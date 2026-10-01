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Την ανάγκη οι ναυτιλιακές εταιρείες να διατηρούν ισχυρή οικονομική βάση και υψηλή επιχειρησιακή ευελιξία, ώστε να ανταποκρίνονται στις διαρκείς αλλαγές του διεθνούς περιβάλλοντος, ανέδειξε η Αγγελική Φράγκου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Navios Maritime Partners.

Κατά την κεντρική ομιλία της στο γεύμα του 18ου Annual Capital Link New York Maritime Forum, η κ. Φράγκου περιέγραψε τη σημερινή συγκυρία ως μια «μοναδική στιγμή στην Ιστορία», καθώς, όπως είπε, ένας ασυνήθιστος συνδυασμός δομικών δυνάμεων αναδιαμορφώνει τις αγορές.

Οι πολεμικές συγκρούσεις και ο οικονομικός εθνικισμός επηρεάζουν τα εμπορικά πρότυπα, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη και οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες δημιουργούν νέα βιομηχανική ζήτηση. Παράλληλα, η τεχνολογία αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, ναυπηγούνται και λειτουργούν τα πλοία.

«Η ναυτιλία ήταν πάντοτε ένας κλάδος αλλαγών. Αλλάζουν οι εμπορικές διαδρομές, αλλάζουν τα φορτία και αλλάζει η γεωπολιτική», σημείωσε η κ. Φράγκου, επισημαίνοντας ότι ο ρόλος των ναυτιλιακών εταιρειών δεν είναι να προβλέπουν κάθε μεταβολή, αλλά να είναι έτοιμες να προσαρμοστούν όταν αυτή επέλθει.

Η ίδια υπογράμμισε ότι, σε μια αγορά η οποία συχνά αποτιμάται με βάση τις ιδανικές συνθήκες, η πραγματική πρόκληση είναι η διασφάλιση της ανάπτυξης τόσο στις ευνοϊκές όσο και στις δυσμενείς περιόδους.

«Ο ρόλος μας δεν είναι να προβλέπουμε αυτές τις αλλαγές, αλλά να διατηρούμε οικονομική ισχύ και επιχειρησιακή ευελιξία, ώστε να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε όταν η αλλαγή αναπόφευκτα έρχεται», τόνισε.

Η φράση συμπυκνώνει τη στρατηγική της Navios Partners: ανθεκτικότητα, ρευστότητα και ευελιξία, ώστε η εταιρεία να μπορεί να αντιμετωπίζει έναν κόσμο όπου οι γεωπολιτικές κρίσεις, η τεχνολογία και οι εμπορικές διαδρομές μεταβάλλονται διαρκώς.

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