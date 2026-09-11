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Εκτοξεύονται οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη που κατευθύνονται προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδό τους από τον Ιούλιο, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ενισχύει τους φόβους για βαθύτερες και πιο παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές προμήθειες.

Τα συμβόλαια αναφοράς της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου αναμένεται να καταγράψουν άνοδο περίπου 12% αυτή την εβδομάδα, σημειώνοντας την πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών.

Τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου επόμενου μήνα, που αποτελούν το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς, υποχώρησαν κατά 1,5%, στα 80,82 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις 08:45 ώρα Άμστερνταμ.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα της εβδομάδας παραμένει έντονα ανοδική, καθώς οι αγορές προεξοφλούν ότι η ενεργειακή αβεβαιότητα θα συνεχιστεί όσο παραμένουν σε εξέλιξη οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πόλεμος έχει περιορίσει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ενώ η Ευρώπη διαθέτει πλέον περιορισμένο χρόνο για να ενισχύσει τα αποθέματά της ενόψει της χειμερινής περιόδου θέρμανσης.

Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δείχνει να εισέρχεται σε παρατεταμένη φάση, καθώς η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις της, ενώ οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ενισχύουν τη δραστηριότητά τους κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Η κλιμάκωση έχει οδηγήσει παράλληλα σε νέα άνοδο και τις τιμές πετρελαίου.

Η Ευρώπη ανταγωνίζεται την Ασία για φορτία LNG

Η περιορισμένη παγκόσμια διαθεσιμότητα φυσικού αερίου έχει αναγκάσει την Ευρώπη να ανταγωνιστεί άλλες αγορές, κυρίως στην Ασία, για την εξασφάλιση φορτίων LNG.

Παρότι οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά της ενεργειακής κρίσης του 2022, έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου, καθώς οι χώρες προσπαθούν να προσελκύσουν επιπλέον προμήθειες.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η Ευρώπη δυσκολεύεται να αναπληρώσει τα αποθέματα φυσικού αερίου πριν από τον χειμώνα.

Οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της περιοχής είναι γεμάτες μόλις λίγο πάνω από 67%, το χαμηλότερο επίπεδο για τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους από το 2009, όταν ξεκίνησαν οι αντίστοιχες καταγραφές.

Goldman Sachs: Στα 70 ευρώ/MWh η πρόβλεψη για το φυσικό αέριο

Η Goldman Sachs αύξησε την πρόβλεψή της για την τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου το τέταρτο τρίμηνο στα 70 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από προηγούμενη εκτίμηση των 53 ευρώ/MWh.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, μεταξύ των οποίων η Σαμάνθα Νταρτ, η αναθεώρηση οφείλεται στο γεγονός ότι οι ροές LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ ανακάμπτουν με πολύ βραδύτερο ρυθμό από ό,τι αναμενόταν.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί να διατηρήσει τις τιμές φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα, ώστε να περιορίσει τη ζήτηση LNG στην Ασία και να προσελκύσει τα φορτία που απαιτούνται για την αναπλήρωση των αποθεμάτων της.

Διπλωματικές προσπάθειες για το Ορμούζ

Την ίδια ώρα, διπλωμάτες από χώρες του Κόλπου και εκπρόσωπος του Ιράν αναμένεται να συναντηθούν τη Δευτέρα στην πόλη Σαλάλα του Ομάν, με στόχο την προώθηση μιας συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Παράλληλα, το Κατάρ βρίσκεται σε συζητήσεις για την αγορά LNG από αμερικανικούς προμηθευτές μέσω μακροχρόνιων συμφωνιών, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει περιορίσει τη δυνατότητά του να καλύψει κανονικά τις ανάγκες των πελατών του.

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