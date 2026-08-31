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Όταν ο Γιώργος Προκοπίου άρχισε να τοποθετεί μεγάλα κεφάλαια στο ναυπηγικό πρόγραμμα για υπερδεξαμενόπλοια VLCC, η σημερινή εικόνα της ναυλαγοράς δεν υπήρχε. Τώρα, όμως, τα πλοία που παραγγέλθηκαν νωρίτερα αρχίζουν να περνούν στη θάλασσα σε μια συγκυρία κατά την οποία η διαθέσιμη χωρητικότητα έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη αξία. Σε αυτό ακριβώς το timing εντάσσεται το «Kalamos I», το νέο VLCC της Dynacom Tankers Management, χωρητικότητας 299.500 dwt, που ναυπηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της κινεζικής New Times Shipbuilding.

Το πλοίο αποτελεί μέρος του ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου του Έλληνα εφοπλιστή στα δεξαμενόπλοια. Η αγορά των VLCC έχει αλλάξει δραματικά τους τελευταίους μήνες. Οι ανατροπές στις ροές αργού, οι μεγαλύτερες αποστάσεις μεταφοράς και η περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων πλοίων έχουν εκτοξεύσει το κόστος μεταφοράς. Μόλις πριν από λίγες ημέρες η Dynacom συνδέθηκε με δύο ταξίδια VLCC από τις ΗΠΑ προς την Κίνα, με το συνολικό freight να υπολογίζεται σε περίπου 51 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ναυπήγησης δεξαμενόπλοιων διεθνώς.

Σύμφωνα με στοιχεία της Clarksons που έχουν δημοσιοποιηθεί στην αγορά, ο όμιλος εμφανίζεται με 74 tankers σχεδόν 15 εκατ. dwt υπό κατασκευή, ενώ μόνο στα VLCC έχει αναπτύξει ιδιαίτερα μεγάλη παρουσία στα κινεζικά ναυπηγεία. Αυτό σημαίνει ότι ο Προκοπίου δεν ποντάρει απλώς στο σημερινό ράλι. Χτίζει έναν πολύ νεότερο στόλο με ορίζοντα το τέλος της δεκαετίας. Η διαφορά είναι ότι οι πρώτες από αυτές τις επενδύσεις ωριμάζουν σε μια περίοδο κατά την οποία τα μεγάλα δεξαμενόπλοια αργού βρίσκονται στο επίκεντρο της αγοράς.

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