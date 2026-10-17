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Συνολικά 69 παραγγελίες πλοίων διαφόρων μεγεθών και τύπων, μεταξύ των οποίων 16 υπερδεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC), έχουν τοποθετήσει στη Hengli Heavy Industries οι εταιρείες του Γιώργου Προκοπίου. Ο Έλληνας εφοπλιστής αποκάλυψε ότι από το συνολικό πρόγραμμα έχουν ήδη παραδοθεί 16 πλοία, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες του κινεζικού ναυπηγικού ομίλου.

Ο ιδρυτής του ομίλου Dynacom επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Hengli στο Νταλιάν της Κίνας, στο πλαίσιο του συνεδρίου Hengli Green Ship Development Conference 2026. «Αυτό που εντυπωσιάζει είναι η ποιότητα, η συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και η πολύ καλή συνεργασία με την ομάδα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρουσία του στην κινεζική ναυπηγική αγορά ξεπερνά τις δύο δεκαετίες. Στις δηλώσεις του επέστρεψε στην προηγούμενη επίσκεψή του στο συγκεκριμένο ναυπηγείο, όταν αυτό βρισκόταν ακόμη υπό τον έλεγχο της νοτιοκορεατικής STX.

«Είχα επισκεφθεί το ναυπηγείο τις τελευταίες ημέρες της κορεατικής ιδιοκτησίας, της STX. Ήταν ήδη ένα τεράστιο ναυπηγείο, αλλά στη συνέχεια η οικονομική κατάσταση επιδεινώθηκε και δεν μπορούσαν πλέον να κατασκευάζουν πλοία», σημείωσε.

Ως σημείο καμπής για την επανεκκίνησή του περιέγραψε την αλλαγή ιδιοκτησίας και διοίκησης.

«Με τους νέους ιδιοκτήτες και τη νέα διοίκηση, το ναυπηγείο αναζωογονήθηκε, επεκτάθηκε και βελτιώθηκε. Οι εγκαταστάσεις και οι δυνατότητές του είναι πραγματικά απίστευτες», τόνισε.

Ο κ. Προκοπίου στάθηκε και στην παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού από το συγκρότημα, επισημαίνοντας το εύρος της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει.

«Δεν κατασκευάζουν μόνο πλοία, αλλά και κύριες μηχανές και ηλεκτρογεννήτριες υψηλής ποιότητας. Αυτό αποτελεί απόδειξη των δυνατοτήτων του κινεζικού λαού και των Κινέζων μηχανικών», επισήμανε.

Την αναγνώριση αυτή συνόψισε με μια χαρακτηριστική τοποθέτηση: «Οι Κινέζοι μηχανικοί καταφέρνουν το αδύνατο. Σήμερα κατασκευάζετε πλοία κορυφαίας ποιότητας, πρώτης κατηγορίας», δήλωσε.

Αναφερόμενος στον πρόεδρο του ομίλου Hengli, Chen, τον χαρακτήρισε εξαιρετικό επιχειρηματία και πολύ καλό πρεσβευτή της Κίνας, εξηγώντας τον ρόλο που έπαιξε η εμπιστοσύνη στη διοίκηση για την ανάθεση των ναυπηγήσεων.

«Τον εμπιστευθήκαμε και αγοράσαμε το πρώτο VLCC που κατασκευάστηκε σε αυτό το ναυπηγείο, καθώς και πλοία διαφορετικών τύπων», ανέφερε.

Για τα αποτελέσματα αυτής της επιλογής υπογράμμισε: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι, γιατί αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο. Η ποιότητα είναι πολύ καλή, τα πλοία παραδίδονται νωρίτερα από το αναμενόμενο και η απόδοσή τους είναι εξαιρετική».

Η αξιολόγησή του επεκτάθηκε στην περίοδο μετά την παραλαβή, όταν τα νεότευκτα εντάσσονται στην καθημερινή λειτουργία του στόλου.

«Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει υποστήριξη μετά την πώληση. Να παρακολουθούν το πλοίο, τις ανάγκες του, τα ανταλλακτικά, να παρέχουν συμβουλές και να προχωρούν στις απαραίτητες βελτιώσεις», σημείωσε. Για τη σημασία της ανταπόκρισης του ναυπηγείου κατά την έναρξη των ταξιδιών: «Τα πλοία έχουν τις αρχικές τους δυσκολίες. Υπάρχει μια περίοδος κατά την οποία πρέπει να προσαρμοστούν στον πραγματικό κόσμο. Σε αυτή την περίοδο η Hengli προσφέρει εξαιρετική υποστήριξη και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά», επισήμανε.

Ο Γιώργος Προκοπίου ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του συγχαίροντας τη διοίκηση και τους εργαζομένους της Hengli και αναγνωρίζοντας ότι η Κίνα διαθέτει πλέον πολλά ναυπηγεία υψηλού επιπέδου.