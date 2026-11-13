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Ένας νέος δρόμος ανοίγει για εκατοντάδες παλιά εμπορικά πλοία που βρίσκονται υπό αμερικανικές κυρώσεις και συνεχίζουν να αποτελούν πονοκέφαλο για τη διεθνή ναυτιλία. Η Ουάσιγκτον αρχίζει να διαμορφώνει ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει την πώλησή τους για διάλυση, χωρίς να παρακάμπτονται οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στους ιδιοκτήτες τους.

Η τελευταία εξέλιξη αφορά την Best Oasis, εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι, η οποία στις 2 Νοεμβρίου εξασφάλισε άδεια από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Πρόκειται για τη δεύτερη εταιρεία που αποκτά σχετική έγκριση, μετά την GMS, η οποία είχε ανοίξει τον δρόμο νωρίτερα μέσα στο 2026. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν την ανεξέλεγκτη αγοραπωλησία των συγκεκριμένων πλοίων. Αντίθετα, δημιουργούν μια διαδικασία κατά την οποία οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα μπορούν να αναζητούν πλοία προς ανακύκλωση, να εξετάζουν την κατάστασή τους και να συμφωνούν τους όρους αγοράς, χωρίς όμως να ολοκληρώνουν τη συναλλαγή πριν λάβουν ειδική άδεια.

Η τελική απόφαση θα ανήκει κάθε φορά στην OFAC. Η νέα αυτή δυνατότητα επιχειρεί να λύσει μια αντίφαση που έχει δημιουργηθεί στη ναυτιλιακή αγορά. Πολλά από τα πλοία που έχουν μπει στις αμερικανικές λίστες κυρώσεων είναι μεγάλης ηλικίας και θα μπορούσαν να οδηγηθούν στα διαλυτήρια. Ωστόσο, οι περιορισμοί στις πληρωμές, στις μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας και στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη ακόμη και την οριστική απόσυρσή τους.

Το αποτέλεσμα είναι ότι μέρος αυτής της χωρητικότητας παραμένει ενεργό, συχνά σε αγορές όπου η διαφάνεια για την πραγματική ιδιοκτησία, την ασφάλιση και την τεχνική κατάσταση των πλοίων είναι περιορισμένη. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα δεξαμενόπλοια που έχουν συνδεθεί με τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Η ηλικία ορισμένων από αυτά, σε συνδυασμό με τα ερωτήματα για τη συντήρηση και την ασφαλιστική τους κάλυψη, ενισχύει τους φόβους για σοβαρά ναυτικά ατυχήματα και περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης.

Η δυνατότητα ελεγχόμενης πώλησής τους για ανακύκλωση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητρο για την απομάκρυνσή τους από την αγορά.

Ήδη υπάρχουν τα πρώτα παραδείγματα εφαρμογής αυτής της πολιτικής.

Την άνοιξη του 2026, η GMS έλαβε ειδικές άδειες για τέσσερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που συνδέονταν με ιρανικά συμφέροντα. Πρόκειται για τα Yogi, Timon, Rantanplan και Bigli.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο, η ίδια εταιρεία προχώρησε στην αγορά των δεξαμενόπλοιων Era και Lileo, τα οποία είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές αρχές, με προορισμό τη διάλυσή τους στην Ινδία.

Η Best Oasis έρχεται τώρα να διευρύνει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ανήκει στον ινδικό όμιλο Priya Blue και δραστηριοποιείται στην αγορά πλοίων προς ανακύκλωση από το 2010. Σύμφωνα με τα εταιρικά της στοιχεία, έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 1.300 συναλλαγές.

Η εξέλιξη παρουσιάζει ενδιαφέρον και για τη βιομηχανία ανακύκλωσης πλοίων στη Νότια Ασία, καθώς ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετη ζήτηση για υπηρεσίες διάλυσης, εφόσον εγκριθούν περισσότερες αγοραπωλησίες.

Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσα πλοία θα μπορέσουν τελικά να αποσυρθούν μέσω αυτής της διαδικασίας. Η χορήγηση άδειας σε δεύτερη εταιρεία δείχνει ότι οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν στην πράξη τη δυνατότητα απομάκρυνσης πλοίων υπό κυρώσεις από την ενεργό ναυτιλία. Δεν πρόκειται για χαλάρωση των κυρώσεων, αλλά για μια ειδική διαδικασία που επιτρέπει την ανακύκλωση συγκεκριμένων πλοίων υπό κρατική εποπτεία.

Για τη διεθνή ναυτιλία, το ουσιαστικό όφελος θα προκύψει εάν η πρωτοβουλία οδηγήσει σε πραγματική μείωση του αριθμού των γηρασμένων δεξαμενόπλοιων που εξακολουθούν να ταξιδεύουν, παρά τους αυξημένους κινδύνους που συνδέονται με τη λειτουργία τους.