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Ο ρόλος των ενεργειακών δικτύων στην ενεργειακή μετάβαση και την ασφάλεια εφοδιασμού καθώς και η Ελλάδα ως στρατηγικός ενεργειακός κόμβος της Ευρώπης βρέθηκαν στο επίκεντρο της Εσπερίδας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του Enterprise Greece που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της ΡΑΑΕΥ, Καθ. Κωνσταντίνος Τσιμάρας είπε ότι η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων συμβάλει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για να διευκολύνει τις επενδύσεις στους τομείς αρμοδιότητάς της και σημείωσε ότι η Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση και την υγειονομική κρίση του κορωνοϊού επέστρεψε ως τόπος των επενδύσεων και συνεχίζει στο πεδίο των καινοτομιών.

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρης χαιρετίζοντας την Ημερίδα τόνισε πως η ενέργεια αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα οικονομικής και γεωπολιτικής ισχύος, με την Ελλάδα να έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της ως ενεργειακός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αναφέρθηκε ταυτόχρονα στον κομβικό ρόλο της Βόρειας Ελλάδας και ειδικότερα στον Κάθετο Διάδρομο και στις υποδομές του FSRU Αλεξανδρούπολης, τον αγωγό TAP και τη διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), οι οποίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο δίκτυο που συνδέει την Ελλάδα με τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα, επισήμανε ότι η προσέλκυση επενδύσεων προϋποθέτει σταθερό και αξιόπιστο ρυθμιστικό πλαίσιο, τονίζοντας ότι η ΡΑΑΕΥ, το Enterprise Greece και η Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών είναι συνεργάτες της εθνικής προσπάθειας με στόχο η Ελλάδα να εξελιχθεί από ενεργειακό κόμβο σε πλατφόρμα επενδύσεων και περιφερειακής συνεργασίας.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Enterprise Greece, Δημήτρης Σκάλκος.

Το πρώτο μέρος της Ημερίδας με θέμα Ηλεκτρισμός, Διασυνδέσεις, Αποθήκευση Ενέργειας και η νέα ενεργειακή γεωγραφία της Ευρώπης «Από τις εθνικές υποδομές στα ευρωπαϊκά δίκτυα: ο αναδυόμενος ρόλος της Ελλάδας στον τομέα του ηλεκτρισμού» άνοιξε με την εισήγηση του Διευθυντή Νέων Έργων Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Μιχάλη Χατζηπάνου ο οποίος ανέφερε πως ο μετασχηματισμός της Ελλάδας σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Όπως είπε, το πρόγραμμα διασύνδεσης των ελληνικών νησιών, σε συνδυασμό με νέες διασυνοριακές ηλεκτρικές διασυνδέσεις, αναδιαμορφώνει το ενεργειακό τοπίο της περιοχής και ενισχύει τον ρόλο της χώρας εντός του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος. Κατέληξε λέγοντας πως «επενδύοντας σε ανθεκτικές υποδομές μεταφοράς, ο ΑΔΜΗΕ καθιστά εφικτή τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού και υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας ολοένα και πιο διασυνδεδεμένης ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.»

Ο Δρ. Δημήτριος Στρατογιάννης, Διευθυντής Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Απόδοσης του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τόνισε πως ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου στο χάρτη της ενεργειακής μετάβασης καθίσταται εξαιρετικά σημαντικός και πολυεπίπεδος, θέτοντας σημαντικές προκλήσεις και στόχους. Γνωστοποίησε πως στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η ανάπτυξη του Δικτύου και ο εκσυγχρονισμός του, μέσα από την υλοποίηση σειράς αναπτυξιακών έργων και δράσεων μετασχηματισμού με άξονες: την υποστήριξη του περαιτέρω εξηλεκτρισμού της οικονομίας και των μεταφορών, την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και της αποθήκευσης, την αύξηση της ανθεκτικότητας καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της λειτουργίας του Δικτύου και των υποδομών παρέχοντας αναβαθμισμένες και ποιοτικές υπηρεσίες συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της Χώρας.

Ο Νίκος Στάμου, Διευθυντής Προσέλκυσης Επενδύσεων του Enterprise Greece σημείωσε πως η Ελλάδα επιταχύνει την πράσινη μετάβαση, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητά της, αξιοποιώντας το υψηλό ηλιακό και αιολικό δυναμικό της, τη γεωστρατηγική της θέση και το ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης. Όπως είπε, «οι επενδύσεις σε εγχώρια και διασυνοριακά ενεργειακά δίκτυα, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση των ΑΠΕ και ενισχύουν τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου για την ευρύτερη περιοχή και την Ευρώπη. Η Enterprise Greece στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, προβάλλοντας διεθνώς τις επενδυτικές ευκαιρίες και παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης στους επενδυτές που επιλέγουν την Ελλάδα.»

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρικών Δικτύων της ΡΑΑΕΥ, Απόστολος Γκιζάς, είπε ότι η πορεία προς την απανθρακοποίηση της ελληνικής οικονομίας και η επίτευξη των στόχων της ενεργειακής μετάβασης προϋποθέτουν σύγχρονα, ανθεκτικά και επαρκή ηλεκτρικά δίκτυα. Πρόσθεσε πως «ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω των Προγραμμάτων Ανάπτυξής τους, καλούνται να υλοποιήσουν τις αναγκαίες επενδύσεις για τον μετασχηματισμό του ηλεκτρικού συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της ΡΑΑΕΥ είναι καθοριστικός στην αξιολόγηση και έγκριση του αναγκαίου σχεδιασμού και στην παρακολούθηση της έγκαιρης και αποδοτικής υλοποίησής του, με γνώμονα την ασφάλεια εφοδιασμού, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και, πρωτίστως, το όφελος του καταναλωτή.»

