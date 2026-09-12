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Σε ψηφιακό μοντέλο πληρωμών για περίπου 500 ναυτικούς σε 18 πλοία περνά η Kyklades Maritime Corporation, εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Αλαφούζου, στο πλαίσιο της ευρύτερης ψηφιοποίησης των λειτουργιών της και της προσπάθειας για απλούστευση των συναλλαγών με τα πληρώματα.

Η ναυτιλιακή προχώρησε σε συνεργασία με τη ShipMoney, εισάγοντας ψηφιακές υπηρεσίες που θα χρησιμοποιούνται για προκαταβολές μισθών και πληρωμές αποδοχών σε ναυτικούς από την Ελλάδα, τις Φιλιππίνες και τις χώρες των Βαλκανίων.

Το νέο σύστημα αντικαθιστά μια περισσότερο σύνθετη διαδικασία, η οποία μπορούσε να απαιτεί τον συντονισμό πολλών πλευρών προτού αποδεσμευθούν τα χρήματα. Το ζήτημα αποκτούσε ιδιαίτερη σημασία όταν ένας ναυτικός ζητούσε προκαταβολή λίγο πριν από την προσέγγιση σε λιμάνι ή εκτός του συνηθισμένου προγράμματος πληρωμών.

Με τη νέα πλατφόρμα, τα πληρώματα αποκτούν ταχύτερη και πιο άμεση πρόσβαση στις αποδοχές τους ακόμη και όταν βρίσκονται εν πλω, ενώ παράλληλα περιορίζεται ο διοικητικός φόρτος τόσο πάνω στα πλοία όσο και στα γραφεία της εταιρείας.

Ο καπτ. Πέτρος Κομητόπουλος, Manager του Manning Department της Kyklades Maritime Corporation, επισήμανε ότι η συνεργασία προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και άμεση πρόσβαση των ναυτικών στις αποδοχές τους, σημειώνοντας ότι η ανταπόκριση των πληρωμάτων στη νέα υπηρεσία είναι θετική.

Από την πλευρά του, ο Stuart Ostrow, πρόεδρος της ShipMoney, υπογράμμισε τη σημασία της απλής, ασφαλούς και ευέλικτης πρόσβασης των ναυτικών στα χρήματά τους.

Η συνεργασία αποτυπώνει παράλληλα μια ευρύτερη τάση στην ελληνική ναυτιλία: τη σταδιακή μετάβαση από παραδοσιακές και περισσότερο σύνθετες διαδικασίες διαχείρισης των αποδοχών των πληρωμάτων σε ψηφιακές υποδομές, με στόχο τόσο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ναυτικών όσο και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των εταιρειών.

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