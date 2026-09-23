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Μια διαφορετική ανάγνωση του ελληνικού επενδυτικού αποτυπώματος στα δεξαμενόπλοια δίνουν οι πωλήσεις πλοίων του 2026. Πέντε ελληνικοί όμιλοι έχουν αντλήσει συνολικά περίπου 1,71 δισ. δολάρια από disposals tankers, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των μεταχειρισμένων παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και η ναυλαγορά δημιουργεί ισχυρή ζήτηση για διαθέσιμο tonnage. Πρόκειται λιγότερο για έξοδο από την αγορά και περισσότερο για ένα μεγάλο asset play: πώληση πλοίων όταν οι αποτιμήσεις προσφέρουν σημαντικές υπεραξίες και ανακύκλωση του κεφαλαίου προς νεότερο και αποδοτικότερο στόλο.

Στην κορυφή βρίσκεται η Evalend Shipping του Κρίτωνα Λεντούδη, με συναλλαγές περίπου 451,49 εκατ. δολαρίων, ενώ ακολουθεί η TOP Ships του Ευάγγελου Πιστιόλη με 413,72 εκατ. δολάρια. Η TEN του Νίκου Τσάκου ανεβάζει το αποτύπωμά της περίπου στα 327,35 εκατ. δολάρια, η Atlas Maritime του Λέοντα Πατίτσα στα 307,36 εκατ. δολάρια και η Dynacom Tankers του Γιώργου Προκοπίου στα 213,1 εκατ. δολάρια.

Η στρατηγική αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία υπό το φως της πορείας των asset values. Η Veson Nautical είχε καταγράψει τις αξίες των δεκαετών VLCC στα 117,33 εκατ. δολάρια, περίπου 2,5 φορές υψηλότερα από τον μακροχρόνιο διάμεσο των 48,68 εκατ. δολαρίων, ενώ οι αξίες των 15ετών VLCC είχαν ενισχυθεί κατά περισσότερο από 35% από την αρχή του έτους.

Ακριβώς εδώ βρίσκεται η ουσία των ελληνικών κινήσεων. Η πώληση ενός παλαιότερου tanker σε μια αγορά υψηλών αποτιμήσεων μπορεί να απελευθερώσει σημαντικό equity, το οποίο στη συνέχεια κατευθύνεται σε νεότερα secondhand πλοία, προκαταβολές για νεότευκτα ή μείωση δανεισμού.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της TEN. Η εταιρεία έχει προχωρήσει, μεταξύ άλλων, στην πώληση δύο Suezmax κατασκευής 2006, με την κίνηση να ενισχύει τα ταμειακά της διαθέσιμα κατά περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια, την ώρα που υλοποιεί εκτεταμένο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου της. Αντίστοιχα, ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Dynacom. Ο όμιλος του Γιώργου Προκοπίου δεν θεωρείται παραδοσιακά συστηματικός seller, ωστόσο οι ιδιαίτερα υψηλές προσφορές για VLCC δημιούργησαν ευκαιρίες ρευστοποίησης σε επίπεδα που δύσκολα αγνοούνται. Η Veson είχε ήδη επισημάνει αυτή τη διάσταση στις κινήσεις της εταιρείας.

Το timing γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον καθώς το tanker boom έχει περάσει από τις αξίες των πλοίων και στις νέες παραγγελίες. Οι γεωπολιτικές ανατροπές στις ροές πετρελαίου, η γήρανση μέρους του παγκόσμιου στόλου και η εκτόξευση των ναύλων έχουν προκαλέσει νέο κύμα επενδύσεων. Μόνο στα VLCC έχουν τοποθετηθεί περισσότερες από 217 παραγγελίες μέσα στο 2026, αξίας άνω των 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters.

Έτσι, τα 1,71 δισ. δολάρια των πέντε ελληνικών ομίλων δεν αποτυπώνουν απλώς ένα μεγάλο κύμα πωλήσεων. Αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες πλοιοκτήτες επιχειρούν παραδοσιακά να διαχειριστούν τον ναυτιλιακό κύκλο: πουλούν ακριβά το ώριμο asset, κατοχυρώνουν την υπεραξία και επανατοποθετούν το κεφάλαιο στην επόμενη γενιά του στόλου.

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