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Νέα επενδυτική κίνηση στην αγορά δεξαμενόπλοιων μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου πραγματοποιεί ο Ευάγγελος Πιστιόλης, διευρύνοντας το ναυπηγικό πρόγραμμα της TOP Ships με τέσσερα ακόμη MR tankers, λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση προηγούμενης συμφωνίας για τρία πλοία της ίδιας κατηγορίας.

Με τη νέα εξαγορά, η οποία τελεί υπό προϋποθέσεις, ο αριθμός των υπό ναυπήγηση MR της εταιρείας αναμένεται να φτάσει τα 14, ενώ τα συνολικά δυνητικά ακαθάριστα έσοδα από το χαρτοφυλάκιο ναυλώσεών της διαμορφώνονται σε περίπου 1,24 δισ. δολάρια, εφόσον ασκηθούν όλα τα προβλεπόμενα δικαιώματα παράτασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 7ης Οκτωβρίου, η εισηγμένη στο Nasdaq ναυτιλιακή εταιρεία συμφώνησε να αποκτήσει τέσσερις εταιρείες που κατέχουν συμβόλαια ναυπήγησης ισάριθμων δεξαμενόπλοιων μεταφορικής ικανότητας περίπου 50.000 dwt το καθένα.

Τα πλοία κατασκευάζονται στα κινεζικά ναυπηγεία Guangzhou Shipyard International και διαθέτουν ενισχυμένη κλάση πάγου Ice Class 1A, χαρακτηριστικό που επιτρέπει την επιχειρησιακή αξιοποίησή τους σε θαλάσσιες περιοχές με συνθήκες πάγου, εντός των ορίων της πιστοποίησής τους. Οι παραδόσεις προγραμματίζονται σταδιακά από τον Ιούνιο του 2029 έως τον Μάρτιο του 2030.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τα τέσσερα δεξαμενόπλοια έχουν ήδη συμφωνηθεί να απασχοληθούν με μακροχρόνιες ναυλώσεις σε μεγάλο πετρελαϊκό όμιλο.

Τα συμβόλαια προβλέπουν αρχική διάρκεια επτά ετών, με δυνατότητα παράτασης έως τρία επιπλέον χρόνια. Εφόσον ενεργοποιηθούν όλα τα δικαιώματα επέκτασης, τα δυνητικά ακαθάριστα έσοδα από την απασχόληση των συγκεκριμένων πλοίων θα ανέλθουν σε 316,9 εκατ. δολάρια.

Η εξασφάλιση πολυετών ναυλώσεων πριν ακόμη από την παράδοση των πλοίων αποτελεί βασικό στοιχείο της επενδυτικής στρατηγικής της TOP Ships. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία αποκτά μεγαλύτερη ορατότητα ως προς τα μελλοντικά έσοδα, περιορίζοντας την έκθεσή της στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της spot ναυλαγοράς.

Παράλληλα, οι προδιαγραφές Ice Class 1A προσφέρουν πρόσθετη εμπορική ευελιξία, καθώς διευρύνουν τις θαλάσσιες διαδρομές στις οποίες μπορούν να δραστηριοποιηθούν τα πλοία.

Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος προβλέπεται η κάλυψη του 85% των ναυπηγικών δόσεων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης από μεγάλο κινεζικό χρηματοδοτικό οργανισμό.

Η συγκεκριμένη δομή επιτρέπει στην TOP Ships να υποστηρίξει την επέκταση του στόλου της, περιορίζοντας τις άμεσες ανάγκες καταβολής ιδίων κεφαλαίων για τις ναυπηγικές δόσεις, χωρίς ωστόσο να εξαλείφει τις μελλοντικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.

Η συναλλαγή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την οριστικοποίηση της χρηματοδότησης και την εκπλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων. Η νέα επένδυση ακολουθεί την πρόσφατη ολοκλήρωση της απόκτησης τριών νεότευκτων MR tankers, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν το 2029.

Εκείνα τα πλοία διαθέτουν οικολογικές προδιαγραφές και συστήματα καθαρισμού καυσαερίων, ενώ έχουν εξασφαλίσει πενταετείς χρονοναυλώσεις με μεγάλο πετρελαϊκό όμιλο.

Η συμφωνία της 7ης Οκτωβρίου αποτελεί ξεχωριστή συναλλαγή, με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη αρχική διάρκεια απασχόλησης.

Οι δύο διαδοχικές κινήσεις αποτυπώνουν την επιτάχυνση του επενδυτικού σχεδιασμού του Ευάγγελου Πιστιόλη, ο οποίος ενισχύει την παρουσία του στα product tankers με έμφαση σε σύγχρονες μονάδες και πολυετείς εμπορικές συμφωνίες.

Με την ολοκλήρωση της νέας εξαγοράς, το ναυπηγικό πρόγραμμα των 14 MR θα αντιπροσωπεύει δυνητικά ακαθάριστα έσοδα από ναυλώσεις περίπου 997 εκατ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων παράτασης.

Το αντίστοιχο ποσό για το σύνολο του χαρτοφυλακίου ναυλώσεων της TOP Ships εκτιμάται σε 1,24 δισ. δολάρια. Πρόκειται για μελλοντικά ακαθάριστα έσοδα, τα οποία δεν είναι στο σύνολό τους εγγυημένα, καθώς περιλαμβάνουν και προαιρετικές περιόδους απασχόλησης. Η τελική τους διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των συναλλαγών, τις παραδόσεις των πλοίων και την εκτέλεση των συμβολαίων.

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