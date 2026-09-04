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Στο αγκυροβόλιο του Σουέζ βρίσκεται το νεότευκτο δεξαμενόπλοιο «Astypalea», μία από τις νεότερες προσθήκες στον στόλο της Dynacom Tankers Management, καθώς προετοιμάζεται για την πρώτη διέλευσή του από τη Διώρυγα.

Την παρουσία του πλοίου στην περιοχή γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Andrew Romany, Operations Manager της Canal Shipping Agencies. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η εταιρεία, σε συνεργασία με τη Select Maritime, έχει αναλάβει την πρακτόρευση και τον συντονισμό των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη διέλευση και την παραμονή του δεξαμενόπλοιου στο Σουέζ.

Το «Astypalea», κατασκευής 2026, έχει μήκος 250 μέτρα και πλάτος 44 μέτρα. Σύμφωνα με τα καταχωρισμένα στοιχεία του στο VesselFinder διαθέτει μεταφορική ικανότητα 115.071 dwt και ολική χωρητικότητα 63.468 GT, ενώ φέρει σημαία Λιβερίας. Πρόκειται για δεξαμενόπλοιο της κατηγορίας Aframax/LR2, όπως καταγράφεται στη βάση της Maritime Optima⁠.

Η προσθήκη του αφορά τον βραχίονα μεταφοράς πετρελαίου του ναυτιλιακού ομίλου του Γιώργου Προκοπίου. Ο Έλληνας εφοπλιστής ίδρυσε τη Dynacom το 1991, ενώ η δραστηριότητά του επεκτείνεται στο ξηρό φορτίο μέσω της Sea Traders και στο υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσω της Dynagas.

Για το «Astypalea», η επικείμενη διέλευση αποτελεί το πρώτο πέρασμα από τον θαλάσσιο διάδρομο που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο. Η ενημέρωση των πρακτόρων καταγράφει το στάδιο της προετοιμασίας, χωρίς να προσδιορίζει την ώρα διέλευσης ή τον επόμενο εμπορικό προορισμό του πλοίου.

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