Τον συντονισμό του πρώτου μέρους της Ημερίδας έκανε ο Διευθυντής του Γραφείου Επικοινωνίας της ΡΑΑΕΥ, Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου.

Ακολούθησε το δεύτερο μέρος με τίτλο Φυσικό Αέριο και Γεωστρατηγικές Ενεργειακές Υποδομές «Η Ελλάδα ως πύλη φυσικού αερίου προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη».

Εκ μέρους του ΔΕΣΦΑ ο Ανώτατος Διευθυντής Στρατηγικής και Ανάπτυξης, Μιχάλης Θωμαδάκης, αναφερόμενος στον Κάθετο Διάδρομο είπε πως αποτελεί μια πρωτοφανή προσπάθεια των χωρών της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης για τη δημιουργία μιας πρόσθετης, συμπληρωματικής οδού προμήθειας φυσικού αερίου στην περιοχή, κυρίως μέσω τερματικών σταθμών LNG. Πρόσθεσε πως «βασικός στόχος είναι η διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ενεργειακών αγορών και η συγκράτηση του κόστους σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια εφοδιασμού αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα» και υπογράμμισε πως «καθοριστική για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι η συνεργασία Διαχειριστών, Ρυθμιστικών Αρχών, κυβερνήσεων και θεσμικών οργάνων, ώστε να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό οι υφιστάμενες υποδομές, να ενισχυθούν αποτελεσματικά όπου και όταν απαιτείται και να κινητοποιηθούν ιδιωτικές επενδύσεις, σε συνδυασμό με τις κατάλληλες δημόσιες εγγυήσεις και με ορθό προσδιορισμό των πραγματικών αναγκών.» Παράλληλα, ανέφερε πως «ο Κάθετος Διάδρομος μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην απανθρακοποίηση ολόκληρης της περιοχής, διευκολύνοντας την ασφαλή αντικατάσταση παλαιών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο τον άνθρακα, υποστηρίζοντας την αυξανόμενη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και επιτρέποντας την ανάπτυξη της αγοράς ανανεώσιμων αερίων, αρχικά του βιομεθανίου και, μελλοντικά, του υδρογόνου, μέσω υφιστάμενων αλλά και νέων υποδομών κατάλληλων για τη μεταφορά υδρογόνου. Ο ΔΕΣΦΑ διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην επιτυχία της πρωτοβουλίας, τόσο ως δυνητική, βασιζόμενη στους μηχανισμούς της αγοράς, πύλη εισόδου διαφοροποιημένων προμηθειών φυσικού αερίου για ολόκληρη την περιοχή όσο και μέσω της ανάπτυξης νέας δυναμικότητας, ικανής να υποδεχθεί ανανεώσιμα αέρια και να διευκολύνει την ανάπτυξη της αντίστοιχης αγοράς.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Gastrade, Κωνσταντίνος Σιφναίος, σημείωσε πως η μεγιστοποίηση των εναλλακτικών επιλογών ως προς τις πηγές και τις διαδρομές εφοδιασμού με φυσικό αέριο είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής πλήρους απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο. Όπως είπε, «στο πλαίσιο αυτό, η πρόσφατη επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου Αερίου, ώστε να συμπεριλάβει τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, αποτελεί σημαντικό ορόσημο προς αυτή την κατεύθυνση.» Κατέληξε λέγοντας πως ο Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ της Αλεξανδρούπολης, ως βασικής πύλης εισόδου στον Κάθετο Διάδρομο Αερίου, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ENAON, Τζιανφράνκο Αμορόζο τόνισε: «Μέσω της επένδυσης ύψους 1 δισ. ευρώ που προβλέπεται από το Στρατηγικό Σχέδιο του μητρικού Ομίλου Italgas για την Ελλάδα, η Enaon, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της απέναντι στη χώρα, προετοιμάζει τα δίκτυά της για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων, με το βιομεθάνιο να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Καθώς η Ελλάδα ολοκληρώνει το ρυθμιστικό της πλαίσιο για το βιομεθάνιο, είμαστε έτοιμοι να διευκολύνουμε τις πρώτες συνδέσεις και να υποστηρίξουμε τους φορείς ανάπτυξης έργων. Σε στενή συνεργασία με τη ΡΑΑΕΥ και όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά, διαμορφώνουμε υποδομές που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια, στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και συμβάλλουν στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας.»

Η Υπεύθυνη Ρυθμιστικών Υποθέσεων και Στρατηγικού Σχεδιασμού της HENGAS, Σταυρούλα Τζιανοπούλου, υπογράμμισε πως η HENGAS ανέδειξε τη σημασία της ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών που συνδυάζουν την ασφάλεια εφοδιασμού, την περιφερειακή ανάπτυξη και την επίτευξη των στόχων της πράσινης μετάβασης. Σημείωσε πως τα δίκτυα διανομής μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή, υποστηρίζοντας τον εξηλεκτρισμό και, παράλληλα, ενσωματώνοντας σταδιακά ανανεώσιμα αέρια, όπως το βιομεθάνιο, όπου αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό. Η κ. Τζιανοπούλου υπογράμμισε τέλος πως μια ισορροπημένη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση προϋποθέτει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, επενδύσεις σε προσαρμόσιμες υποδομές και στήριξη των καταναλωτών και των τοπικών κοινωνιών.

Τον συντονισμό του δεύτερου μέρους της Ημερίδας έκανε η Εύη Γαζή, Μέλος της Ολομέλειας της ΡΑΑΕΥ.

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