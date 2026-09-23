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Η Ρωσία επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε εμπορικό πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, το οποίο έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο καπετάνιος, ανακοίνωσε η υπηρεσία λιμένων της Ουκρανίας.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία έχει πλέον κατασβεστεί, ενώ το πλήρωμα απομακρύνθηκε από το σκάφος, σύμφωνα με την ίδια πηγή σε ανάρτησή της στο Telegram.

Οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των διεθνών εμπορικών μεταφορών.

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