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Η Σομαλία επιστρέφει δυναμικά στον χάρτη των επικίνδυνων θαλάσσιων περιοχών, δημιουργώντας ένα ακόμη μέτωπο για την παγκόσμια ναυτιλία σε μια περίοδο κατά την οποία οι ασφαλείς εμπορικές διαδρομές περιορίζονται.

Από τον Απρίλιο του 2026 έχουν καταγραφεί οκτώ καταλήψεις πλοίων (hijackings) στην ευρύτερη περιοχή ανοιχτά της Σομαλίας, αριθμός που επαναφέρει τη δραστηριότητα των πειρατών σε επίπεδα που είχαν να παρατηρηθούν περίπου μία δεκαετία.

Το ανησυχητικό στοιχείο δεν βρίσκεται μόνο στον αριθμό των περιστατικών. Οι πειρατικές ομάδες εμφανίζονται περισσότερο οργανωμένες και επιχειρησιακά αναβαθμισμένες, έχοντας τη δυνατότητα να κινούνται πολύ μακρύτερα από τις σομαλικές ακτές. Κεντρικό ρόλο στη νέα τακτική διαδραματίζουν τα λεγόμενα motherships, δηλαδή «μητρικά πλοία». Πρόκειται για σκάφη που έχουν καταληφθεί και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται ως πλωτές βάσεις, από τις οποίες οι πειρατές μπορούν να εξαπολύουν επιθέσεις με μικρότερα και ταχύτερα σκάφη. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται σημαντικά η ακτίνα δράσης τους και περιορίζεται η αποτελεσματικότητα της παλαιότερης αντίληψης ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος βρίσκεται μόνο κοντά στις ακτές της Σομαλίας. Παράλληλα, η χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας επιτρέπει καλύτερο συντονισμό και μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις τους.

Η επανεμφάνιση της σομαλικής πειρατείας συμπίπτει με μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τη διεθνή ναυτική ασφάλεια. Η ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Περσικό Κόλπο έχει απορροφήσει σημαντικό μέρος της προσοχής και των διαθέσιμων στρατιωτικών μέσων, αφήνοντας μεγαλύτερα περιθώρια δράσης στον δυτικό Ινδικό Ωκεανό.

Για τις ναυτιλιακές εταιρείες, το πρόβλημα αποκτά πλέον διαφορετικές διαστάσεις. Δεν υπάρχει ένα μεμονωμένο «hot spot», αλλά μια αλυσίδα περιοχών υψηλού κινδύνου κατά μήκος ορισμένων από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του κόσμου.

Στα Στενά του Ορμούζ η ναυτιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κρατικών και στρατιωτικών συγκρούσεων. Στην Ερυθρά Θάλασσα παραμένει ο κίνδυνος επιθέσεων από τους Χούθι, ενώ στη Μαύρη Θάλασσα ο πόλεμος εξακολουθεί να επηρεάζει την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας. Τώρα, στον ίδιο χάρτη επανέρχεται και η οργανωμένη πειρατεία ανοικτά της Σομαλίας.

Η νέα πραγματικότητα μεταφράζεται σε μεγαλύτερο κόστος για τους πλοιοκτήτες. Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, ένοπλες ομάδες προστασίας όπου επιτρέπονται, αυξημένα ασφάλιστρα πολέμου και κινδύνου, αλλαγές πορείας και μεγαλύτερες απαιτήσεις παρακολούθησης των πλοίων επιβαρύνουν τη λειτουργία του στόλου. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι αυτές οι δαπάνες δεν περιορίζονται πλέον σε μία θαλάσσια ζώνη. Ο γεωγραφικός χώρος στον οποίο ένα εμπορικό πλοίο πρέπει να λειτουργεί υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας διευρύνεται.

Η επιστροφή των Σομαλών πειρατών, επομένως, δεν αποτελεί απλώς την αναβίωση ενός προβλήματος που είχε υποχωρήσει. Έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη εξαιρετικά επιβαρυμένο περιβάλλον ασφαλείας, όπου διαφορετικές απειλές εμφανίζονται ταυτόχρονα σε κρίσιμους εμπορικούς διαδρόμους. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη διεθνή ναυτιλία: οι ασφαλείς εναλλακτικές διαδρομές γίνονται λιγότερες, την ώρα που το κόστος προστασίας πλοίων, φορτίων και πληρωμάτων ανεβαίνει.

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