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Την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος GVMS σε όλα τα πλοία της Newport ανακοίνωσε η M2INTELLIGENCE, ενισχύοντας την απευθείας σύνδεση μεταξύ των πλοίων και των ομάδων διαχείρισης στη στεριά.

Μέσω της νέας υποδομής, τα εξουσιοδοτημένα στελέχη της Newport αποκτούν πρόσβαση σε ζωντανό αλλά και καταγεγραμμένο οπτικό υλικό από κρίσιμους χώρους και δραστηριότητες επί των πλοίων. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να παρακολουθούν επιχειρησιακές διαδικασίες, να εξετάζουν περιστατικά και να συνδράμουν ταχύτερα στην αντιμετώπιση τεχνικών ή λειτουργικών προβλημάτων.

Η εγκατάσταση του GVMS σε ολόκληρο τον στόλο δημιουργεί ένα ενιαίο περιβάλλον εποπτείας, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί επίσης σε επιθεωρήσεις, εκπαιδευτικές διαδικασίες και στην καθημερινή συνεργασία μεταξύ πληρωμάτων και γραφείων.

Βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος είναι ότι μεταφέρει την οπτική πληροφόρηση από το πλοίο απευθείας στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας. Έτσι, οι ομάδες της στεριάς δεν χρειάζεται να βασίζονται αποκλειστικά σε γραπτές αναφορές, τηλεφωνικές επικοινωνίες ή στοιχεία που φτάνουν μετά την ολοκλήρωση ενός συμβάντος.

Σύμφωνα με τη M2INTELLIGENCE, η εφαρμογή της λύσης προσφέρει στη Newport τρία άμεσα πλεονεκτήματα: εικόνα των εργασιών σε πραγματικό χρόνο, ταχύτερη και πληρέστερα τεκμηριωμένη υποστήριξη από τη στεριά και κοινό σύστημα παρακολούθησης για το σύνολο του στόλου.

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που εταιρείες με μακροπρόθεσμη αντίληψη, όπως η Newport, αναγνωρίζουν πόσο γρήγορα εξελίσσεται ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθούνται και διαχειρίζονται τα πλοία», δήλωσε ο συνιδρυτής και επικεφαλής Καινοτομίας και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της M2INTELLIGENCE, Θωμάς Ασπρούδης.

Όπως επεσήμανε, οι νέες τεχνολογίες μεταβάλλουν ουσιαστικά τη σύνδεση πλοίου και στεριάς, καθιστώντας την πληροφόρηση πιο άμεση, οπτική και αξιοποιήσιμη. Παράλληλα, ευχαρίστησε τη Newport για την εμπιστοσύνη της και την απόφαση να εφαρμόσει την τεχνολογία στο σύνολο του στόλου της.

Η υποδομή του GVMS αποτελεί επίσης τη βάση για την επόμενη φάση ψηφιακής παρακολούθησης μέσω του M2AI. Η συγκεκριμένη τεχνολογία συνδυάζει τις εικόνες από τις κάμερες με επιχειρησιακά δεδομένα του πλοίου, επιτρέποντας τον αυτοματοποιημένο εντοπισμό συμβάντων και την αποστολή ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, μπορεί να παράγει μετρήσιμους δείκτες λειτουργίας και συμμόρφωσης, καθώς και συγκριτικά στοιχεία και τάσεις σε επίπεδο στόλου. Στόχος είναι η μετάβαση από την απλή παρακολούθηση όσων συμβαίνουν επί του πλοίου στον έγκαιρο εντοπισμό των καταστάσεων που απαιτούν άμεση προσοχή και παρέμβαση.

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