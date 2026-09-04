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«Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη είναι πύλη εισόδου. Δεν είναι η εσχατιά της Ελλάδας. Είναι πολιτιστικό σταυροδρόμι, έχει ιστορία, έχει παράδοση, έχει πολιτισμό, έχει τουρισμό. Έχει αλιεία, έχει ενέργεια, έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα και εμείς εδώ, από το Υπουργείο Ναυτιλίας, είμαστε συμπαίκτες στην προσπάθεια για να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε την περαιτέρω ανάπτυξή της. Όχι μόνο δεν φρενάρουμε και δεν ρίχνουμε ταχύτητες, αλλά ακόμα περισσότερο και με ακόμα πιο πολλή δύναμη θέλουμε να ολοκληρώσουμε τους στόχους μας, τις μεταρρυθμίσεις μας, τις υποδομές και να βοηθήσουμε αυτόν τον τόπο», δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, από την Καβάλα, όπου πραγματοποίησε επίσκεψη, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, Μανώλη Κουτουλάκη και τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Λ.Σ. Χρήστο Κοντορουχά.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν τα θέματα των λιμενικών υποδομών σε Καβάλα, Κεραμωτή και Θάσο, τονίζοντας πως «θα στηρίξουμε όλες τις πρωτοβουλίες, παρεμβαίνοντας μάλιστα και στα συναρμόδια υπουργεία, όπου αυτό χρειάζεται. Όπως για παράδειγμα, το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος με το οποίο θα συνεργαστούμε, προκειμένου να διερευνήσουμε κάθε εναλλακτική για να ξεπεράσουμε εμπόδια και να δώσουμε λύσεις, που να είναι συμβατές τόσο με τη νομοθεσία, όσο και με την ουσιαστική ανάγκη προώθησης κρίσιμων υποδομών».

Αναφερόμενος στο Λιμενικό Σώμα αλλά και σε ζητήματα ασφάλειας και εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας, ο κ. Κικίλιας επανέλαβε πως «η ασφάλεια είναι πρώτη προτεραιότητα για εμάς. Διακινούνται στην ευρύτερη περιοχή και στη Θάσο, πάνω από δύο εκατομμύρια ταξιδιώτες. Η Θάσος συνδέεται με την Κεραμωτή και με την Καβάλα. Όλη η περιοχή μπορεί να ενδυναμωθεί ακόμα παραπάνω. Αυτό θα το κάνουμε προσεκτικά, οργανωμένα και δομημένα, σεβόμενοι, πρώτα απ’ όλα, τους κατοίκους της περιοχής, τους νησιώτες, τους ταξιδιώτες και τους τουρίστες».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι «η μέριμνά μας – και θέλω να το εξηγήσω για μία ακόμη φορά – που είναι και το δόγμα μας, αφορά τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, των ανθρώπων αυτών που παλεύουν και αγωνίζονται, είτε είναι οικογενειακές επιχειρήσεις είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι είτε είναι ο εμπορικός κόσμος είτε είναι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα είτε είναι οι άνθρωποι της θάλασσας, έτσι ώστε αυτό να φέρει πίσω ενισχυμένα εισοδήματα και ανάπτυξη και όραμα και ελπίδα για τον τόπο, ειδικά για τα παιδιά μας και τις νέες γενιές και τους ανθρώπους αυτούς που θέλουμε να μείνουν στον τόπο τους και όχι να φύγουν από εδώ και να ψάχνουν κάπου αλλού συνθήκες μιας νέας καλύτερης ζωής».

Και συνέχισε, επισημαίνοντας πως «οι συνθήκες που διαμορφώνονται παγκοσμίως δεν είναι καθόλου εύκολες, δυσκολεύουν τα πράγματα με πληγές πλέον στην ευρύτερη περιοχή, πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύρραξη και πόλεμο στα στενά του Ορμούζ. Αυτό ανεβάζει τον πήχη γιατί βάζει πολύ μεγάλες προκλήσεις, σε ό,τι έχει να κάνει με τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το κόστος των προϊόντων. Και εμάς, η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να στηριχτούν οι συμπατριώτες μας. Και η ελληνική κυβέρνηση αυτό θέτει ως στόχο και ως σκοπό. Ποιος θα είναι ο τρόπος που, σε μία ακόμη κρίση, θα σταθεί δίπλα στους πολλούς, σε αυτούς που, πιθανώς, να μην έχουν αρκετά ή να μην μπορούν».

