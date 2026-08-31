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Τον κίνδυνο να οδηγηθούν σε αδιέξοδο οι διεθνείς διαπραγματεύσεις για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας επισημαίνει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ασκώντας κριτική στη στάση που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρέμβασή του έρχεται λίγες ώρες πριν από την έναρξη των συζητήσεων στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), οι οποίες θα διεξαχθούν στο Λονδίνο από την 1η έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, σε μία διαπραγμάτευση που θεωρείται καθοριστική για το κόστος και την κατεύθυνση της ενεργειακής μετάβασης του κλάδου.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Κικίλιας υποστηρίζει ότι κατά τις προπαρασκευαστικές διαβουλεύσεις στην ΕΕ δεν επιδείχθηκε η ευελιξία που απαιτείται για τη διαμόρφωση μιας κοινά αποδεκτής λύσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στο γεγονός ότι, όπως αναφέρει, δεν συνυπολογίστηκαν επαρκώς οι θέσεις κρατών-μελών τα οποία αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 70% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Statement by Minister Vassilis Kikilias ahead of IMO discussions on shipping decarbonisation (London, 1-4 September 2026) Piraeus, 31.8.2026 “This week, the international maritime community returns home, at the IMO, to continue discussions on the mid-term measures on shipping… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) August 31, 2026

Το μήνυμα της ελληνικής πλευράς δεν αμφισβητεί την ανάγκη περιορισμού των εκπομπών. Θέτει, όμως, ως βασική προϋπόθεση τα νέα μέτρα να συμβαδίζουν με την πραγματική διαθεσιμότητα καθαρότερων καυσίμων, τις δυνατότητες των νέων συστημάτων πρόωσης και την ωριμότητα των σχετικών τεχνολογιών.

Ο υπουργός προειδοποιεί ότι η επιμονή σε άκαμπτες ευρωπαϊκές θέσεις μπορεί να δυσκολέψει τη σύγκλιση μεταξύ των χωρών του IMO και, τελικά, να περιορίσει τις πιθανότητες επίτευξης μιας παγκόσμιας συμφωνίας. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να ενισχύσει τον κατακερματισμό των κανονισμών, δημιουργώντας διαφορετικές ταχύτητες και πρόσθετη αβεβαιότητα για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Κικίλια, η μετάβαση πρέπει να στηριχθεί σε μέτρα ρεαλιστικά, τεχνολογικά εφαρμόσιμα και οικονομικά βιώσιμα. Παράλληλα, θα πρέπει να αποφεύγονται επιλογές που θα αυξήσουν δυσανάλογα το μεταφορικό κόστος, καθώς μια τέτοια επιβάρυνση θα περάσει τελικά στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές.

Χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση «υπαρξιακής σημασίας», ο υπουργός υπενθυμίζει ότι η ναυτιλία μεταφέρει περισσότερο από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου. Το ζητούμενο, όπως υπογραμμίζει, είναι να χαραχθεί μια ασφαλής και βιώσιμη πορεία απανθρακοποίησης, η οποία θα διατηρεί υψηλές τις περιβαλλοντικές φιλοδοξίες χωρίς να αποσυνδέεται από τις πραγματικές δυνατότητες της αγοράς και της τεχνολογίας.

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