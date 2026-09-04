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Δύο ξεχωριστά ακίνητα έχουν προγραμματιστεί να βγουν σήμερα στο σφυρί και μάλιστα με μειωμένες τιμές πρώτης προσφοράς, καθώς έχουν προηγηθεί άγονες προσπάθειες.

Το ένα και ιδιαίτερα γνωστό είναι ο Πύργος Σαλιαρέλη στην Αίγινα. Ένα ιστορικό ακίνητο που αναπτύσσεται μέσα σε πανέμορφο κτήμα 15 στρεμμάτων μπροστά στη θάλασσα.

Αποκτήθηκε πριν πολλά χρόνια από τον επιχειρηματία και πρώην πρόεδρο του Ολυμπιακού Αργύρη Σαλιαρέλη και φέρεται να χρησιμοποιείται για κοινωνικές εκδηλώσεις, φιλοξενώντας στους κήπους του γαμήλιες δεξιώσεις κ.α.

Την τελευταία περίοδο ωστόσο έχει εμπλακεί με την περιπέτεια των πλειστηριασμών.

Και ο επαναληπτικός έχει οριστεί για σήμερα 4 Σεπτεμβρίου, με την τιμή πρώτης προσφοράς μειωμένη κατά 35% σε σχέση με την προηγούμενη, ήτοι στα 3.486.600 ευρώ.

Μέχρι την…ύστατη ώρα βέβαια υπάρχει το ενδεχόμενο η διαδικασία να οδηγηθεί σε αναστολή, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν.

Το ακίνητο

Το σφυρί αφορά ένα αγροτεμάχιο στη θέση «Πλακάκια-Ακρωτήρι» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αίγινας, έκτασης 15.030 τ.μ. μετά την επ’ αυτού ευρισκόμενη κατοικία. Αυτή αποτελείται από υπόγειο, επιφάνειας 185 τ.μ., ισόγειο με πέντε δωμάτια, κουζίνα και WC, επιφάνειας 200 τ.μ. και πρώτο όροφο με τέσσερα δωμάτια, office και κελάρι, επιφάνειας 185 τ.μ., καθώς και τα βοηθητικά κτίσματα, επιφάνειας 109 τ.μ.

Το ακίνητο κατέληξε στην πλατφόρμα πλειστηριασμών λόγω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Αργύρη Σαλιαρέλη και του επισπεύδοντος, επιχειρηματία Παναγιώτη Κόζαρη.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, η αιτία που πυροδότησε την εν λόγω κόντρα βρίσκεται σε μια σύμβαση δανείου (προς τον Α. Σαλιαρέλη), που έγινε τον Απρίλιο του 2024, έναν χρόνο περίπου μετά το γάμο της κόρης του επισπεύδοντος και τη μεγάλη δεξίωση που δόθηκε στον Πύργο.

Έτσι ξεκίνησαν οι πλειστηριασμοί σε βάρος της ΑΡΣΑΛ Α.Ε. του Α. Σαλιαρέλη.

Ο πρώτος είχε αναρτηθεί με προγραμματισμό για τις 16 Ιουλίου 2025, με το ποσό οφειλής να ανέρχεται σε 391.531,81 ευρώ και με τιμή πρώτης προσφοράς 1.657.000 ευρώ, αλλά λίγο πριν τη διενέργειά του οδηγήθηκε σε αναστολή. Στις 25 Ιουλίου 2025, όμως, δημοσιεύθηκε νέος για τις 18 Φεβρουαρίου 2026 και με την ίδια τιμή εκκίνησης, δηλαδή στα 1.657.000 ευρώ. Εκείνη την ημέρα η διαδικασία ξεκίνησε και… ματαιώθηκε στην πορεία.

Έξι μέρες αργότερα, στις 24 Φεβρουαρίου, ο πλειστηριασμός «αναβίωσε» και επανήλθε στις λίστες με προγραμματισμό για τις 29 Απριλίου και με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς δηλαδή στα 1.657.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, η ΑΡΣΑΛ και ο Αργύρης Σαλιαρέλης άσκησαν ανακοπή με αίτημα να διορθωθεί η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ως προς την εκτίμηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την απόφασή του που δημοσιεύθηκε στις 20 Απριλίου, υπερτριπλασίασε την τιμή εκκίνησης από τα 1.657.000 ευρώ, στα 5.364.000 ευρώ, δηλαδή κατά 3.707.000 ευρώ.

Το δικαστήριο, επικαλούμενο έκθεση εκτίμησης μετά από εσωτερική και εξωτερική αυτοψία, έλαβε υπόψη του:

α) ότι όλοι οι εσωτερικοί χώροι της κατοικίας έχουν κατασκευαστεί με ιδιαίτερης σημαντικής αξίας και πολύ καλής ποιότητας υλικά και διαθέτουν κατασκευαστικά χαρακτηριστικά πολύ ανώτερα μίας μέσης ιδιοκτησίας αντίστοιχου χρόνου κατασκευής στην ίδια ως άνω περιοχή και στην ίδια οικιστική ζώνη,

β) ότι ο περιβάλλων χώρος του ακινήτου έχει ιδιαίτερη διαμόρφωση και αρχιτεκτονική,

γ) την θέση του ακινήτου και την εν γένει εμπορική ζήτηση που σημειώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή αυτή προς ανεύρεση ανάλογης έκτασης κτημάτων και ποιότητας κατασκευής κατοικιών,

δ) την πολιτιστική αξία και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του ακινήτου ως τόπου συνδεόμενου με την ιστορία της περιοχής, δεδομένου του χαρακτηρισμού της ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και έργου τέχνης που χρήζει προστασίας,

ε) συγκριτικά στοιχεία που αφορούν ακίνητα της ίδιας περιοχής με παρόμοια χαρακτηριστικά από άποψη χρόνου και ποιότητας κατασκευής, αλλά και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

στ) τις δυνατότητες χρήσεις του ως ακινήτου και τον κύκλο των προσώπων που δύνανται να εκδηλώσουν άμεσα ενδιαφέρον για την αξιοποίησή του.

