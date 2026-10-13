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Νέες επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στη ναυπήγηση δεξαμενόπλοιων πραγματοποιούν Έλληνες εφοπλιστές, με την κινεζική Hengli Heavy Industries να εξασφαλίζει συμβόλαια για 12 πλοία. Μεταξύ των πλοιοκτητών που συμμετέχουν στις συμφωνίες βρίσκεται και η Dynacom Tankers Management του Γιώργου Προκοπίου, η οποία διατηρεί ήδη ισχυρή παρουσία στο ναυπηγικό πρόγραμμα της εταιρείας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Shanghai Securities News, οι νέες παραγγελίες περιλαμβάνουν έξι υπερδεξαμενόπλοια VLCC, δύο Suezmax και τέσσερα LR2, καλύπτοντας τόσο τη μεταφορά αργού πετρελαίου όσο και πετρελαϊκών προϊόντων.

Η μέση τιμή κατασκευής των VLCC προσεγγίζει τα 140 εκατ. δολάρια, ανεβάζοντας την αξία των έξι πλοίων κοντά στα 840 εκατ. δολάρια. Το συνολικό τίμημα είναι υψηλότερο, καθώς δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι τιμές των υπόλοιπων έξι δεξαμενόπλοιων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή του Γιώργου Προκοπίου, ο οποίος συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους πελάτες της Hengli. Σύμφωνα με το Xinde Maritime News, η συνεργασία των δύο πλευρών ξεπερνά πλέον τα 50 πλοία, περιλαμβάνοντας VLCC, Suezmax, φορτηγά Kamsarmax και πλοία μεταφοράς αμμωνίας.

Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί πόσα από τα 12 νέα δεξαμενόπλοια αντιστοιχούν στη Dynacom, καθώς οι συμφωνίες αφορούν περισσότερους Έλληνες πλοιοκτήτες.

Η Hengli εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους ναυπηγικούς προορισμούς της ελληνικής πλοιοκτησίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το κινεζικό ναυπηγείο, μέσα στην τελευταία τριετία έχει εξασφαλίσει παραγγελίες για 177 πλοία ελληνικών συμφερόντων, συνολικής αξίας περίπου 10,2 δισ. δολαρίων.

Στο πελατολόγιό του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Dynacom, Capital, Evalend, Thenamaris και Eurobulk. Παράλληλα, το ανεκτέλεστο χαρτοφυλάκιο της Hengli αριθμεί 69 VLCC, επίδοση που, σύμφωνα με τα στοιχεία της Affinity τα οποία επικαλείται το κινεζικό δημοσίευμα, την κατατάσσει πρώτη διεθνώς στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Οι νέες συμφωνίες έρχονται σε μια περίοδο ιδιαίτερα υψηλών ναύλων στα δεξαμενόπλοια, αλλά και αυξανόμενων παραγγελιών για νέες ναυπηγήσεις. Για τους Έλληνες εφοπλιστές, το στοίχημα είναι διπλό: να αξιοποιήσουν τη σημερινή κερδοφορία και να εξασφαλίσουν σύγχρονο στόλο, χωρίς να εκτεθούν υπερβολικά στον κίνδυνο αύξησης της διαθέσιμης χωρητικότητας τα επόμενα χρόνια.

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