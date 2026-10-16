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Με δωρεά ύψους 700.000 ευρώ, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) συνέβαλε καθοριστικά στον πλήρη εξοπλισμό και στην έναρξη λειτουργίας του νέου Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Κιλκίς, ενός έργου που παρέμενε ημιτελές για περίπου δύο δεκαετίες. Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα ανέλαβε τη χρηματοδότηση του εξοπλισμού τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών χώρων, καλύπτοντας μια ουσιαστική ανάγκη για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών περίθαλψης σε ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες.

Η νέα δομή, δυναμικότητας 50 κλινών, εγκαινιάστηκε επισήμως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, παρουσία της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, και της προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνας Τραυλού. Το Θεραπευτήριο είχε ήδη τεθεί σε λειτουργία πριν από την τελετή των εγκαινίων και, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, φιλοξενεί σήμερα 38 πολίτες.

Η παρέμβαση της ΕΕΕ αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες που επέτρεψαν την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της μονάδας, καθώς η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού ήταν απαραίτητη για την υποδοχή και τη φροντίδα των περιθαλπομένων.

Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, αναφέρθηκε στην κοινωνική διάσταση της συλλογικής δράσης του ελληνικού εφοπλισμού, υπογραμμίζοντας ότι στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών της Ένωσης βρίσκεται ο άνθρωπος, ανεξάρτητα από την ηλικία του.

«Πίσω από το συλλογικό κοινωνικό έργο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών βρίσκεται πάντα ο άνθρωπος… σε όλες τις ηλικίες. Είτε έχει να κάνει με τους νέους ανθρώπους, μικρά παιδιά, είτε με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας για τους οποίους έχουμε ιδιαίτερα μεγάλη ευαισθησία», τόνισε κατά την ομιλία της.

Η συγκεκριμένη δωρεά εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, με έμφαση στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων και στην ενίσχυση υποδομών κοινωνικής φροντίδας. Στην περίπτωση του Κιλκίς, η συνδρομή της Ένωσης είχε άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα, καθώς ο εξοπλισμός αξιοποιείται πλέον στην καθημερινή λειτουργία του Θεραπευτηρίου.

Αναγνωρίζοντας τη συμβολή της ΕΕΕ, η Δόμνα Μιχαηλίδου ευχαρίστησε τη Μελίνα Τραυλού για τη συνεργασία και τη δωρεά, απονέμοντας της τιμητική πλακέτα για τη συνεισφορά της Ένωσης στην έναρξη λειτουργίας της δομής.

Ιδιαίτερη αναφορά στην προσφορά της ελληνικής ναυτιλίας έκανε και ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Κιλκίς, Γιώργος Γεωργαντάς, ο οποίος είχε παρακολουθήσει στενά την εξέλιξη του έργου και είχε συμβάλει στην αντιμετώπιση ζητημάτων που ανέκυψαν κατά την πορεία ολοκλήρωσής του.

«Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, για τη γενναιόδωρη προσφορά του εξοπλισμού. Πρόκειται για μια σπουδαία πράξη κοινωνικής προσφοράς προς την ακριτική μας περιοχή, που αποδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς της ελληνικής ναυτιλίας με την πατρίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Θεραπευτήριο αναπτύσσεται σε εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 4.000 τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένα δωμάτια, χώρους φυσιοθεραπείας, κινησιοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας, καθώς και υποδομές εκπαίδευσης στην αυτόνομη διαβίωση.

Η μονάδα παρέχει υπηρεσίες κλειστής φροντίδας σε ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες, καλύπτοντας ανάγκες στέγασης, διατροφής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, νοσηλείας και αποκατάστασης. Η ολοκλήρωση του έργου υπήρξε αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας και συνεργασίας διαφορετικών φορέων. Το 2019, όταν η Δόμνα Μιχαηλίδου είχε αναλάβει την αρμοδιότητα της Πρόνοιας ως υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι εγκαταστάσεις παρέμεναν ημιτελείς επί σχεδόν 20 χρόνια. Ακολούθησαν οι αναγκαίες διαδικασίες αποπεράτωσης, εξοπλισμού και οργανωτικής προετοιμασίας, προκειμένου το Θεραπευτήριο να καταστεί λειτουργικό και να μπορέσει να υποδεχθεί τους περιθαλπομένους.

«Σήμερα επιστρέφουμε σε μια σύγχρονη δομή 50 κλινών, που ήδη φιλοξενεί 38 συμπολίτες μας. Για εμάς, αυτή είναι η μεγαλύτερη δικαίωση: ένα έργο που για δύο δεκαετίες έμενε ανολοκλήρωτο, σήμερα λειτουργεί και προσφέρει φροντίδα, ασφάλεια και αξιοπρέπεια στους πολίτες που το χρειάζονται», δήλωσε η υπουργός. Στην ολοκλήρωση του έργου συνέβαλε οικονομικά και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διαθέτοντας 430.000 ευρώ. Μαζί με τη δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, οι δύο αυτές συνεισφορές ανέρχονται σε 1,13 εκατ. ευρώ, χωρίς το ποσό αυτό να αντιπροσωπεύει κατ’ ανάγκην τον συνολικό προϋπολογισμό κατασκευής και λειτουργίας της μονάδας.

Σημαντική υπήρξε επίσης η συμβολή της Ιεράς Μητρόπολης, η οποία είχε αναλάβει τη φιλοξενία των περιθαλπομένων κατά το προηγούμενο διάστημα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι νέες εγκαταστάσεις. Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Γιουτίκας και ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αθανάσιος Μασλαρινός.

Κατά την παρουσία της στο Κιλκίς, η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε επίσης στην ένταξη των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας στο διευρυμένο Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην περιοχή. Από το ποσό αυτό, τα 5.000 ευρώ καταβάλλονται προκαταβολικά με την έγκριση της αίτησης και τα υπόλοιπα μετά τη συμπλήρωση ενός έτους μόνιμης διαμονής. Μετά την τελετή, η υπουργός ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και συνομίλησε με περιθαλπόμενους και εργαζομένους, οι οποίοι έχουν αναλάβει την καθημερινή λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών φροντίδας.

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