Στην απόφαση επισημαίνεται ακόμη ότι έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο καθώς αποτελεί ένα από τα εμβληματικότερα τοπόσημα της Αίγινας.

Υπενθυμίζεται ότι το ακίνητο χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, περίπου το έτος 1890 και υπήρξε ιδιοκτησία της οικογένειας Μπενιζέλου, ενώ αργότερα λειτούργησε ως θερινή κατοικία του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Ζαΐμη.

Όπως τονίζεται, μεταξύ άλλων «τυγχάνει ιδιαίτερης κατασκευής, βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και είναι πλήρως λειτουργικό σε όλους τους χώρους του». Ακόμη «δύναται να χρησιμοποιηθεί είτε ως αγροκατοικία, είτε ως ξενοδοχείο (Premium Boutique Hotel), είτε ως κοινωφελές ίδρυμα, είτε ως χώρος διοργάνωσης κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων».

Η εκτόξευση της τιμής δημιούργησε μια νέα κατάσταση και ουσιαστικά οι πλειστηριασμοί ξεκίνησαν από την αρχή, με τον πρώτο στις 29 Απριλίου, αλλά με τον πήχη στα 5.364.000 ευρώ, έναντι 1.657.000 ευρώ που ήταν προηγουμένως. Αυτός όμως κατέληξε άγονος ελλείψει πλειοδοτών…

Κατόπιν εντολής του επισπεύδοντος, προσδιορίστηκε νέος πλειστηριασμός για τις 3 Ιουνίου 2026, με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς, δηλαδή στα 5.364.000 ευρώ. Και αυτός, ωστόσο, κατέληξε άγονος.

Ακολούθησε νέο σφυρί στις 3 Ιουλίου με κατεβασμένο τον πήχη της τιμής στα 4.291.200 ευρώ, δηλαδή κατά 20%, αλλά και αυτό αποδείχθηκε «άσφαιρο».

Μένει να φανεί τι θα γίνει σήμερα με την τιμή εκκίνησης να έχει υποχωρήσει στα 3.486.600 ευρώ, δηλαδή μειωμένη κατά 1.877.400 ευρώ…

Η έπαυλη στο Πανόραμα

Σήμερα αναμένεται να «κληρώσει» και για μια ξεχωριστή έπαυλη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, η οποία φέρεται να ανήκει σε επιχειρηματική οικογένεια της Β. Ελλάδας που δραστηριοποιείται στο χώρο της ναυτιλίας. Και εδώ βέβαια υπάρχει μέχρι την τελευταία στιγμή το ενδεχόμενο αναστολής.

Για το εν λόγω ακίνητο υπήρξε ήδη μια ανακοπή που αύξησε την τιμή πρώτης προσφοράς από τα 2.400.000 ευρώ στα 7.000.000 ευρώ.

Δεδομένου, ωστόσο, ότι και εδώ έχουν προηγηθεί άγονοι πλειστηριασμοί, η τιμή εκκίνησης για σήμερα είναι μειωμένη κατά 20%, στα 5.600.000 ευρώ.

Πρόκειται για ένα αγροτεμάχιο έκτασης 8.800 τ.μ., που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Πανοράματος, του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, -σε μία από τις πλέον προνομιούχες περιοχές της ευρύτερης περιφέρειας-.επί του οποίου έχει ανεγερθεί μία διώροφη κατοικία.

Όπως διαπιστώθηκε, «το ακίνητο συνιστά ένα συγκρότημα υπερπολυτελούς κατοικίας τριών επιπέδων, εμβαδού 811 τ.μ. και ανεξαρτήτων κτιριακών εγκαταστάσεων εμβαδού 503,65 τ.μ., ήτοι συνολικής δομημένης επιφάνειας 1.314,65 τ.μ.

Ειδικότερα αποτελείται από:

Α) Κύριο Κτήριο Κατοικίας, συνολικού εμβαδού 811 τ.μ., που περιλαμβάνει τρεις ορόφους:

1) Ισόγειο, συνολικού εμβαδού 485,50 τ.μ. με δύο αυτοτελή διαμερίσματα κατοικίας, χώρο ψυγείων/κουζίνας/πλυντηρίων επιφάνειας 386,16 τ.μ. και χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, επιφάνειας 99,34 τ.μ.

2) Πρώτο όροφο εμβαδού 176,33 τ.μ. που περιλαμβάνει χώρο σαλονιού με χειροποίητο μπαρ από τον οίκο Ralh Lauren μήκους 3 μ. κατασκευασμένο από μάρμαρο Carrara και ξύλο αμερικανικής δρυός, λουτροαποχωρητήριο (με ψηφίδα bisazza), τραπεζαρία δώδεκα ατόμων, κουζίνα από έβενο, χώρο καπνιστών (cigar room), καθιστικό και τζάκι από μάρμαρο Carrara. Ο πρώτος όροφος έχει ανεξάρτητη πρόσβαση από τον ακάλυπτο, μέσω εξωτερικής μαρμάρινης κλίμακας.

3) Δεύτερο όροφο εμβαδού 149,17 τ.μ. που περιλαμβάνει δύο σουίτες με δικό τους σαλόνι, τζάκι και πετρόκτιστο λουτροαποχωρητήριο με ξεχωριστά ντουζιέρα, μπανιέρα, jakuzzi και μαρμάρινους διπλούς νιπτήρες. Οι όροφοι συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερικό κλιμακοστάσιο και με ανελκυστήρα, πολυτελούς κατασκευής.