Κλείνοντας, ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες και τους βουλευτές του Νομού για την από κοινού προσπάθεια, σημειώνοντας πως «εμείς είμαστε με ανοιχτές τις πόρτες, με διάθεση συνεργασίας και με πολύ καλό κλίμα, έτσι ώστε να μπορούμε να πετύχουμε μέχρι το τέλος της δεύτερης θητείας αυτής της κυβέρνησης, το μέγιστο δυνατό».

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Καλωσορίζω τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, ο οποίος σήμερα έκανε μια επίσκεψη τόσο στην Κεραμωτή, όσο και στη Θάσο και στην Καβάλα και είδε τις λιμενικές υποδομές. Σχεδιάζουμε μαζί, συζητάμε με το Υπουργείο, συζητάμε με τους Γενικούς Γραμματείς. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε και λύσεις και απαντήσεις. Είμαστε εδώ, ως Περιφέρεια, να χρηματοδοτήσουμε και έργα υποδομής που θα δώσουν, αν θέλετε, ανάπτυξη στην περιοχή, αλλά παράλληλα να δώσουν και ασφάλεια. Και θέλω να εξάρω, για άλλη μια φορά, την πολύ χρήσιμη συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο όπου είναι πάντα οι πόρτες ανοιχτές για όλους τους ανθρώπους και όλους τους συνεργάτες μας».

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας με τη συμμετοχή των βουλευτών Καβάλας Νικόλαου Παναγιωτόπουλου, Αγγελικής Δεληκάρη και Ιωάννη Πασχαλίδη, του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, Θεόδωρου Μαρκόπουλου, λοιπών Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών του Νομού, του Δημάρχου Καβάλας, Θεόδωρου Μουριάδη, του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, Γεώργιου Φιλόσογλου και Άγγελου Βλάχου και λοιπών Προέδρων και εκπροσώπων φορέων και οργανισμών της περιοχής.

Ο Υπουργός επισκέφθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας και ενημερώθηκε αναλυτικά για το επιχειρησιακό έργο και τη δραστηριότητα της Λιμενικής Αρχής, ενώ συζήτησε διεξοδικά με το προσωπικό.

Νωρίτερα, ο κ. Κικίλιας, κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Θάσου, δήλωσε ότι «η Θάσος είναι πολύ σημαντική για εμάς και για το τουριστικό της προϊόν και για την ακτοπλοΐα της και άρα, το Υπουργείο Ναυτιλίας εμπλέκεται άμεσα και για τα θέματα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και για όλα αυτά τα οποία συνεισφέρει στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία και πάνω απ’ όλα εδώ, στις οικογένειες, στους ανθρώπους, στους επαγγελματίες, στους φορείς της περιοχής.

Τον χειμώνα υπέστη ζημιά το λιμάνι. Εμείς, σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και με καθοδήγηση από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, ωριμάσαμε τον φάκελο και επίκειται η υποβολή και ένταξη του έργου στο πρόγραμμα μεταφορές 2021-2027, όπου και θα το χρηματοδοτήσουμε 2,2 εκατ. ευρώ. Εκεί έχει λάβει τη δική μας σύμφωνη γνώμη και τις σχετικές εγκρίσεις της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων και θα το εντάξουμε και στις συμβάσεις στρατηγικής σημασίας από την αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή, έτσι ώστε να μπορέσει να τρέξει η διαγωνιστική διαδικασία του ΤΑΙΠΕΔ πολύ πιο γρήγορα και με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα».

Παράλληλα, ο Υπουργός στάθηκε στη συνεχή ανάπτυξη και δυναμική που παρουσιάζει το νησί, τονίζοντας ότι «πρέπει να συνεχίσουμε να σπρώχνουμε μπροστά τα θέματα των υποδομών. Τα θέματα των υποδομών έχουν ειδικές αδειοδοτήσεις, έχουν περιβαλλοντικές εγκρίσεις, έχουν σημαντικά θέματα που πρέπει να υπερκεράσουν, όμως, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες, είναι θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε και να βρούμε λύσεις. Και αυτό κάνουμε».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θάσου, Ελευθέριος Κυριακίδης, ευχαρίστησε τον κ. Κικίλια για την επίσκεψη στο νησί και τη διαρκή στήριξή του, τονίζοντας πως «σε κάθε κυβερνητική θέση που αναλαμβάνετε μία επίσκεψη -στη Θάσο είναι πλέον παράδοση- και όπως και από τις προηγούμενες θέσεις σας, ό,τι είχατε υποσχεθεί και ό,τι είχαμε ζητήσει έγινε αμέσως. Έτσι και τώρα, είμαστε βέβαιοι ότι θα τρέξει γρήγορα το έργο της αποκατάστασης στο λιμάνι».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, οι βουλευτές νομού Καβάλας Αγγελική Δεληκάρη και Ιωάννης Πασχαλίδης, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, Δημήτρης Μανίτσας και λοιποί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και φορέων και οργανισμών της περιοχής.

