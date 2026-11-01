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Η περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων πλοίων εξακολουθεί να στηρίζει την αγορά ναυλώσεων containerships, διατηρώντας ισχυρή τη διαπραγματευτική θέση των πλοιοκτητών. Παρά τις λιγότερες συμφωνίες που καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου, η υποχώρηση της συναλλακτικής δραστηριότητας αποδίδεται κυρίως στην έλλειψη κατάλληλου τονάζ, ενώ το ενδιαφέρον των ναυλωτών παραμένει ζωηρό.

Αυτή είναι η εικόνα που αποτυπώνεται στην εβδομαδιαία έκθεση της MB Shipbrokers για το διάστημα 24–30 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της ανάλυσης του Ακύλα Δρούγκα. Ο ναυλομεσιτικός οίκος εκτιμά ότι το ισχυρό κλίμα δύσκολα θα ανατραπεί τους επόμενους μήνες, αν και οι εξελίξεις στην προσφορά χωρητικότητας και στα εμπορικά δρομολόγια καθιστούν λιγότερο σαφή τη μακροπρόθεσμη προοπτική.

Χαρακτηριστική της στενότητας είναι η ναύλωση πλοίου Post Panamax περίπου 6.600 TEU, εξοπλισμένου με scrubber και άμεσα διαθέσιμου μετά από δεξαμενισμό στην Κίνα. Σύμφωνα με την έκθεση, το πλοίο έκλεισε για 12 μήνες, για δραστηριοποίηση στην Ερυθρά Θάλασσα, με ημερήσιο μίσθωμα αισθητά υψηλότερο από τα 100.000 δολάρια. Πρόκειται για συγκεκριμένη συμφωνία με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς η γενική εκτίμηση του οίκου για δωδεκάμηνη ναύλωση πλοίου 6.500 TEU διαμορφώνεται στα 73.000 δολάρια ημερησίως.

Στα Panamax, το ενδιαφέρον επεκτείνεται ήδη σε πλοία που θα είναι διαθέσιμα εντός του 2027. Η έκθεση αναφέρεται σε πληροφορίες για πρόσθετες συμφωνίες που τελούν υπό εκκρεμείς όρους, στοιχείο που δείχνει την προσπάθεια των ναυλωτών να εξασφαλίσουν εγκαίρως χωρητικότητα.

Αντίστοιχη πίεση καταγράφεται στην κατηγορία των 2.000–3.500 TEU, όπου η λίστα διαθέσιμων πλοίων έχει περιοριστεί σημαντικά. Τα σύγχρονα πλοία εξακολουθούν να εξασφαλίζουν τριετείς ναυλώσεις, ακόμη και όταν η παράδοσή τους τοποθετείται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ιδιαίτερα ανθεκτική εμφανίζεται η αγορά των feeders κάτω των 2.000 TEU. Για πλοία 1.700 TEU, οι ναυλωτές εξετάζουν διαθεσιμότητες έως και έξι μήνες μπροστά. Αρκετές ανάγκες παραμένουν ακάλυπτες, κυρίως μεταξύ μικρότερων ναυλωτών, οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλα πλοία ακόμη και προσφέροντας όρους υψηλότερους από τα συνήθη επίπεδα της αγοράς. Η ενδεικτική αποτίμηση δωδεκάμηνης ναύλωσης στην κατηγορία αυτή ανέρχεται στα 32.000 δολάρια ημερησίως.

Η στενότητα στη ναυλαγορά μεταφέρεται και στις αγοραπωλησίες. Σύμφωνα με την MB Shipbrokers, ισχυρό ενδιαφέρον εκδηλώνεται σε διαφορετικά μεγέθη και ηλικίες πλοίων, με αυξημένη παρουσία πλοιοκτητών που δεν εκτελούν οι ίδιοι μεταφορικό έργο, αλλά και χρηματοοικονομικών επενδυτών.

Στις συναλλαγές της εβδομάδας περιλαμβάνονται οι αναφερόμενες πωλήσεις των υπό ναυπήγηση «Yang Lian Hai» και «Hong Lan Guo Ji», χωρητικότητας 2.029 TEU έκαστο, έναντι περίπου 37,5 εκατ. δολαρίων ανά πλοίο. Οι προβλεπόμενες παραδόσεις τους είναι τον Δεκέμβριο του 2026 και τον Μάρτιο του 2027 αντίστοιχα. Τέτοιες μεταπωλήσεις προσελκύουν αγοραστές που επιδιώκουν ταχύτερη πρόσβαση σε πλοία, καθώς πολλά μεταχειρισμένα παραμένουν δεσμευμένα σε μακροχρόνιες ναυλώσεις. Παράλληλα, η MSC συνέχισε τις εξαγορές, προσθέτοντας το «Marti Wind», χωρητικότητας 1.400 TEU και κατασκευής 2008.

Έντονη παραμένει και η δραστηριότητα στα ναυπηγεία. Οι παραγγελίες που αναφέρθηκαν την εβδομάδα πρόσθεσαν περίπου 98.000 TEU στο βιβλίο παραγγελιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τρία ακόμη πλοία της MSC, χωρητικότητας 21.700 TEU έκαστο, διπλού καυσίμου με δυνατότητα χρήσης LNG, με αναφερόμενο τίμημα περίπου 210 εκατ. δολαρίων ανά μονάδα και παραδόσεις στα τέλη του 2029.

Η Namsung φέρεται να παρήγγειλε δύο πλοία 7.100 TEU, με δικαίωμα προαίρεσης για άλλα δύο, ενώ η KMTC προχώρησε σε παραγγελία έξι πλοίων 3.100 TEU. Η ζήτηση για νεότευκτα παραμένει ισχυρή, παρότι ο όγκος των παραγγελιών από την αρχή του έτους προσεγγίζει το περσινό ρεκόρ σε όρους TEU.

Στήριγμα για την περιφερειακή ναυτιλία αποτελεί η ανάπτυξη του ενδοασιατικού εμπορίου. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026, οι όγκοι αυξήθηκαν κατά 8,4%, στα 35,3 εκατ. TEU, με το μερίδιο των ενδοασιατικών μεταφορών να φθάνει το 26,5% της παγκόσμιας αγοράς.

Το βασικό ερώτημα αφορά πλέον τη διάρκεια αυτής της ισορροπίας. Η επανέναρξη διελεύσεων από την Ερυθρά Θάλασσα, οι εκτεταμένες παραγγελίες νεότευκτων και η συνεχιζόμενη συγκέντρωση του κλάδου αλλάζουν σταδιακά το τοπίο. Προς το παρόν, πάντως, η έλλειψη διαθέσιμων πλοίων παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας που στηρίζει τα μισθώματα και τις αξίες.