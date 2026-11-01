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Δεν θα προστεθεί τέταρτο Newcastlemax στο πρόγραμμα ναυπηγήσεων που συνδέεται με την Evalend Shipping, συμφερόντων Κρίτωνα Λεντούδη, στην κινεζική Dajin Heavy Industry. Η προαίρεση για το επιπλέον πλοίο, αξίας περίπου 78 εκατ. δολαρίων, έληξε χωρίς να ασκηθεί, αφήνοντας σε ισχύ τις τρεις δεσμευτικές παραγγελίες.

Την εξέλιξη συνδέει με την ελληνική ναυτιλιακή το Splash247. Η συμφωνία είχε δομηθεί με δυνατότητα επέκτασης: τρία φορτηγά πλοία μεταφορικής ικανότητας 211.000 dwt το καθένα αποτελούσαν το δεσμευτικό σκέλος, ενώ ένα τέταρτο θα προστίθετο εφόσον ο πελάτης ενεργοποιούσε το σχετικό δικαίωμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Dajin, με ημερομηνία 27 Οκτωβρίου, η προθεσμία εξέπνευσε και, κατόπιν συνεννόησης των δύο πλευρών, ο αγοραστής αποφάσισε να μην προχωρήσει. Η μη άσκηση της προαίρεσης δεν συνιστά αθέτηση σύμβασης και δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης λόγω παραβίασης των όρων.

Για την Evalend, εφόσον επιβεβαιωθεί η σύνδεση, η εξέλιξη σημαίνει ότι η επένδυση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιορίζεται στα περίπου 235 εκατ. δολάρια των τριών πλοίων. Το συνολικό ύψος της συμφωνίας θα έφθανε περίπου τα 313 εκατ. δολάρια με την προσθήκη του τέταρτου Newcastlemax. Το χρονοδιάγραμμα των δεσμευτικών παραγγελιών παραμένει σε ισχύ. Τα πλοία θα κατασκευαστούν από τη θυγατρική Tangshan Dajin και προβλέπεται να παραδοθούν σταδιακά το 2029 και το 2030. Η κινεζική εταιρεία δηλώνει ότι δεν αναμένει ουσιώδη δυσμενή επίδραση στον προγραμματισμό παραγωγής ούτε επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του 2026.