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Η βύθιση του ελληνόκτητου Contship Jet στη Μαύρη Θάλασσα, μετά την επίθεση με drones στις 28 Οκτωβρίου, φέρνει αντιμέτωπη την εμπορική ναυτιλία με ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα ασφαλείας ήτοι την αυξανόμενη απειλή για πλοία που κινούνται σε εμπορικές διαδρομές μακριά από τις κύριες ζώνες πολεμικών επιχειρήσεων.

Η απώλεια του πλοίου δεν προκαλεί μόνο ανησυχία για την επανάληψη παρόμοιων επιθέσεων. Θέτει και το ερώτημα κατά πόσο τα υφιστάμενα μέτρα επιτήρησης και προστασίας επαρκούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στη δυτική Μαύρη Θάλασσα, όπου βρίσκονται σημαντικά λιμάνια της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας, τριών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Για τις ναυτιλιακές εταιρείες, η εξέλιξη αυτή μπορεί να επηρεάσει άμεσα τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Η επιλογή διαδρομών, οι προσεγγίσεις λιμένων και η διαχείριση των κινδύνων για τα πληρώματα αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, ενώ ενδέχεται να αυξηθεί και το κόστος των ασφαλιστικών καλύψεων πολεμικού κινδύνου.

Αντίστοιχες επιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν στις ναυλώσεις και στη μεταφορά φορτίων, εφόσον οι εταιρείες προχωρήσουν σε αυστηρότερους περιορισμούς για ταξίδια στην περιοχή. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα πλοίων και να επιβαρύνει το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων προς και από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η χρήση θαλάσσιων drones, καθώς πρόκειται για μικρού μεγέθους και δύσκολα αντιμετωπίσιμους στόχους. Το γεγονός ότι η παρουσία τους μπορεί να εντοπιστεί χωρίς να αποτραπεί απαραίτητα μια επίθεση αναδεικνύει τα όρια της επιτήρησης και την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών.

Η Τουρκία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις υφιστάμενες απειλές, αλλά και τον κίνδυνο περαιτέρω διατάραξης της εμπορικής δραστηριότητας. Η ανταλλαγή πληροφοριών, η έγκαιρη προειδοποίηση των πλοίων και ο συντονισμός των αρμόδιων αρχών αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της διερεύνησης της επίθεσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί ποιος εξαπέλυσε τα drones, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συλλογή και αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων πριν από οποιαδήποτε απόδοση ευθυνών.

Στην εξίσωση προστίθεται και ο περιβαλλοντικός κίνδυνος από τη βύθιση ενός πλοίου που μετέφερε εμπορευματοκιβώτια, μεταξύ των οποίων και επικίνδυνα φορτία. Η παρακολούθηση της περιοχής για ενδεχόμενη ρύπανση και για αντικείμενα που μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο στη ναυσιπλοΐα είναι ακόμη μία υποχρέωση των αρμόδιων αρχών.

Για την ελληνική ναυτιλία, η υπόθεση του Contship Jet αποτελεί προειδοποίηση για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η επέκταση των κινδύνων πέρα από τις περιοχές όπου διεξάγονται άμεσα πολεμικές επιχειρήσεις. Η διάσωση του πληρώματος απέτρεψε μια ανθρώπινη τραγωδία, όμως η ολοκληρωτική απώλεια του πλοίου επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της απειλής.

Το κρίσιμο ζήτημα της επόμενης ημέρας είναι αν θα υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα που θα περιορίσουν τον κίνδυνο νέων επιθέσεων ή αν η δυτική Μαύρη Θάλασσα θα εξελιχθεί σε ακόμη μία περιοχή όπου η εμπορική ναυτιλία θα λειτουργεί με διαρκώς αυξανόμενο κόστος και αβεβαιότητα