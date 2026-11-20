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Νέα δεδομένα για τη θέση του Πειραιά στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων δημιουργεί η αναδιάρθρωση των δρομολογίων της Premier Alliance, μιας από τις μεγάλες συμμαχίες της παγκόσμιας ναυτιλίας τακτικών γραμμών.

Το μεγαλύτερο ελληνικό λιμάνι εντάσσεται στην υπηρεσία MS2, η οποία συνδέει την Ασία, τη Μεσόγειο και τη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ταυτόχρονα αφαιρείται από την υπηρεσία MD1, που εξυπηρετεί εμπορικές συνδέσεις μεταξύ Ασίας και Μεσογείου.

Η εξέλιξη καταγράφεται στην ενημέρωση της διεθνούς εταιρείας μεταφορών και logistics Kuehne+Nagel, με ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 2026, και αποτυπώνει τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στον σχεδιασμό των μεγάλων ναυτιλιακών δικτύων.

Η Premier Alliance αποτελεί επιχειρησιακή συνεργασία τριών μεγάλων ασιατικών εταιρειών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων: της νοτιοκορεατικής HMM, της ταϊβανέζικης Yang Ming και της Ocean Network Express (ONE), η οποία δημιουργήθηκε από τη συνένωση των δραστηριοτήτων τακτικών γραμμών τριών ιαπωνικών ναυτιλιακών ομίλων.

Οι εταιρείες διατηρούν την εμπορική και εταιρική αυτονομία τους, αλλά συνεργάζονται στη διαχείριση της μεταφορικής χωρητικότητας, στον προγραμματισμό των δρομολογίων και στην αξιοποίηση των πλοίων τους.

Μέσω αυτής της συνεργασίας μπορούν να προσφέρουν κοινό δίκτυο υπηρεσιών, μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη και συχνότερες συνδέσεις, χωρίς να χρειάζεται καθεμία να αναπτύσσει ανεξάρτητα όλες τις γραμμές.

Η συμμαχία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Φεβρουάριο του 2025, στο πλαίσιο της αναδιάταξης των συνεργασιών μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως.

Οι αλλαγές στις δύο θαλάσσιες γραμμές

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την υπηρεσία Mediterranean Pacific South 2 (MS2), ένα εκτεταμένο δίκτυο τακτικών δρομολογίων που συνδέει λιμάνια της Άπω Ανατολής, της Μεσογείου και της δυτικής ακτής των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Kuehne+Nagel, η αναθεωρημένη υπηρεσία θα εξυπηρετείται από 21 containerships, μέσης χωρητικότητας 14.700 TEU, με πρώτη προγραμματισμένη αναχώρηση στις 6 Δεκεμβρίου 2026.

Στο νέο πρόγραμμα προστίθενται ο Πειραιάς και το κινεζικό λιμάνι Qingdao, ενώ αφαιρείται η Ταγγέρη του Μαρόκου.

Η διαδρομή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το Busan της Νότιας Κορέας, τη Σαγκάη, το Ningbo, τη Σιγκαπούρη και τον Πειραιά, συνεχίζοντας προς τη Βαλένθια, τη Βαρκελώνη, τη Γένοβα, τη Λα Σπέτσια και το γαλλικό Fos-sur-Mer. Το ευρύτερο δίκτυο της υπηρεσίας περιλαμβάνει επίσης τα αμερικανικά λιμάνια Long Beach και Oakland.

Αντίθετα, από την υπηρεσία Mediterranean 1 (MD1), η οποία συνδέει την Ασία με την Ανατολική Μεσόγειο, ο Πειραιάς αφαιρείται.

Η συγκεκριμένη γραμμή εξυπηρετείται από 11 πλοία μέσης χωρητικότητας περίπου 13.000 TEU. Στο αναθεωρημένο πρόγραμμα προστίθεται το αιγυπτιακό λιμάνι Sokhna, ενώ διατηρούνται προσεγγίσεις σε λιμάνια της Αιγύπτου και της Τουρκίας, όπως η Damietta, το Ambarli, το Izmit και η Μερσίνα.

Η εφαρμογή του αναθεωρημένου προγράμματος της MD1 τοποθετείται στις 19 Νοεμβρίου 2026.

Η Διώρυγα του Σουέζ και οι νέες ισορροπίες

Η αναδιάταξη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων επαναφέρουν σταδιακά υπηρεσίες τους στη διαδρομή μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ.

Η Premier Alliance έχει εντάξει τις MD1 και MS2 στον σχεδιασμό επιστροφής μέσω Σουέζ, επιδιώκοντας τη μείωση των χρόνων μεταφοράς που είχαν επιμηκυνθεί λόγω των παρακάμψεων από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Η εφαρμογή των αλλαγών εξακολουθεί να εξαρτάται από τις συνθήκες ασφαλείας στην περιοχή.

Για τον Πειραιά, η εξέλιξη έχει διπλή ανάγνωση.

Από τη μία πλευρά, η ένταξη στην MS2 διατηρεί το ελληνικό λιμάνι στο δίκτυο μιας μεγάλης διεθνούς συμμαχίας, δημιουργώντας δυνατότητες εξυπηρέτησης εμπορευματικών ροών από την Ασία προς τη Μεσόγειο.

Από την άλλη, η απώλεια της MD1 σημαίνει ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη η αύξηση της συνολικής εμπορευματικής κίνησης.

Το επιχειρηματικό αποτέλεσμα θα κριθεί από τον αριθμό των προσεγγίσεων, τη διαθέσιμη χωρητικότητα για φορτία που διακινούνται μέσω Πειραιά και την ικανότητα του λιμανιού να προσελκύσει πρόσθετη διαμετακομιστική δραστηριότητα.

Το γεγονός ότι η MS2 διαθέτει περισσότερα πλοία από την MD1 δεν συνεπάγεται αυτομάτως μεγαλύτερη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στον Πειραιά, καθώς οι δύο υπηρεσίες έχουν διαφορετική γεωγραφική κάλυψη και λειτουργική δομή.

Το πραγματικό στοίχημα για τον Πειραιά είναι να μετατρέψει τη νέα θέση του στο δίκτυο της Premier Alliance σε πρόσθετα φορτία, μεγαλύτερη διαμετακομιστική δραστηριότητα και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του έναντι των υπόλοιπων μεγάλων λιμανιών της Μεσογείου.

Η αλλαγή των δρομολογίων αποτελεί, επομένως, σημαντική εξέλιξη για τις διεθνείς συνδέσεις του ελληνικού λιμανιού, αλλά η οικονομική της επίδραση θα αποτυπωθεί στην πραγματική διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων τους επόμενους μήνες.