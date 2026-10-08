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Η ναυτιλία εντάχθηκε για πρώτη φορά στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας–ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του ελληνικού εμπορικού στόλου στις μεταφορές από και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην ενίσχυση της ισχύος της χώρας. Παράλληλα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου, υπεγράφη στην Αθήνα, στις 7 Οκτωβρίου 2026, η διακρατική συμφωνία για την αναγνώριση από την Ελλάδα των αμερικανικών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας.

Σε ανάρτησή του, συνοδευόμενη από φωτογραφία με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, ο κ. Κικίλιας ανέφερε:

«Η Ναυτιλία για πρώτη φορά εντάχθηκε στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ. Η ελληνική ναυτιλία παίζει σημαντικό ρόλο στις μεταφορές από και προς τις ΗΠΑ και αποτελεί αξιόπιστο εταίρο ενισχύοντας την ισχύ της χώρας».

Με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο @marcorubio και τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη. Η Ναυτιλία για πρώτη φορά εντάχθηκε στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας -ΗΠΑ. Η ελληνική ναυτιλία παίζει σημαντικό ρόλο στις μεταφορές από και προς τις ΗΠΑ και αποτελεί αξιόπιστο εταίρο ενισχύοντας την ισχύ της χώρας. @SecRubio — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) October 7, 2026

Η τοποθέτηση του υπουργού αναδεικνύει τη στρατηγική διάσταση της ναυτιλιακής συνεργασίας: ο ελληνικός στόλος, μέσα από τη συμμετοχή του στις εμπορικές μεταφορές που συνδέονται με την αμερικανική οικονομία, αποτελεί κρίσιμο συντελεστή των διμερών σχέσεων. Η ένταξη της ναυτιλίας στον διάλογο Αθήνας–Ουάσιγκτον συνοδεύεται πλέον και από ένα συγκεκριμένο βήμα συνεργασίας στον τομέα της πιστοποίησης των ναυτικών.

Η συμφωνία, η οποία ολοκληρώθηκε υπό την εποπτεία του κ. Κικίλια, προβλέπει ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας —Certificates of Competence— που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Την υπέγραψε, εκπροσωπώντας την Ελληνική Δημοκρατία και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο γενικός γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Εμμανουήλ Κουτουλάκης.

Η αναγνώριση γίνεται σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση STCW του 1978, η οποία καθορίζει τα πρότυπα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και τήρησης φυλακών των ναυτικών. Η συμφωνία παρέχει, επομένως, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων ναυτιλιακών αρχών, με σημείο αναφοράς τις διεθνείς απαιτήσεις για την επαγγελματική επάρκεια των ναυτικών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, η υπογραφή αποτυπώνει την κοινή βούληση των δύο χωρών να διευρύνουν τη συνεργασία τους στη ναυτική εκπαίδευση, στην πιστοποίηση και στην εφαρμογή των διεθνών προτύπων. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την προσήλωσή τους στην ποιότητα της εκπαίδευσης και στην ασφάλεια της ναυτιλίας.

Έτσι, η αναφορά Κικίλια στον ελληνικό στόλο ως αξιόπιστο εταίρο των ΗΠΑ αποκτά και θεσμικό περιεχόμενο, μέσα από τη συμφωνία που υπεγράφη στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου.

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