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Ένας νέος επενδυτικός χάρτης διαμορφώνεται γύρω από το φυσικό αέριο, με άμεση επίδραση και στη ναυτιλία. Παρά την ταχεία ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κυβερνήσεις και ενεργειακές εταιρείες εξακολουθούν να διοχετεύουν σημαντικά κεφάλαια σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, αγωγούς και εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η παράλληλη ανάπτυξη εξαγωγικών τερματικών στις ΗΠΑ και εισαγωγικών υποδομών στην Ασία ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερες θαλάσσιες ροές και αυξημένη ζήτηση για μεταφορική ικανότητα σε LNG carriers.

Το μεγαλύτερο μέρος της νέας δραστηριότητας μετατοπίζεται προς την Ασία, όπου περίπου 140 GW νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο βρίσκονται υπό κατασκευή, ενώ αναπτύσσονται σχεδόν 56.000 χιλιόμετρα νέων αγωγών. Παράλληλα, η Κίνα προσθέτει εγκαταστάσεις εισαγωγής LNG δυναμικότητας περίπου 97 εκατ. τόνων ετησίως. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν αφορά μόνο την ενεργειακή αγορά: όσο διευρύνεται η δυνατότητα της Ασίας να παραλαμβάνει LNG, τόσο μεγαλώνει δυνητικά και η αγορά για τη θαλάσσια μεταφορά του.

Τα στοιχεία της Global Energy Monitor (GEM), τα οποία παρουσιάζει σε ανάλυσή του το Reuters, αποτυπώνουν μια αγορά που συνεχίζει να επεκτείνει τις υποδομές της παρά τις πιέσεις που δέχονται τα ορυκτά καύσιμα από την ενεργειακή μετάβαση. Στην Ασία λειτουργούν ήδη περίπου 950 GW μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, έναντι περίπου 735 GW στην αμερικανική ήπειρο και 366 GW στην Ευρώπη. Οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα με τον μεγαλύτερο στόλο, συνολικής ισχύος περίπου 562 GW, όμως η Κίνα διαθέτει τη μεγαλύτερη ισχύ νέων μονάδων υπό κατασκευή.

Η μετατόπιση γίνεται ακόμη πιο εμφανής στα δίκτυα μεταφοράς. Η αμερικανική ήπειρος διαθέτει σχεδόν 490.000 χιλιόμετρα αγωγών φυσικού αερίου σε λειτουργία, έναντι περίπου 281.000 χιλιομέτρων στην Ασία και 262.680 χιλιομέτρων στην Ευρώπη. Στις νέες κατασκευές, όμως, η Ασία παίρνει το προβάδισμα: σχεδόν 56.000 χιλιόμετρα αγωγών βρίσκονται υπό κατασκευή, από τα οποία περίπου 22.000 χιλιόμετρα στην Κίνα και σχεδόν 15.000 στην Ινδία.

Για τη ναυτιλία, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βρίσκεται στο LNG. Οι ΗΠΑ διαθέτουν τη μεγαλύτερη υφιστάμενη εξαγωγική δυναμικότητα μεταξύ των επιμέρους χωρών και ενισχύουν περαιτέρω τη θέση τους, καθώς περίπου 100 εκατ. τόνοι ετήσιας εξαγωγικής δυναμικότητας LNG βρίσκονται υπό κατασκευή. Στην άλλη πλευρά της αλυσίδας, η Ασία συγκεντρώνει πάνω από το 66% της υφιστάμενης παγκόσμιας δυναμικότητας εισαγωγής LNG και σχεδόν το 70% εκείνης που βρίσκεται υπό κατασκευή.

Η γεωγραφία αυτών των επενδύσεων έχει ιδιαίτερη σημασία. Η ενίσχυση της προσφοράς από τις ΗΠΑ και η διεύρυνση της δυνατότητας εισαγωγών στην Ασία συνδέουν δύο αγορές που χωρίζονται από μεγάλες θαλάσσιες αποστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση των εμπορικών ροών μπορεί να μεταφραστεί όχι μόνο σε περισσότερα φορτία αλλά και σε μεγαλύτερη απασχόληση του στόλου LNG, καθώς αυξάνονται οι τόνοι-μίλια.

Η Ιαπωνία διαθέτει σήμερα τη μεγαλύτερη υποδομή εισαγωγής LNG μεταξύ των επιμέρους χωρών, με δυναμικότητα περίπου 242 εκατ. τόνων ετησίως, ενώ η Κίνα προηγείται στις νέες εγκαταστάσεις, με περίπου 97 εκατ. τόνους ετήσιας δυναμικότητας υπό κατασκευή. Από την άλλη πλευρά του Ειρηνικού και του Ατλαντικού, η νέα αμερικανική εξαγωγική δυναμικότητα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε μεγαλύτερες ποσότητες LNG να κατευθύνονται στις διεθνείς αγορές.

Η σημασία του επενδυτικού κύματος βρίσκεται και στον χρονικό του ορίζοντα. Αγωγοί, μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και τερματικοί σταθμοί LNG σχεδιάζονται για πολυετή λειτουργία. Τα έργα που κατασκευάζονται σήμερα δημιουργούν επομένως ένα εκτεταμένο δίκτυο παραγωγής, μεταφοράς και εμπορίου φυσικού αερίου, το οποίο μπορεί να επηρεάζει τις ενεργειακές και ναυτιλιακές ροές για δεκαετίες.

Εδώ βρίσκεται και το μεγάλο επενδυτικό παράδοξο: την ώρα που επιταχύνονται οι επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια, συνεχίζεται παράλληλα η ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας υποδομών φυσικού αερίου. Ο παγκόσμιος ενεργειακός χάρτης δεν δείχνει, τουλάχιστον ακόμη, μια απλή αντικατάσταση του αερίου από τις ΑΠΕ, αλλά μια μακρά περίοδο συνύπαρξης, με το φυσικό αέριο να διατηρεί σημαντικό ρόλο και τη ναυτιλία να αποτελεί τον κρίσιμο σύνδεσμο ανάμεσα στα νέα κέντρα παραγωγής και κατανάλωσης.

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