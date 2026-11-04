Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η ασφάλεια της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας σε τρεις από τις πλέον ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη βρίσκεται στην ατζέντα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), καθώς συνεχίζονται στο Λονδίνο οι εργασίες της 138ης συνόδου του Συμβουλίου του, από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου 2026.

Τα Στενά του Ορμούζ, η Μαύρη Θάλασσα και η Ερυθρά Θάλασσα συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον, καθώς οι εξελίξεις στις συγκεκριμένες περιοχές επηρεάζουν την ασφάλεια των πληρωμάτων, την προστασία των εμπορικών πλοίων και την ομαλή λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του IMO, τα ζητήματα ναυτικής ασφάλειας περιλαμβάνονται στα θέματα της συνόδου. Ωστόσο, μέχρι την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση της 4ης Νοεμβρίου, δεν είχε δημοσιοποιηθεί νέα τελική απόφαση του Συμβουλίου για τις συγκεκριμένες περιοχές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συζήτηση για τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου και ενεργειακών προϊόντων. Οποιαδήποτε επιδείνωση των συνθηκών ασφαλείας μπορεί να επηρεάσει τις κινήσεις των δεξαμενόπλοιων, το κόστος ασφάλισης και τις εμπορικές ροές.

Αντίστοιχα, στη Μαύρη Θάλασσα, η συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση διατηρεί τους κινδύνους για τα εμπορικά πλοία και τους ναυτικούς, ενώ στην Ερυθρά Θάλασσα η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον προγραμματισμό των δρομολογίων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Για την ελληνόκτητη ναυτιλία, η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της ισχυρής παρουσίας της στους τομείς των δεξαμενόπλοιων και των φορτηγών πλοίων. Οι εξελίξεις στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές επηρεάζουν άμεσα τις επιχειρησιακές αποφάσεις των ναυτιλιακών εταιρειών, από την επιλογή διαδρομών μέχρι την εκτίμηση των κινδύνων για τα πληρώματα.

Πάντως, η συζήτηση στο Συμβούλιο δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη λήψη νέων μέτρων. Η ουσιαστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα είναι δυνατή μετά τη δημοσιοποίηση των επίσημων αποφάσεων και των συμπερασμάτων της συνόδου.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ολοκλήρωση των εργασιών στις 6 Νοεμβρίου, όταν θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για τις θέσεις του IMO και για το εάν θα προκύψουν νέες πρωτοβουλίες σχετικά με την προστασία της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας.