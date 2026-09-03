Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι επιθέσεις σε λιμάνια και εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα ξεπέρασαν πλέον το επίπεδο του ασφαλιστικού και επιχειρησιακού κινδύνου. Αρχίζουν να μεταβάλλουν στην πράξη τον παγκόσμιο χάρτη του εμπορίου σιτηρών, καθώς μεγάλοι ασιατικοί αγοραστές εγκαταλείπουν μέρος των προγραμματισμένων φορτίων από τη Ρωσία και την Ουκρανία και αναζητούν προμήθειες χιλιάδες μίλια μακριά.

Εισαγωγείς από την Ινδονησία, το Μπανγκλαντές, το Βιετνάμ, τη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη και τη Σρι Λάνκα έχουν αγοράσει τουλάχιστον 500.000 τόνους σιταριού από την Αυστραλία και την Αργεντινή, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Reuters⁠.

Η ποσότητα αντιστοιχεί ήδη στο 20%-25% των 2-2,5 εκατ. τόνων σιταριού της Μαύρης Θάλασσας που υπολόγιζαν να παραλάβουν οι ασιατικές αγορές κατά το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Το κρίσιμο στοιχείο, επομένως, δεν είναι μόνο το μέγεθος των πρώτων αγορών, αλλά η ταχύτητα με την οποία οι αλευροβιομηχανίες αλλάζουν χώρα προέλευσης για να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες ποσότητες.

Η στροφή έχει σημαντικό τίμημα. Το αυστραλιανό και το αργεντίνικο σιτάρι προσφέρεται περίπου στα 310-330 δολάρια ανά τόνο, όταν τα φορτία της Μαύρης Θάλασσας είχαν αγοραστεί στα 260-280 δολάρια. Πρόκειται για διαφορά που μπορεί να φθάσει τα 50 δολάρια ανά τόνο με βάση τις μέσες τιμές των δύο ζωνών, πριν συνυπολογιστούν οι επιμέρους επιβαρύνσεις από μεταφορικά, ασφάλιστρα και καθυστερήσεις.

Η διατάραξη έχει ήδη περάσει και στις διεθνείς αγορές. Τα futures σιταριού στο Σικάγο έχουν ενισχυθεί περίπου 35% από τα τέλη Ιουνίου, αγγίζοντας υψηλό τρεισήμισι ετών. Την ίδια στιγμή, οι ζημιές σε ουκρανικές υποδομές εξαγωγής, μεταξύ των οποίων και το terminal της ADM στην Οδησσό, περιορίζουν τη δυνατότητα ομαλής φόρτωσης και αυξάνουν την αβεβαιότητα γύρω από τους χρόνους παράδοσης.

Ορισμένοι αγοραστές καταφεύγουν ακόμη και σε μεταφορά μικρότερων, επείγοντων ποσοτήτων με containers. Η πρακτική είναι ακριβότερη, αλλά επιτρέπει στις αλευροβιομηχανίες να περιορίσουν τον κίνδυνο έλλειψης πρώτης ύλης όσο τα μεγάλα φορτία χύδην παραμένουν εκτεθειμένα στις διαταραχές.

Για τη ναυλαγορά ξηρού φορτίου, η αλλαγή του origin έχει μεγαλύτερη σημασία από την ίδια την ποσότητα. Τα αργεντίνικα φορτία προς την Ασία δημιουργούν σαφώς μεγαλύτερα ταξίδια και περισσότερες ημέρες απασχόλησης για Panamax και Kamsarmax. Αντίθετα, η Αυστραλία βρίσκεται εγγύτερα στις περισσότερες αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας από ό,τι η Μαύρη Θάλασσα. Συνεπώς, η επίδραση στα ton-miles δεν είναι ενιαία: θα εξαρτηθεί από το ποσοστό που θα καλύψει κάθε εξαγωγική χώρα.

Σε κάθε περίπτωση, η μετατόπιση ευνοεί την απασχόληση πλοίων στον Ειρηνικό, αυξάνει τη σημασία των αργεντίνικων εξαγωγών μεγάλων αποστάσεων και μπορεί να προκαλέσει ανακατανομή διαθέσιμου tonnage μεταξύ Ατλαντικού και Ασίας.

Το επίπεδο του κινδύνου αποτυπώνεται πλέον και πάνω στα ίδια τα πλοία. Tankers και φορτηγά που κατευθύνονται προς τον Βόσπορο έχουν εμφανιστεί με δίχτυα, δεξαμενές νερού, ελαστικά και μεταλλικές κατασκευές γύρω από ευάλωτα σημεία, σε μια προσπάθεια αυτοσχέδιας προστασίας από drones. Οι κατασκευές αυτές έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα απέναντι σε στρατιωτικού τύπου όπλα, αλλά αποτελούν σαφή ένδειξη της νέας πραγματικότητας που αντιμετωπίζει η εμπορική ναυτιλία στην περιοχή, όπως κατέγραψε επίσης το Reuters⁠.

Η ουσιαστική απειλή για τη Μαύρη Θάλασσα δεν είναι πλέον μόνο η προσωρινή απώλεια ορισμένων φορτώσεων. Εάν η αστάθεια παραταθεί, Ρωσία και Ουκρανία κινδυνεύουν να χάσουν μέρος των ασιατικών αγορών τους, καθώς οι εισαγωγείς θα εντάξουν πιο μόνιμα την Αυστραλία και την Αργεντινή στις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Αυτό που σήμερα εμφανίζεται ως λύση ανάγκης μπορεί να εξελιχθεί σε δομική αλλαγή των εμπορικών ροών.

Διαβάστε ακόμη

Κάθετος Διάδρομος: Νέα ενεργειακή πύλη από την Αλεξανδρούπολη προς τα Δυτικά Βαλκάνια

Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ: «Είσαι συνεπής; κερδίζεις», για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά

Attica: Πατάει γκάζι στο β΄ εξάμηνο – Νέα καταστήματα και ισχυρές διανομές

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