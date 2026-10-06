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Η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών στις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων, εν μέσω ανησυχιών ότι το Πεκίνο κατακλύζει την αγορά με κρατικά επιδοτούμενα αυτοκίνητα, ανέφερε την Κυριακή η εφημερίδα Times.

Ο υπουργός Επιχειρήσεων Τζόναθαν Ρέινολντς καταρτίζει ένα πακέτο πιθανών δασμών στις εισαγωγές κινεζικών οχημάτων, ανέφερε το δημοσίευμα, επικαλούμενο ανησυχίες ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές «πετούν» επιδοτούμενα οχήματα στη Βρετανία, αναφέρει το Reuters. Κληθείς να σχολιάσει, ένας εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχουν επιβληθεί δασμοί στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τη βιομηχανία, έτσι ώστε η προσέγγισή μας να αντικατοπτρίζει τα εθνικά συμφέροντα του τομέα και του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε ο εκπρόσωπος σε email.

Οι Βρετανοί υπουργοί είναι έτοιμοι να αντισταθμίσουν τον φόρο 45% που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σύμφωνα με τους Times, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος η χώρα να μπει στο στόχαστρο των προτάσεων που είναι γνωστές με την ονομασία «Made in Europe», που θα έπλητταν τις πωλήσεις του τομέα στην ΕΕ.

Η πολιτική «Made in Europe» της ΕΕ στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης από κινεζικά εξαρτήματα, δίνοντας προτεραιότητα σε προϊόντα ευρωπαϊκής κατασκευής, γεγονός που εγείρει ανησυχίες μεταξύ των βρετανικών αυτοκινητοβιομηχανιών που προμηθεύουν ανταλλακτικά σε ευρωπαϊκές αλυσίδες παραγωγής και πωλούν οχήματα σε ολόκληρη την Ένωση.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Βρετανία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «έμπιστος εταίρος» βάσει των προτεινόμενων κανόνων της ΕΕ, προειδοποιώντας ότι ο αποκλεισμός του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να βλάψει την αυτοκινητοβιομηχανία του.

Οι Financial Times ανέφεραν τον Σεπτέμβριο ότι οι Βρυξέλλες είχαν παροτρύνει τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να ευθυγραμμιστεί στενότερα με την εμπορική πολιτική της ΕΕ και να αυξήσει τους δασμούς στα κινεζικά αυτοκίνητα, εάν η Βρετανία θέλει να αποφύγει τα εμπόδια «κατασκευασμένα στην Ευρώπη».

Σύμφωνα με τους Times, που επικαλούνται ανώτερες κυβερνητικές πηγές, οι υπουργοί πιστεύουν ότι οποιαδήποτε απόφαση για τους δασμούς θα πρέπει να βασίζεται στο εθνικό συμφέρον της Βρετανίας και όχι να ακολουθεί αυτόματα το παράδειγμα της ΕΕ.

Ο υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι προειδοποίησε την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να μην αποκλείσει το Ηνωμένο Βασίλειο από το σχέδιό της για την προστασία των βιομηχανιών από τον αθέμιτο κινεζικό ανταγωνισμό.

Ο Τζον Χίλι πίεσε για στενότερες συνεργασίες Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ στους τομείς της τεχνολογίας, της άμυνας και της μεταποίησης σε συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στο Δουβλίνο.

Ωστόσο, καλέσε την ΕΕ να σχεδιάσει το πρόγραμμά της «Made in Europe» με τρόπο που να εμβαθύνει τους δεσμούς της με το Ηνωμένο Βασίλειο «αντί να υψώνει νέα εμπόδια», δήλωσαν πηγές του υπουργείου Οικονομικών στο BBC.

Η πολιτική «Made in Europe», η οποία επίσημα ονομάζεται Νόμος για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή (IAA), εξετάζεται επί του παρόντος από την ΕΕ και στοχεύει στην προστασία της μεταποίησης στην ΕΕ με περιορισμούς σε αγαθά από τρίτες χώρες. Υπάρχει ανησυχία στην κυβέρνηση ότι το σχέδιο θα μπορούσε να αποκλείσει βρετανικές εταιρείες από τις ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι ο Χίλι θελεi να μειώσει τον οικονομικό αντίκτυπο του Brexit και να οικοδομήσει στενότερους δεσμούς με την ΕΕ, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Νωρίτερα φέτος, η αυτοκινητοβιομηχανία Nissan δήλωσε: «Η μεταποίηση στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι βαθιά αλληλένδετες και ο περιορισμός της επιλεξιμότητας για δημόσια στήριξη στη συναρμολόγηση μόνο στην ΕΕ θα έβλαπτε την ανταγωνιστικότητα, θα διατάρασσε τις ολοκληρωμένες αλυσίδες εφοδιασμού και θα υπονόμευε τη μετάβαση της Ευρώπης στα ηλεκτρικά οχήματα».

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