Ο κ. Κικίλιας επισκέφθηκε το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου και ενημερώθηκε αναλυτικά για τη δραστηριότητα και τη λειτουργία του Τμήματος.

Στη συνέχεια μετέβη για επιθεώρηση στο νέο περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι εξοπλισμένο με ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό και παρελήφθη τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, όπου συνεχάρη τον Κυβερνήτη, Σημαιοφόρο Λ.Σ. Κόντο Διονύσιο αλλά και το λοιπό πλήρωμα, για τη διαρκή ετοιμότητα, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση που επιδεικνύουν καθημερινά, με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός, «ο κύριος Κόντος είναι Σημαιοφόρος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και Κυβερνήτης του πλωτού ασθενοφόρου που φέραμε εδώ στη Θάσο. Και μαζί με το πλήρωμά του έχουν ήδη διεκπεραιώσει έξι διακομιδές. Καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος που απαιτείται για να μεταφερθεί ένα κρίσιμο περιστατικό – που βασίζεται στο Κέντρο Υγείας του νησιού – στο νοσοκομείο στην Καβάλα, είναι σημαντικός παράγοντας. Όσο πιο μικρός είναι τόσο πιο πολύ αυξάνονται οι πιθανότητες για ένα περιστατικό να πάει καλά. Γι’ αυτό και θέλω να δώσω συγχαρητήρια, κύριε Αρχηγέ, στα στελέχη μας, στους άντρες και στις γυναίκες, στους αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εδώ στη Θάσο, που σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας και τους γιατρούς, προσφέρουν ένα έργο το οποίο είναι ύψιστης σημασίας».

Και πρόσθεσε: «Οι νησιώτες μας στα νησιά αισθάνονται πολλές φορές ότι είναι αποκλεισμένοι. Όταν υπάρχει, λοιπόν, η δυνατότητα και ξέρουν ότι μπορούμε να τους βοηθήσουμε, να τους στηρίξουμε σε μια δύσκολη στιγμή τους ή κάποιους συγγενείς τους ή κάποιους τουρίστες ή κάποιους ταξιδιώτες και να τους μεταφέρουμε γρήγορα σε ένα νοσοκομείο αναφοράς, αυτό είναι πολύτιμη υπηρεσία. Βλέπετε, λοιπόν, πόσες πολλές και διαφορετικές υποχρεώσεις και αρμοδιότητες έχει το Λιμενικό Σώμα και πόσο σημαντικό είναι για τα νησιά μας.

Το “πλωτό” ασθενοφόρο του Λιμενικού Σώματος είναι κάτι ξεχωριστό, σημαντικό και πολύτιμο για το νησί και τους νησιώτες και θέλω να συνεχίσετε να κάνετε, κύριε Κυβερνήτη, εσείς και το πλήρωμα, την δουλειά σας με πατριωτισμό, με επαγγελματισμό και με αυταπάρνηση. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από εσάς και την δουλειά την οποία κάνετε. Τα νησιά μας είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για εμάς, όχι αδυναμία και μειονέκτημα, που πιστεύουν κάποιοι. Το άκρως αντίθετο. Και η Θάσος το αποδεικνύει. Η Θάσος είναι ένα πολύ σημαντικό νησί για εμάς, φέρνει πολύ μεγάλα έσοδα από τον τουρισμό, έχει μεγάλη τουριστική περίοδο και ακτοπλοϊκή σύνδεση».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θάσο ο, κ. Κικίλιας πραγματοποίησε συνάντηση με τον Δήμαρχο Νέστου, Σάββα Μιχαηλίδη, ενώ επισκέφθηκε και το Β’ Λιμενικό Τμήμα Κεραμωτής, όπου ενημερώθηκε για τη δραστηριότητα και τη λειτουργία του Τμήματος.

Τέλος, ο Υπουργός Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής μετέβη στην Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, όπου συναντήθηκε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, κ.κ. Στέφανο.

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