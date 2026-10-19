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Νέα δεδομένα για την ασφάλεια της διεθνούς ναυτιλίας δημιουργεί η απόφαση της Αιγύπτου να υποστηρίξει τη Σαουδική Αραβία απέναντι στις επιθέσεις των Χούθι, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής συνδρομής. Η εξέλιξη ενισχύει την αβεβαιότητα στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, δύο περιοχές καθοριστικής σημασίας για τη μεταφορά πετρελαίου, εμπορευματοκιβωτίων και πρώτων υλών μεταξύ Ασίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης.

Η πιθανότητα επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων προκαλεί προβληματισμό στη ναυτιλιακή αγορά, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τις επιλογές δρομολόγησης των πλοίων, το κόστος ασφάλισης και τη διαθεσιμότητα μεταφορικής χωρητικότητας. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το στενό Bab el-Mandeb, το οποίο συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και αποτελεί τη νότια είσοδο της θαλάσσιας οδού προς τη Διώρυγα του Σουέζ.

Στις 18 Οκτωβρίου 2026, το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας της Αιγύπτου, υπό την προεδρία του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, αποφάσισε να παράσχει στη Σαουδική Αραβία κάθε αναγκαία και δυνατή μορφή υποστήριξης για την προστασία της ασφάλειας, της σταθερότητας, των υποδομών και της εδαφικής της ακεραιότητας.

Η απόφαση ανακοινώθηκε επισήμως από την αιγυπτιακή προεδρία, ενώ ο Σίσι ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη εξουσιοδότηση για ενδεχόμενη αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων και εξοπλισμού στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το Reuters, η κοινοβουλευτική διαδικασία, η οποία αρχικά αναμενόταν να ολοκληρωθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, επρόκειτο να συνεχιστεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

Πάντως, η πολιτική απόφαση υποστήριξης του Ριάντ δεν ισοδυναμεί με έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ανάπτυξη αιγυπτιακών δυνάμεων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

Η κινητοποίηση του Καΐρου ακολουθεί την αναζωπύρωση των συγκρούσεων στην Υεμένη και την εντατικοποίηση των επιθέσεων των Χούθι εναντίον σαουδαραβικών στόχων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ και εγκαταστάσεις της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Saudi Aramco.

Η αντιπαράθεση εντάσσεται στην ευρύτερη πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις ενεργειακές αγορές και στις διεθνείς εμπορικές ροές.

Για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, το σημαντικότερο ζήτημα είναι εάν η νέα γεωπολιτική ένταση θα μεταφραστεί σε μεγαλύτερο κίνδυνο για τα εμπορικά πλοία που κινούνται κοντά στις ακτές της Υεμένης.

Στον τομέα των δεξαμενόπλοιων, μια ενδεχόμενη επιδείνωση των συνθηκών θα μπορούσε να επηρεάσει τις μεταφορές αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης από τη Μέση Ανατολή προς τις ευρωπαϊκές αγορές. Η αποφυγή επικίνδυνων θαλάσσιων περιοχών συνεπάγεται μεγαλύτερες αποστάσεις, αυξημένη κατανάλωση καυσίμων και περισσότερες ημέρες απασχόλησης των πλοίων.

Αντίστοιχες προκλήσεις αντιμετωπίζει ο κλάδος μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Η παράκαμψη της Ερυθράς Θάλασσας μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας επιμηκύνει τα ταξίδια μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, δεσμεύοντας περισσότερη χωρητικότητα για την εξυπηρέτηση των ίδιων εμπορικών γραμμών.

Η παράταση αυτής της πρακτικής θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών όσο και τη διαμόρφωση των ναύλων, ανάλογα με τη ζήτηση και τη διαθέσιμη προσφορά πλοίων.

Σημαντική παράμετρος παραμένει και η ασφαλιστική κάλυψη. Σε περίπτωση διεύρυνσης των επιχειρήσεων ή εμφάνισης νέων απειλών κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας, οι ασφαλιστές ενδέχεται να αναπροσαρμόσουν τα πρόσθετα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί συγκεκριμένη αύξηση ασφαλίστρων ή νέα διακοπή της ναυσιπλοΐας που να συνδέεται άμεσα με την αιγυπτιακή απόφαση.

Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί η προειδοποίηση των Χούθι προς το Κάιρο. Σύμφωνα με το The National, η ηγεσία της οργάνωσης προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη αιγυπτιακή στρατιωτική επέμβαση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της στρατηγικής θέσης της Αιγύπτου και του ελέγχου που ασκεί στη Διώρυγα του Σουέζ, έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Η Διώρυγα αποτελεί κρίσιμο κρίκο των εφοδιαστικών αλυσίδων, προσφέροντας τη συντομότερη θαλάσσια σύνδεση μεταξύ της Μεσογείου και του Ινδικού Ωκεανού μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Η ομαλή λειτουργία της εξαρτάται όχι μόνο από την ασφάλεια των εγκαταστάσεών της, αλλά και από τις συνθήκες που επικρατούν στη νότια πρόσβαση της διαδρομής.

Δεν υπάρχουν, πάντως, επιβεβαιωμένα στοιχεία για άμεση απειλή εναντίον της Διώρυγας εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων.

Για την Αίγυπτο, η κατάσταση δημιουργεί ένα σύνθετο στρατηγικό δίλημμα. Η χώρα επιδιώκει να διατηρήσει τη στενή συνεργασία της με τη Σαουδική Αραβία, έχοντας ταυτόχρονα ισχυρό οικονομικό συμφέρον στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ναυτιλιακών εταιρειών προς τη διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας.

Η μείωση των διελεύσεων από το Σουέζ περιορίζει τα έσοδα της αιγυπτιακής οικονομίας, καθιστώντας την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας ζήτημα εθνικής οικονομικής σημασίας.

Το επόμενο διάστημα, η προσοχή της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας στρέφεται στις αποφάσεις του αιγυπτιακού Κοινοβουλίου, στις στρατιωτικές κινήσεις στην Υεμένη και στις ενδεχόμενες νέες προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των πλοίων.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η αιγυπτιακή πρωτοβουλία θα λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στους Χούθι ή θα οδηγήσει σε περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης.

Σε κάθε περίπτωση, η σταθερότητα της Ερυθράς Θάλασσας παραμένει καθοριστικός παράγοντας για την ομαλή λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ασφάλεια των πληρωμάτων, στο κόστος των μεταφορών και στην αξιοπιστία των δρομολογίων τους.