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Μία διπλή και φαινομενικά αντιφατική πορεία ακολούθησε ο ελληνόκτητος στόλος containerships κατά τη διάρκεια του 2025. Η συνολική χωρητικότητα αυξήθηκε και ο αριθμός των πλοίων ενισχύθηκε οριακά, όμως η μέση ηλικία έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Petrofin Research, ο ελληνόκτητος στόλος containerships άνω των 20.000 dwt αποτελείται από 496 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 31,72 εκατ. dwt. Τη διαχείρισή τους έχουν 34 ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, αριθμός αμετάβλητος σε σύγκριση με το 2024. Η χωρητικότητα αυξήθηκε κατά περίπου 660.000 dwt ή 2,13%, από 31,06 εκατ. dwt το 2024. Ο αριθμός των πλοίων ενισχύθηκε κατά επτά μονάδες, από 489 σε 496, καταγράφοντας μικρότερη μεταβολή σε σχέση με την άνοδο του συνολικού τονάζ.

Η εικόνα δείχνει ότι οι ελληνικές εταιρείες διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό τις θέσεις τους στην αγορά, επωφελούμενες από τα υψηλά έσοδα που προσέφερε ο κλάδος. Παρά τις αυξημένες τιμές των containerships στη second-hand αγορά, δεν καταγράφηκε κύμα πωλήσεων ανάλογο με αυτό που θα μπορούσε να προκαλέσει η σημαντική άνοδος των αξιών.

Η Petrofin επισημαίνει ότι τα ισχυρά λειτουργικά έσοδα, τα οποία συνδέονται και με τις γεωπολιτικές αναταράξεις στις βασικές θαλάσσιες οδούς, επέτρεψαν στους πλοιοκτήτες να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται τα πλοία τους. Οι προοπτικές περαιτέρω κερδοφόρου απασχόλησης περιόρισαν το κίνητρο για άμεση πώληση του τονάζου.

Η επιλογή αυτή αποτυπώνεται, όμως, στην ηλικιακή σύνθεση. Η μέση ηλικία των ελληνόκτητων containerships αυξήθηκε στα 14,63 έτη το 2025, από 14,07 έτη το 2024 και 13,38 έτη το 2023. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο της περιόδου 2015-2025. Η άνοδος είναι ακόμη πιο έντονη σε βάθος δεκαετίας. Το 2015 η μέση ηλικία του στόλου ήταν 9,38 έτη και το 2016 είχε υποχωρήσει στα 9,34 έτη. Έκτοτε ακολούθησε σταθερά ανοδική πορεία, με εξαίρεση τη βελτίωση που καταγράφηκε το 2023.

Μέσα σε δέκα χρόνια, επομένως, η μέση ηλικία αυξήθηκε κατά περισσότερο από πέντε χρόνια. Η εξέλιξη υποδηλώνει ότι η επέκταση του ελληνικού στόλου δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχης έντασης ανανέωση μέσω νεότευκτων πλοίων. Την ίδια περίοδο, πάντως, το ελληνικό αποτύπωμα στον κλάδο διευρύνθηκε σημαντικά. Το 2015 ο στόλος αριθμούσε 274 containerships, συνολικής χωρητικότητας 17,66 εκατ. dwt. Μέχρι το 2025 προστέθηκαν 222 πλοία και περισσότερα από 14 εκατ. dwt.

Σε ποσοστιαία βάση, ο αριθμός των πλοίων αυξήθηκε κατά περίπου 81%, ενώ η χωρητικότητα ενισχύθηκε σχεδόν κατά 80%. Η μεγαλύτερη επιτάχυνση σημειώθηκε μετά το 2020, όταν ο στόλος αριθμούσε 399 πλοία και 24,82 εκατ. dwt.

Το 2021 ο αριθμός των containerships αυξήθηκε στα 459 και η χωρητικότητα στα 29,77 εκατ. dwt. Έκτοτε η ανάπτυξη συνεχίστηκε με ηπιότερους ρυθμούς, οδηγώντας στα 496 πλοία και τα 31,72 εκατ. dwt του 2025.

Παρά την αύξηση του στόλου, ο αριθμός των ελληνικών εταιρειών παραμένει περιορισμένος. Οι 34 εταιρείες του 2025 είναι μόλις τρεις περισσότερες από τις 31 που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο το 2015. Αυτό σημαίνει ότι η δεκαετής ανάπτυξη προήλθε κυρίως από την επέκταση υφιστάμενων στόλων και λιγότερο από την είσοδο νέων πλοιοκτητών.

Η νέα πρόκληση για τις ελληνικές εταιρείες είναι η σταδιακή ανανέωση ενός στόλου που παραμένει εμπορικά αποδοτικός, αλλά συνεχίζει να μεγαλώνει ηλικιακά. Όσο οι ναύλοι και τα έσοδα διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, τα παλαιότερα πλοία μπορούν να παραμένουν κερδοφόρα. Η αύξηση της ηλικίας τους, ωστόσο, ενισχύει μελλοντικά τις απαιτήσεις για συντήρηση, ενεργειακές αναβαθμίσεις και συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.