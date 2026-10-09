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Την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στον υπό διαμόρφωση Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC), με τα ελληνικά λιμάνια να διεκδικούν ρόλο ως πύλες εισόδου των ινδικών εμπορευμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά, έθεσε στο επίκεντρο των επαφών του στο Νέο Δελχί ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και βουλευτής Κέρκυρας, Στέφανος Γκίκας.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του διεθνούς φόρουμ «Sagarmanthan: The Great Oceans Dialogue 2026», με την ελληνική πλευρά να αναδεικνύει τη γεωστρατηγική θέση της χώρας, τις δυνατότητες των λιμενικών της υποδομών και την ισχυρή παρουσία του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Στην ατζέντα περιλήφθηκαν η προοπτική ινδικών επενδύσεων στα ελληνικά λιμάνια, η διεύρυνση των ναυτιλιακών και εμπορικών σχέσεων, η συνεργασία στον αμυντικό τομέα, αλλά και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την υποστήριξη της νησιωτικότητας.

Τα ελληνικά λιμάνια στον σχεδιασμό του IMEC

Κεντρικό σημείο της επίσκεψης αποτέλεσε η συνάντηση του Στέφανου Γκίκα με τον Ινδό ομόλογό του, υφυπουργό Λιμένων, Ναυτιλίας και Υδάτινων Οδών, Shantanu Thakur.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δυνατότητες συμμετοχής της Ελλάδας στον IMEC, ένα σχέδιο οικονομικής και μεταφορικής διασύνδεσης που αποσκοπεί στη δημιουργία νέων εμπορικών διαδρομών μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Ο Έλληνας υφυπουργός υπογράμμισε ότι η γεωγραφική θέση της Ελλάδας δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανάδειξη των ελληνικών λιμανιών σε σημαντικούς κόμβους του συγκεκριμένου διαδρόμου.

«Η Ελλάδα, χάρη στη στρατηγική της θέση, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης. Τα Ελληνικά λιμάνια μπορούν να αποτελέσουν πύλες εισόδου της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα και τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ελληνική επιδίωξη συνδέεται με τη δυνατότητα αξιοποίησης των λιμενικών υποδομών της χώρας ως κρίκων μιας ευρύτερης εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία θα συνδυάζει θαλάσσιες μεταφορές και χερσαία δίκτυα για τη διακίνηση εμπορευμάτων προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στον IMEC παραμένει αντικείμενο διπλωματικών και οικονομικών διεργασιών, με τις επαφές στο Νέο Δελχί να αποτυπώνουν το ενδιαφέρον της Αθήνας να ενταχθεί στον σχεδιασμό.

Επενδύσεις στα ελληνικά λιμάνια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη συνάντηση Γκίκα–Thakur συζητήθηκαν οι δυνατότητες πραγματοποίησης ινδικών επενδύσεων στις ελληνικές λιμενικές υποδομές. Οι δύο πλευρές εξέτασαν τις προοπτικές ενίσχυσης των εμπορικών ροών, την ανάπτυξη νέων συνεργασιών στον ναυτιλιακό τομέα και την περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών οικονομικών σχέσεων.

Ο Στέφανος Γκίκας συνέδεσε τις επενδυτικές δυνατότητες με την ήδη ισχυρή δραστηριότητα της ελληνόκτητης ναυτιλίας στην ινδική αγορά. «Η ισχυρή παρουσία της Ελληνόκτητης ναυτιλίας στην ινδική αγορά αποτελεί σημαντική βάση για την εμβάθυνση της συνεργασίας μας. Υπάρχουν ουσιαστικές δυνατότητες για νέες επενδύσεις στα Ελληνικά λιμάνια και για περαιτέρω ενίσχυση των ναυτιλιακών και εμπορικών μας δεσμών», τόνισε. Η συζήτηση για επενδύσεις αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Ινδία επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή εμπορική της διασύνδεση, ενώ η Ελλάδα αναζητεί ευκαιρίες για την αναβάθμιση του ρόλου της στις μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πάντως, από τις συγκεκριμένες επαφές δεν ανακοινώθηκε κάποια επενδυτική συμφωνία ή δέσμευση για συγκεκριμένο ελληνικό λιμάνι.

Στρατηγική συνεργασία και στον αμυντικό τομέα

Πέραν της ναυτιλίας, η επίσκεψη του Έλληνα υφυπουργού περιλάμβανε επαφές και στο ινδικό υπουργείο Άμυνας.

Ο Στέφανος Γκίκας συναντήθηκε με τον Rajesh Kumar Singh, Defence Secretary της Ινδίας, με αντικείμενο την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης των δύο χωρών στον αμυντικό τομέα. Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για εμβάθυνση της συνεργασίας, σε συνέχεια των κατευθύνσεων που είχαν τεθεί κατά την προ μηνών συνάντηση των πρωθυπουργών Ελλάδας και Ινδίας.

Η συγκεκριμένη επαφή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της προσέγγισης Αθήνας και Νέου Δελχί, η οποία δεν περιορίζεται πλέον στις εμπορικές συναλλαγές και στις θαλάσσιες μεταφορές, αλλά επεκτείνεται σε ζητήματα στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Ξεχωριστό σκέλος των επαφών του Στέφανου Γκίκα αφορούσε την ευρωπαϊκή πολιτική για τη νησιωτικότητα. Στο περιθώριο του φόρουμ συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα, τον οποίο ενημέρωσε για τα αποτελέσματα των συναντήσεών του με την ινδική πλευρά.

Στη συζήτηση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά να αποκτήσει συγκεκριμένο χρηματοδοτικό περιεχόμενο, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών περιοχών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Απόστολος Τζιτζικώστας προσκάλεσε τον Έλληνα υφυπουργό στις Βρυξέλλες, ενώ συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση με τον Raffaele Fitto, εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιο για την Περιφερειακή Πολιτική.

Αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η εξειδίκευση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα νησιά και η διερεύνηση συγκεκριμένων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων.

Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον για την ελληνική νησιωτική πολιτική, καθώς μεταφέρει τη συζήτηση από το επίπεδο των γενικών ευρωπαϊκών κατευθύνσεων στην αναζήτηση πρακτικών εργαλείων χρηματοδότησης.

Το πρόγραμμα του Στέφανου Γκίκα στο Νέο Δελχί ολοκληρώθηκε με σύντομες συναντήσεις με τον οικοδεσπότη του διεθνούς φόρουμ, υπουργό Λιμένων, Ναυτιλίας και Υδάτινων Οδών της Ινδίας, Sarbananda Sonowal, καθώς και με τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ινδία, Jean-Eric Paquet.

Οι επαφές αυτές συμπλήρωσαν τον κύκλο των συζητήσεων της ελληνικής αντιπροσωπείας, σε μια περίοδο κατά την οποία η διαμόρφωση νέων εμπορικών διαδρόμων και η διαφοροποίηση των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων αποκτούν αυξανόμενη οικονομική και γεωπολιτική σημασία.

Για την ελληνική πλευρά, το ζητούμενο πλέον είναι το ενδιαφέρον για τον IMEC και τις ινδικές επενδύσεις να μετατραπεί σε συγκεκριμένες συνεργασίες και έργα, με μετρήσιμο αποτύπωμα στα λιμάνια, στις θαλάσσιες μεταφορές και στις εμπορικές σχέσεις Ελλάδας–Ινδίας.

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