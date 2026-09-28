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Δύο διαφορετικά καύσιμα, 14 πλοία με δυνατότητα μελλοντικής μετατροπής και εννέα νέα Ro-Pax συνθέτουν μία πλευρά της επενδυτικής στρατηγικής του Ομίλου Grimaldi που δεν έχει βρεθεί ιδιαίτερα στο προσκήνιο: αντί να ποντάρει αποκλειστικά σε μία τεχνολογία, ο ιταλικός όμιλος κρατά ανοικτές περισσότερες επιλογές για την ενεργειακή μετάβαση του στόλου του.

Στα νέα επιβατηγά-οχηματαγωγά της κατηγορίας «Next Generation Med» επιλέγει μηχανές ικανές να χρησιμοποιήσουν μεθανόλη. Στα πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων και φορτηγών επενδύει στην προδιαγραφή «Ammonia Ready». Την ίδια στιγμή, το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης σχεδιάζει τις επόμενες γενιές ConRo και πλοίων πολλαπλών χρήσεων με βασικό ζητούμενο τη μέγιστη δυνατή ευελιξία και τη χρήση μελλοντικών πράσινων καυσίμων.

Το μήνυμα που έστειλε ο Εμανουέλε Γκριμάλντι στη διάρκεια του 27ου Euromed Convention «From Land to Sea» στο Κάλιαρι είναι ότι ο όμιλος δεν θεωρεί ακόμη λυμένη την εξίσωση του καυσίμου. Αντίθετα, προετοιμάζει τα πλοία του ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στις τεχνολογίες και στις υποδομές που τελικά θα επικρατήσουν.

Η μεθανόλη στα νέα Ro-Pax

Ο Γκριμάλντι έχει παραγγείλει στην Κίνα εννέα νέα επιβατηγά-οχηματαγωγά, συνολικής αξίας περίπου 1,5 δισ. δολαρίων. Έξι προορίζονται για τη Μεσόγειο, με τα σήματα των Grimaldi Lines και Minoan Lines, και τρία για τη Finnlines στη Βαλτική. Οι παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο 2028–2030.

Τα νέα «Next Generation Med» θα διαθέτουν κινητήρες ικανούς να χρησιμοποιήσουν μεθανόλη, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες και δυνατότητα ηλεκτροδότησης από την ξηρά. Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει τη μείωση των εκπομπών τόσο κατά τον πλου όσο και κατά την παραμονή στο λιμάνι.

Σύμφωνα με τον όμιλο, ο σχεδιασμός τους θα περιορίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά μεταφερόμενη μονάδα κατά περισσότερο από 50% σε σύγκριση με τα πλοία που εξυπηρετούν σήμερα αντίστοιχες γραμμές. Η επιλογή της μεθανόλης δεν αποτελεί, επομένως, μεμονωμένη τεχνική προσθήκη, αλλά μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού που συνδέει καύσιμο, μπαταρίες, μεγάλη χωρητικότητα και λιμενικές υποδομές ηλεκτροδότησης.

Η εναλλακτική της αμμωνίας

Στον στόλο των PCTC, ο Grimaldi ακολουθεί διαφορετική διαδρομή. Ο όμιλος έχει ήδη παραλάβει 14 πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων και φορτηγών με την ένδειξη «Ammonia Ready», ενώ έως τον Απρίλιο του 2027 ο αριθμός τους αναμένεται να φθάσει περίπου τα 17.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση δεν σημαίνει ότι τα πλοία χρησιμοποιούν σήμερα αμμωνία. Σημαίνει ότι έχουν σχεδιαστεί και πιστοποιηθεί ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στο μέλλον, όταν θα έχουν ωριμάσει οι μηχανές, η παραγωγή πράσινης αμμωνίας, οι κανόνες ασφαλείας και οι υποδομές ανεφοδιασμού.

Τα νεότερα PCTC του ομίλου μπορούν να μεταφέρουν έως 9.800 CEU. Η μεγάλη χωρητικότητα μειώνει την κατανάλωση και τις εκπομπές ανά μεταφερόμενο όχημα, δημιουργώντας περιβαλλοντικό όφελος ακόμη και πριν από μία ενδεχόμενη μετάβαση στην αμμωνία.

Ένα τεχνολογικό hedge δισεκατομμυρίων

Η ταυτόχρονη παρουσία μεθανόλης και αμμωνίας στον σχεδιασμό του στόλου λειτουργεί ως ένα είδος τεχνολογικής αντιστάθμισης κινδύνου. Η ναυτιλία καλείται να παραγγείλει σήμερα πλοία που θα δραστηριοποιούνται για 25 ή 30 χρόνια, χωρίς να γνωρίζει με βεβαιότητα ποιο καύσιμο θα είναι διαθέσιμο σε επαρκείς ποσότητες, σε ποια τιμή και σε πόσα λιμάνια.

Ο Grimaldi επιχειρεί να περιορίσει αυτόν τον κίνδυνο. Δεν περιμένει να ξεκαθαρίσει πλήρως η αγορά, αλλά ούτε δεσμεύει το σύνολο των νέων επενδύσεων σε μία μοναδική λύση. Στα Ro-Pax δημιουργεί δυνατότητα χρήσης μεθανόλης, στα PCTC εξασφαλίζει δυνατότητα μελλοντικής προσαρμογής στην αμμωνία και στα επόμενα σχέδια ζητά από το R&D μέγιστη ευελιξία.

Η ίδια λογική διακρίνεται και στο νέο, υπό σχεδιασμό ναυπηγικό πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να φθάσει τα 2 δισ. δολάρια. Θα αφορά μία νέα γενιά ConRo για συνδυασμένη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων και τροχοφόρων φορτίων, καθώς και πλοία πολλαπλών χρήσεων. Ο αριθμός των μονάδων, τα ναυπηγεία και το χρονοδιάγραμμα παραμένουν, όπως είπε ο Εμανουέλε Γκριμάλντι, «επιχειρηματικό μυστικό».

Πίσω, όμως, από τη μυστικότητα των παραγγελιών υπάρχει ήδη μία καθαρή τεχνολογική κατεύθυνση: ο στόλος του αύριο πρέπει να μπορεί να αλλάζει καύσιμα, να μεταφέρει διαφορετικούς τύπους φορτίου και να μειώνει τις εκπομπές ανά μονάδα μεταφορικού έργου. Αυτό είναι ίσως το λιγότερο προβεβλημένο, αλλά στρατηγικά σημαντικότερο στοιχείο του νέου επενδυτικού κύκλου του Grimaldi.

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