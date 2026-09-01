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«Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στον ΙΜΟ για την πράσινη μετάβαση δεν αφορούν μόνο τους εφοπλιστές, αντιθέτως έχουν άμεσες επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας, των τροφίμων και των προϊόντων, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται καθοριστικά και τα ελληνικά νοικοκυριά», τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στην εκπομπή “Αταίριαστοι” του ΣΚΑΪ και στους δημοσιογράφους, Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο.

«Το 80%-90% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται διά θαλάσσης. Επομένως, κάθε πρόσθετη επιβάρυνση στη ναυτιλία από την πράσινη μετάβαση θα μετακυλίεται στην πραγματική οικονομία, ενισχύοντας τον πληθωρισμό και την ακρίβεια», εξήγησε ο κ. Κικίλιας. Πρόσθεσε, δε, ότι οι διαθέσιμες ποσότητες εναλλακτικών καυσίμων καλύπτουν σήμερα μόλις το 0,5% των παγκόσμιων αναγκών της ναυτιλίας και ως εκ τούτου, δεν είναι λογικό να επιβάλλονται τιμωρητικά μέτρα στις ναυτιλιακές εταιρείες επειδή δεν χρησιμοποιούν καύσιμα που δεν διατίθενται ακόμη σε επαρκείς ποσότητες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός δήλωσε: «Ως υπουργός Ναυτιλίας αλλά και ως πολιτικός και ως Βασίλης Κικίλιας, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση, δεν δεχτήκαμε και δεν δεχόμαστε σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς να ρίξουμε λάδι στη φωτιά και να επιβαρυνθούν και άλλο οι Έλληνες πολίτες, οι Ευρωπαίοι πολίτες και όλο το παγκόσμιο εμπόριο και η παγκόσμια οικονομία. Γιατί αυτό, ουσιαστικά, θέλουν κάποιοι: Να προχωρήσουν κόντρα στις κοινωνίες, κόντρα στις οικογένειες και κόντρα στην πραγματική οικονομία».

Αναφερόμενος στις προπαρασκευαστικές συζητήσεις που έχουν προηγηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισήμανε ότι ήταν «μη ικανοποιητικές και άκρως προβληματικές», καθώς δεν ελήφθησαν υπόψη οι θέσεις των χωρών που κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Κύπρος και η Μάλτα, που εκπροσωπούν άνω του 70% του ευρωπαϊκού στόλου (με την Ελλάδα να κατέχει το 60%), βρίσκονται στην ίδια γραμμή. «Η εξίσωση αυτή δεν έχει να κάνει με τους εφοπλιστές, ούτε με τους πλούσιους, ούτε με τους λίγους. Έχει να κάνει με τον κόσμο και την κοινωνία. Αποδείξαμε, λοιπόν, στην τελευταία διαπραγμάτευση η οποία έγινε, ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι ως κυβέρνηση να μπούμε στη διαδικασία να αφήσουμε εν γνώσει μας να επιβαρυνθούν και άλλο τα νοικοκυριά και η οικονομία. Πρώτα απ’ όλα μας ενδιαφέρει να βάλουμε “ανάχωμα” στην ακρίβεια» τόνισε ο κ. Κικίλιας.

Για την ακτοπλοϊκή κίνηση, ο Υπουργός ανέφερε ότι πάνω από 5,8 εκατομμύρια ταξιδιώτες μετακινήθηκαν από τα λιμάνια της Αττικής προς τα νησιά, επισημαίνοντας ότι η επιστροφή τους εξελίσσεται ακόμα, γεγονός που καταδεικνύει ότι η τουριστική περίοδος επιμηκύνεται. Πρόσθεσε, επίσης, ότι φέτος ενισχύθηκε η κίνηση στον Αργοσαρωνικό και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ λιμάνια όπως η Ραφήνα, κερδίζουν έδαφος. «Όλα αυτά συνεπάγονται περισσότερα έσοδα για τον τουριστικό κλάδο, τις οικογενειακές επιχειρήσεις, τους αυτοαπασχολούμενους και συνολικά την ελληνική οικονομία» ανέφερε.

Για την πολιτική επικαιρότητα και στο ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Κικίλιας απάντησε ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση κρατούν στα χέρια τους το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών, ανάλογα με το έργο και τη στάση τους απέναντι στους πολίτες. «Αν συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, να προχωρούμε τις μεταρρυθμίσεις, να υπηρετούμε τον κόσμο, να μη δείχνουμε έπαρση και αλαζονεία και να σεβόμαστε τους πολλούς, θα κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές», δήλωσε.

Τέλος, σχολιάζοντας την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, τη χαρακτήρισε «τουλάχιστον ατυχή». «Το πιο σκληρό πράγμα για έναν αθλητή δεν είναι να χάνει ούτε να κάθεται στον πάγκο. Είναι να τραυματίζεται. Οπότε να λείπει το καλαμπούρι με αυτά», σημείωσε.

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