήτημα της κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής, συνδέοντας την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας με την ανάγκη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και συντονισμού μεταξύ κρατών και εμπλεκόμενων φορέων.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε η απευθείας σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη ναυτιλιακή αγορά. Στελέχη των Almi Tankers, Chartworld Shipping, EY Ελλάδος και Seanergy Maritime Holdings παρουσίασαν πέντε πραγματικές προκλήσεις της βιομηχανίας, ζητώντας από την ερευνητική κοινότητα να καταθέσει λύσεις.

Η διαδικασία απέδωσε 144 τοποθετήσεις, αποτυπώνοντας στην πράξη την προσπάθεια να περιοριστεί η απόσταση μεταξύ της θεωρητικής έρευνας και των αναγκών των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Στην ατζέντα βρέθηκε επίσης η ανθρωποκεντρική διάσταση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, ενώ ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το μέλλον των ναυτιλιακών σπουδών. Εκεί, η τεχνητή νοημοσύνη αναδείχθηκε σε κεντρικό θέμα, καθώς αναμένεται να αλλάξει τόσο τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας όσο και τη διδασκαλία των επόμενων ετών.

Στο πλαίσιο του ECONSHIP απονεμήθηκαν ακόμη τα βραβεία για τις επιστημονικές εργασίες που ξεχώρισαν, ενώ ειδική τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στην καθηγήτρια Ελένη Θανοπούλου για τη μακρόχρονη συμβολή της στη ναυτιλιακή έρευνα. Όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται σύντομα να αναγορευθεί σε ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το βασικό αποτύπωμα του ECONSHIP 2026 ήταν η προσπάθεια να έρθουν πιο κοντά έρευνα και πραγματική οικονομία, σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυτιλία καλείται να προσαρμοστεί ταυτόχρονα σε τεχνολογικές, ενεργειακές και γεωπολιτικές αλλαγές.

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