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Την οργάνωση της θαλάσσιας μεταφοράς αναλαμβάνει η Σαουδική Αραβία σε πωλήσεις αργού πετρελαίου προς την Ασία, καθώς η απροθυμία αγοραστών να ναυλώσουν δεξαμενόπλοια για φόρτωση εντός των Στενών του Ορμούζ δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές. Σύμφωνα με την ανάλυση της Μαρίας Μπερτζελέτου, Senior Market Analyst της SIGNAL για την 41η εβδομάδα του 2026, κινεζικά διυλιστήρια αγόρασαν τουλάχιστον 12 εκατ. βαρέλια σαουδαραβικού αργού για φόρτωση τον Νοέμβριο με όρους οργανωμένης παράδοσης από τον πωλητή. Η έκθεση καταγράφει επίσης πρόσθετες πωλήσεις προς την Ινδία και την Ταϊβάν.

Η σημασία αυτών των συναλλαγών υπερβαίνει τον όγκο των φορτίων. Αφορά το ποιος εξασφαλίζει τα πλοία που απαιτούνται για να φθάσει το πετρέλαιο στον προορισμό του. Όπως επισημαίνει η SIGNAL, η συγκεκριμένη διευθέτηση επιτρέπει τη συνέχιση των εμπορικών ροών, μεταφέροντας στον πωλητή την ευθύνη εξασφάλισης της αναγκαίας χωρητικότητας. Για τους αγοραστές, η προμήθεια πετρελαίου με τη μεταφορά οργανωμένη από τη σαουδαραβική πλευρά περιορίζει την ανάγκη να αναζητήσουν οι ίδιοι δεξαμενόπλοια για τις συγκεκριμένες φορτώσεις. Για τον πωλητή, συνεπάγεται ενεργότερο ρόλο στον συντονισμό των εξαγωγών, σε μια περίοδο κατά την οποία η διαθεσιμότητα πλοίων και ο προγραμματισμός των ταξιδιών παραμένουν σύνθετη υπόθεση.

Η έκθεση αναφέρει ότι συνεχίζονται παράλληλα οι κατανομές φορτίων μέσω Γιανμπού και Σίντι Κερίρ. Οι αναφορές αυτές συμπληρώνουν την εικόνα των διευθετήσεων που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση των εξαγωγών, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται ποιο μέρος των συγκεκριμένων ασιατικών αγορών θα εξυπηρετηθεί από κάθε σημείο φόρτωσης. Η ανάγκη εξασφάλισης μεταφοράς συμπίπτει με εξαιρετικά υψηλά επίπεδα εσόδων για τα μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού. Στο στιγμιότυπο της SIGNAL με ημερομηνία 15 Οκτωβρίου, τα ημερήσια έσοδα σε όρους ισοδύναμου χρονοναύλωσης (TCE) για VLCC στη διαδρομή Μέση Ανατολή–Κίνα διαμορφώνονταν σε περίπου 1,36 εκατ. δολάρια, παρά την εβδομαδιαία υποχώρηση κατά 2,8%.

Το μέγεθος αυτό αποτυπώνει το περιβάλλον της ναυλαγοράς και δεν αποτελεί το κόστος μεταφοράς των συγκεκριμένων σαουδαραβικών φορτίων. Η έκθεση δεν παραθέτει τους ναύλους ή τους πλήρεις συμβατικούς όρους αυτών των συναλλαγών. Παράλληλα, η αύξηση του αριθμού των VLCC υπό έρμα ανατολικά του Σουέζ δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε σαφή βελτίωση της πραγματικής διαθεσιμότητας πλοίων. Σύμφωνα με την ανάλυση της Μαρίας Μπερτζελέτου, Senior Market Analyst της SIGNAL, οι βραδύτερες πλεύσεις των έμφορτων δεξαμενόπλοιων, οι αναμονές και οι μεταφορτώσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν τον χρόνο ολοκλήρωσης των ταξιδιών.

Πρόσθετες δυσκολίες δημιουργεί ο ανεφοδιασμός με ναυτιλιακά καύσιμα. Η SIGNAL καταγράφει στη Σιγκαπούρη συνιστώμενους χρόνους προπαραγγελίας 11 έως 18 ημερών για καύσιμο πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (VLSFO) και 11 έως 17 ημερών για καύσιμο υψηλής περιεκτικότητας σε θείο (HSFO). Περιορισμούς αναφέρει επίσης στη Φουτζέιρα και στο λιμάνι του Σουέζ, οι οποίοι επιβαρύνουν τον σχεδιασμό ταξιδιών μεταξύ Κόλπου, Ερυθράς Θάλασσας και ασιατικών λιμανιών.